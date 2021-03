Les États-Unis suspendent leurs échanges avec le Myanmar suite au meurtre de manifestants par l’armée ⋆ .

Un représentant commercial américain a annoncé lundi que les États-Unis suspendraient immédiatement tout commerce avec le Myanmar jusqu’à ce que le pays d’Asie du Sud-Est rétablisse son gouvernement démocratiquement élu.

La représentante au commerce des États-Unis, Katherine Tai, a évoqué la violence persistante aux mains de l’armée birmane, qui a incité à un coup d’État le 1er février et a tué au moins 460 civils depuis la prise du pouvoir, selon le communiqué. Tai a déclaré que les actions de l’armée, qui incluent le meurtre d’étudiants, de dirigeants syndicaux et d’enfants, «ont choqué la conscience de la communauté internationale».

«Nous soutenons les efforts du peuple birman pour restaurer un gouvernement démocratiquement élu, qui a été le fondement de la croissance et de la réforme de la Birmanie», a déclaré Tai dans le communiqué. «Ces actions constituent une attaque directe contre la transition du pays vers la démocratie et les efforts du peuple birman pour parvenir à un avenir pacifique et prospère.»

Le gouvernement américain continue de désigner le pays d’Asie du Sud-Est comme la Birmanie, mais aujourd’hui, il est officiellement reconnu comme le Myanmar après un changement de nom en 1989, selon l’Associated Press.

L’USTR suspendra tout engagement commercial des États-Unis avec la Birmanie au titre de l’Accord-cadre de 2013 sur le commerce et l’investissement. Nous soutenons les efforts du peuple birman pour restaurer un gouvernement démocratiquement élu, qui a été à la base de la croissance économique et de la réforme de la Birmanie. – Ambassadeur Katherine Tai (@AmbassadorTai) 29 mars 2021

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux imposé des sanctions contre le pays alors que les informations selon lesquelles l’armée continuait de tuer des manifestants.

L’armée a bloqué Facebook dans le pays après avoir pris le pouvoir, ce qui a incité le site à fermer les comptes militaires birmans. Il a également arrêté plusieurs journalistes couvrant le coup d’État, y compris des journalistes de l’Associated Press et de BBC News.

L’armée a imposé la loi martiale dans certaines régions du pays jeudi dernier pour tenter d’étouffer les manifestations généralisées, qui se sont néanmoins poursuivies. Au moins 2559 civils ont été arrêtés, inculpés et condamnés par l’armée birmane, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques.

