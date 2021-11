Les États-Unis traversent une « contraction stratégique »

Ministre des Affaires étrangères de l’Inde, Subrahmanyam Jaishankar prend la parole lors d’une réunion bilatérale à Jakarta, en Indonésie.

Le ministre indien des Affaires étrangères, représentant la plus grande démocratie du monde et le deuxième pays le plus peuplé, a partagé avec moi un concept qui, selon lui, capture le moment géopolitique.

Subrahmanyam Jaishankar, l’un des plus grands penseurs internationaux de notre époque incertaine, estime que les États-Unis, après des années de leadership mondial sans égal, sont dans un état de « contraction stratégique ». Il considère cela comme l’un des quatre facteurs qui façonnent notre époque.

Les trois autres : la pertinence accrue de la Chine dans presque tous les coins du monde ; la montée des puissances moyennes avec une influence régionale et internationale (l’Inde étant en tête de cette liste) ; et l’évolution de ce que Jaishankar appelle des « groupes d’actionnaires » ad hoc et fondés sur des intérêts. Ces derniers ne remplaceront pas les alliances conventionnelles formelles, a-t-il soutenu, mais fonctionneront à leurs côtés.

À titre d’exemple, il cite le Dialogue quadrilatéral sur la sécurité (connu sous le nom de « Quad ») des États-Unis, de l’Inde, du Japon et de l’Australie – qui est né en 2007 et, après une brève pause, a été rétabli en 2017, mais a gagné en pertinence. récemment. En outre, il mentionne un « nouveau quad » annoncé en octobre qui comprend les États-Unis, l’Inde, Israël et les Émirats arabes unis.

Jaishankar n’introduit pas la notion de « contraction stratégique » américaine comme une question théorique, mais la considère plutôt comme une réalité qui se déroule depuis que l’administration Obama « mène par derrière » jusqu’à « l’Amérique d’abord » de l’administration Trump, et à droite dans le mantra « Build Back Better » de l’administration Biden, qui met l’accent sur la reconstruction à la maison.

Selon son calcul, les États-Unis « seront toujours la première puissance de loin, mais une puissance plus réaliste et ouverte à travailler avec d’autres. Nous le voyons surtout sous Biden. La contraction contribue en fait à créer un « ordre de transition » à partir de la guerre froide. période de compétition américano-soviétique à travers les années de domination américaine de l’après-guerre froide à la période à venir.

Comme toutes les périodes de changement, cependant, cette transition comporte des risques alors que la Chine teste son nouveau muscle, la Russie manœuvre pour regagner le terrain perdu et les États-Unis se réconcilient avec un monde désordonné et contesté.

Depuis que j’ai parlé avec le ministre indien à Dubaï, j’ai partagé ses réflexions sur la contraction stratégique américaine avec des experts et des responsables européens et du Moyen-Orient. Le terme résonne en eux.

Nos partenaires sont encore sous le choc du retrait inconditionnel des troupes américaines d’Afghanistan qui a permis le retour au pouvoir des talibans, contre lesquels ils avaient contribué à lutter. Ils regardent autour d’eux et voient le renforcement militaire de la Russie près de l’Ukraine, une crise de migrants à la frontière biélorusse et la pression militaire croissante de la Chine sur Taïwan. Ils nourrissent des doutes croissants sur la façon dont Washington surmontera ces défis, sachant qu’ils ne sont pas prêts à le faire seuls.

Pourtant, ceux qui soutiennent que les États-Unis se retirent de la scène mondiale ne pourraient pas se tromper davantage. Washington restera une voix de premier plan sur les questions clés, du changement climatique à la prolifération nucléaire. Dans un monde qui exige constamment notre attention et notre engagement, l’isolationnisme américain n’est pas une option.

Ce que nos partenaires voient maintenant, c’est des États-Unis moins confiants sur l’extérieur, plus concentrés sur l’intérieur, guidés par un calcul sobre de leur influence et de leurs ressources, accablés par la lassitude du public face au coût du leadership international et entravés par la polarisation politique intérieure.

Ils sont d’accord avec la conviction de l’administration Biden qu’elle doit se renforcer chez elle pour diriger efficacement à l’étranger. Dans cet esprit, ils accueillent favorablement la nouvelle loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars et surveillent de près le projet de loi sur les dépenses sociales et le climat d’environ 2 billions de dollars, adopté vendredi par la Chambre et se dirigeant maintenant vers le Sénat.

Cela dit, les amis et alliés les plus proches des États-Unis sont les plus préoccupés par l’orientation incertaine de la démocratie américaine, l’ancien président américain Donald Trump niant toujours la légitimité de sa défaite et l’administration Biden ayant du mal à mobiliser un large soutien public.

Au cours de mes voyages à travers l’Europe et le Moyen-Orient au cours du mois dernier, j’ai été le plus frappé par le nombre de conversations qui ont commencé avec des questions sur la santé et l’orientation de la démocratie américaine. Le sujet semble plus préoccupant pour nos partenaires que la montée en puissance de l’État autoritaire chinois.

Ce n’est pas nouveau que le monde suive de près la politique intérieure des États-Unis. Ce qui semble différent, c’est le ton perplexe de nos alliés lorsqu’ils demandent si les Américains comprennent les dangers de toute érosion de la démocratie et sont prêts à y faire face. J’ai été surpris de voir combien de fois mes amis étrangers citaient le récent article de présage de Robert Kagan dans le Washington Post, « Notre crise constitutionnelle est déjà là.

Ce qui semble avoir le plus profondément ébranlé nos partenaires, c’est la nature et la rapidité du retrait inconditionnel des États-Unis d’Afghanistan, sans consultation sérieuse avec les alliés qui y avaient des troupes ou avec les partenaires du Moyen-Orient qui craignent l’émergence d’un pays dirigé par des extrémistes et la réémergence d’un refuge des terroristes.

« Cela ne dit rien de bon sur la stabilité, la fiabilité ou la prévisibilité du leadership américain », m’a dit un responsable du Moyen-Orient. « Même les talibans ont été surpris par la rapidité avec laquelle tout s’est déroulé. »

L’image qui se présente est celle d’un ordre mondial émergent façonné par une plus grande multipolarité et régionalisme. Il est moins probable qu’il se divise en camps clairement divisés entre la Chine et les États-Unis. Trop d’alliés les plus importants des États-Unis ont la Chine comme leur plus grand partenaire commercial et résisteront à être entraînés dans un concours mondial de l’un ou l’autre.

Les partenaires américains se tourneront vers de nouveaux accords régionaux, impliquant les États-Unis dans la mesure du possible, et ils promouvront leurs intérêts commerciaux et de sécurité de manière pragmatique, en participant s’ils sont invités à des programmes américains plus vastes comme le prochain sommet sur la démocratie de l’administration Biden ou « Construire un monde meilleur » approche présentée lors du sommet du Groupe des Sept en juin comme une sorte de réponse à l’initiative « la ceinture et la route » de Pékin.

Dans le même temps, les partenaires et alliés américains couvriront leurs paris, plus sûrs de la trajectoire de la Chine – même s’ils ne l’apprécient peut-être pas – que de la trajectoire américaine.

Beaucoup de nos partenaires espèrent que les États-Unis joueront à nouveau le rôle de galvanisation qui a été décisif pendant la Seconde Guerre mondiale et a tant fait pour définir le monde et les institutions de l’après-guerre, et a déterminé l’issue de la guerre froide.

Pour l’instant, cependant, les partenaires américains estiment qu’ils doivent naviguer dans la réalité qu’ils voient devant eux : la « contraction stratégique » américaine.

—Frederick Kempe est le président et chef de la direction de l’Atlantic Council.