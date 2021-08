Les États-Unis souffrent d’une épidémie de «dépendances numériques» débilitantes ⋆ .

Un psychiatre américain soutient que le pays souffre d’une dépendance débilitante aux appareils numériques, une dépendance qui provoque des niveaux élevés de dépression et d’anxiété chez des personnes par ailleurs en bonne santé.

Anna Lembke a déclaré dans le Wall Street Journal cette semaine qu’au cours de sa carrière, elle a observé “de plus en plus de patients souffrant de dépression et d’anxiété, y compris des jeunes par ailleurs en bonne santé avec des familles aimantes, une éducation d’élite et une richesse relative”.

« Leur problème n’est pas le traumatisme, la dislocation sociale ou la pauvreté », a-t-elle déclaré. “C’est trop de dopamine, une substance chimique produite dans le cerveau qui fonctionne comme un neurotransmetteur, associée à des sentiments de plaisir et de récompense.”

Cette surcharge, affirme-t-elle, provient d’une fixation sur les écrans numériques, y compris les smartphones et les jeux vidéo.

“[J]Nous avons presque tous une drogue numérique de choix, et cela implique probablement l’utilisation d’un smartphone », a-t-elle déclaré, affirmant que la réduction du temps passé devant un écran conduirait à « un équilibre de dopamine plus sain » dans le cerveau.

