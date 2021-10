Williams considère le Grand Prix des États-Unis de ce week-end « une course à domicile » après son rachat par la société américaine Dorilton Capital.

La Formule 1 sera de retour sur le Circuit des Amériques ce week-end pour la première fois depuis la vente de Williams à Dorilton en août de l’année dernière.

« Les États-Unis représentent désormais une deuxième course à domicile pour nous », a déclaré Dave Robson, responsable de la performance des véhicules de l’équipe, « et nous sommes impatients d’accueillir notre famille élargie Williams de Dorilton Capital sur l’un des meilleurs sites de Grand Prix du calendrier. »

L’équipe Williams a été fondée en 1977 par Sir Frank Williams. Elle est basée à Grove, dans l’Oxfordshire. Suite à sa vente à Dorilton, les nouveaux propriétaires ont décidé de conserver son nom actuel et ont continué à utiliser le préfixe « FW » pour son châssis, tiré des initiales du fondateur de l’équipe.

Williams a couru sur sa piste d’origine en juillet. Son pilote canadien Nicholas Latifi n’a pas pu courir à domicile au cours des deux saisons depuis qu’il a fait ses débuts en F1, car la pandémie a forcé à deux reprises l’annulation de la course sur le circuit Gilles Villeneuve. « C’est la première fois que je retourne de l’autre côté de l’Atlantique depuis l’année dernière », a déclaré Latifi, « donc géographiquement c’est la course la plus proche que j’aie d’une course à domicile en 2021. »

Haas, la seule équipe de F1 enregistrée aux États-Unis, participera à sa course à domicile pour la première fois depuis 2019 ce week-end. Il a récemment amené les lauréats de la bourse Team USA pour promouvoir les pilotes de course américains, Andre Castro et Max Esterson, dans son usine de Banbury, dans l’Oxfordshire.

Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a déclaré qu' »être la seule équipe américaine de Formule 1, au moins montrer le soutien que nous apportons à ces jeunes talents des États-Unis loin de chez eux, en Angleterre, était important ».

« Nous avons fait de notre mieux pour leur montrer ce qui est nécessaire en Formule 1 car si vous y êtes exposé dès votre plus jeune âge, vous pouvez faire un plan de ce que vous voulez faire et de ce que vous ne devez pas faire de votre vie », a-t-il poursuivi. «Ils sont venus, ont fait une tournée, ont parlé avec quelques ingénieurs et j’ai eu une conversation avec eux.

La course à domicile de Haas n’était pas au calendrier l’année dernière. « Ce sont tous les deux des gars sympas, alors voyons ce qu’ils feront en termes de compétition dans les prochains mois lorsqu’ils seront tous les deux en Angleterre pour concourir pour le Formula Ford Festival et le Walter Hayes Trophy. Nous leur souhaitons bonne chance et espérons que l’un d’entre eux entrera en Formule 1, peut-être les deux. »

Steiner s’attend à ce que de nombreux fans se présentent pour soutenir son équipe ce week-end. « Austin a toujours été bon avec nous », a-t-il déclaré. « Nous avons une bonne base de fans ici aux États-Unis et elle devient de plus en plus grande à mesure que la Formule 1 se développe aux États-Unis.

« Nous avons Haas Hill à Austin, qui est déjà complet depuis des semaines, voire des mois, et c’est toujours agréable d’y aller. Austin en tant que ville et aussi en tant que piste de course, c’est juste un bon endroit et après avoir manqué l’année dernière, je pense que l’ensemble de la Formule 1 est heureux d’être de retour à Austin et nous l’attendons avec impatience.

