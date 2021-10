Les États-Unis termineront l’EX22 sur une note légèrement meilleure

Pour l’instant, les tendances en matière d’investissements ne sont pas à redire et il faudrait assister à une reprise intelligente au second semestre pour que les objectifs soient dépassés.

Malgré une reprise plus rapide que prévu et une meilleure perception des prélèvements sur les carburants automobiles, il est peu probable que la situation financière des États dans son ensemble s’améliore de manière significative au cours de l’année en cours. Alors que la deuxième vague a sans aucun doute été beaucoup moins dommageable que la première, les blocages localisés ont touché les affaires ; en outre, une grande partie de la demande refoulée observée au deuxième et au troisième trimestre de l’exercice 21 pourrait manquer ou être d’une ampleur beaucoup plus faible cette fois-ci.

Alors que, pour un groupe de 20 États, les recettes fiscales ont augmenté de 34% – à Rs 6,86 crore lakh pour la période avril-août – il y a eu une aide d’une base faible bien que cela commence à s’estomper. Alors que les États ont utilisé l’argent pour dépenser une bonne partie des dépenses en capital, le montant combiné dépensé, de Rs 1,21 lakh crore, est au mieux modeste. Cela peut sembler être un grand bond de 70 % en glissement annuel et de 10 % supérieur à la période correspondante de l’exercice 20, mais c’est sur une base faible. Ce n’est pas mal étant donné que la deuxième vague a entravé l’activité, mais les États pourraient encore manquer l’objectif de l’année de Rs 5,84 lakh crore, ce qui se traduirait par une augmentation de 9%. Ce qui est encourageant, c’est que les dépenses de recettes ont été beaucoup plus modérées, ayant augmenté de 10 % sur un an.

En général, les États pourraient terminer l’exercice 22 sur une note légèrement meilleure. ICRA Research estime que le déficit budgétaire, pour un échantillon de 12 États clés, s’améliorerait à Rs 6,22 lakh crore ou 3,4% du produit intérieur brut de l’État (GSDP) au cours de l’exercice 22, similaire aux niveaux budgétisés de Rs 6,28 lakh crore. Au cours de l’EX21, le déficit combiné était de 3,9%. Cependant, c’est important, les États dépensent des sommes importantes en dépenses d’investissement ; cela augmenterait la qualité du déficit. Pour l’instant, les tendances en matière d’investissements ne sont pas à redire et il faudrait assister à une reprise intelligente au second semestre pour que les objectifs soient dépassés.

Certes, certains chiffres agrégés masquent souvent l’image réelle. Ainsi, alors que certains États surmonteront la crise, plusieurs autres manquent de ressources et semblent avoir surestimé leurs revenus. Par conséquent, il est peu probable que la qualité globale des états financiers corresponde à celle de leurs prévisions budgétaires. Si le Centre cessait de compenser les États pour un déficit de croissance des revenus inférieur à 14%, comme cela semble probable, quelques États seraient à court de fonds après le 22 juin. Parmi ceux-ci figurent le Pendjab, le Karnataka et le Gujarat.

Les perceptions de la TPS (ou SGST) par l’État représentaient environ les deux cinquièmes des recettes fiscales propres agrégées (SOTR) et environ un cinquième des recettes fiscales totales des États au cours des trois dernières années. Ainsi, si elle ne représente peut-être pas l’essentiel des revenus, la compensation n’en est pas moins importante. Il est vrai que les États ont tendance à faire preuve de complaisance lorsqu’ils sont indemnisés et le gouvernement est justifié lorsqu’il explique que les recouvrements des cessions, jusqu’en mars 2026, seraient nécessaires pour rembourser les emprunts contractés pour compenser les États pour le manque à gagner. Au cours de l’année en cours, les processus pourraient rapporter un bon crore de Rs 1,59 lakh de moins que nécessaire. De plus, la reprise est raisonnablement forte et, à moins d’une troisième vague, l’économie devrait s’ouvrir davantage au cours des prochains mois ; cela rapporterait aux états plus de revenus provenant d’autres sources. Encore une fois, les États ne devraient pas s’opposer à des changements dans la structure de la TPS avec des taux moins nombreux mais plus élevés. Il est dans leur intérêt que la TPS devienne un prélèvement plus efficace.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.