Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une longue déclaration accusant les États-Unis de créer des divisions au nom de la démocratie

La Chine a accusé samedi les États-Unis d’utiliser la démocratie comme une » arme de destruction massive » pour » attiser les divisions et la confrontation » alors qu’elle a critiqué le Sommet pour la démocratie organisé par l’administration Biden, que Pékin décrit comme un nouveau front formé par l’Amérique pour isoler pour stopper son ascension.

Le sommet de deux jours auquel ont participé plus de 100 dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre Narendra Modi, s’est terminé vendredi par un appel à évaluer les progrès accomplis dans la sauvegarde d’élections équitables, la protection des droits de l’homme et la lutte contre la corruption. Alors que les États-Unis ont omis la Chine et la Russie de la liste des invités, Pékin était furieux de l’invitation à l’île autonome de Taïwan, qui, selon la Chine, est une violation flagrante de la politique « Une seule Chine » qui considère Taipei comme faisant partie intégrante de la Chine continentale.

Dans ce qui pourrait être la conférence internationale la plus médiatisée de Taïwan depuis des décennies, sa ministre sans portefeuille Audrey Tang et Hsiao Bi-khim, chef du bureau de représentation économique et culturel de Taipei aux États-Unis, ont pris part au sommet. Tang, qui a pris la parole lors d’une table ronde sur « Lutter contre l’autoritarisme numérique et affirmer les valeurs démocratiques », a déclaré que les gouvernements devraient travailler avec les groupes de la société civile pour développer la démocratie numérique afin de relever les différents défis auxquels le monde est confronté, ont déclaré les médias taïwanais.

À la fin du sommet, Biden a déclaré: «Un dernier message que je veux transmettre alors que nous clôturons ce sommet pour la démocratie est que nous savons à quel point le travail sera difficile. Mais nous savons aussi que nous sommes prêts à relever le défi. Il a déclaré que la réunion virtuelle de deux jours a démontré que le monde démocratique est partout. Biden a déclaré que les autocraties ne peuvent jamais éteindre les braises de la liberté qui brûlent dans le cœur des gens du monde entier, dans chaque partie du monde.

« Nous nous engageons à travailler avec tous ceux qui partagent ces valeurs, à façonner les règles de la route qui régiront notre progrès au 21e siècle, y compris sur les questions de cybersécurité et de technologies émergentes afin que les générations futures continuent d’en récolter les bénéfices. de liberté et de démocratie, comme nous l’avons fait », a-t-il déclaré.

Le ministère chinois des Affaires étrangères, qui a attaqué le sommet ces dernières semaines, a publié une longue déclaration accusant les États-Unis d’entretenir des divisions au nom de la démocratie. « Attiser la division et la confrontation au nom de la démocratie, c’est faire marche arrière dans l’histoire et n’apportera rien d’autre que des troubles et des catastrophes dans le monde », indique le communiqué.

Pendant longtemps, les États-Unis ont imposé leur système politique et leurs valeurs aux autres, poussant pour les soi-disant « réformes démocratiques », abusant des sanctions unilatérales et incitant aux « révolutions de couleur », qui ont causé des « conséquences désastreuses », a-t-il déclaré. « La démocratie est devenue une arme de destruction massive utilisée par les États-Unis pour s’ingérer dans les affaires d’autres pays », indique le communiqué, affirmant que le « Sommet pour la démocratie » américain a « tracé la ligne idéologique et fait de la démocratie un outil et un arme ».

Les États-Unis ont cherché à contrecarrer la démocratie sous prétexte de démocratie, à inciter à la division et à la confrontation et à détourner l’attention de ses problèmes internes. Il a tenté de préserver son hégémonie sur le monde et de saper le système international avec les Nations Unies en son cœur et l’ordre international soutenu par le droit international, selon le communiqué.

Le Pakistan, qui a été invité à participer au sommet avec l’Inde et les Maldives, l’a ignoré, apparemment après un appel téléphonique tard dans la nuit du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à son homologue pakistanais Shah Mehmood Qureshi le 4 décembre où il a critiqué la réunion. disant que ce que les États-Unis visent, ce n’est pas la démocratie mais l’hégémonie. Les États-Unis cherchent à défendre leur position dominante dans le monde au nom de la démocratie, avait déclaré Wang à Qureshi.

Affirmant que les États-Unis ne sont « pas un phare de la démocratie, la déclaration du ministère des Affaires étrangères cherchait à dépeindre le système à parti unique dirigé par le Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir comme une démocratie populaire axée sur le développement social et économique.

La Chine promeut sa démocratie conformément à ses conditions et réalités nationales. La démocratie chinoise est la démocratie populaire. Son essence et son noyau sont que les gens sont les maîtres du pays. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la Chine couvre tous les aspects du processus démocratique et tous les secteurs de la société. C’est « la démocratie socialiste la plus large, la plus réelle et la plus efficace.

Il a déclaré qu’avec l’éradication de la pauvreté absolue, les 1,4 milliard de Chinois marchaient désormais vers la prospérité commune.

« La Chine a fait le plus grand progrès en matière de liberté individuelle depuis des milliers d’années, et la créativité de centaines de millions de Chinois s’est pleinement libérée », indique le communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères a qualifié le système politique américain de « vetocratie » avec des intérêts partisans placés au-dessus du développement national.

« Le dysfonctionnement de la démocratie à l’américaine est un fait qui ne peut être dissimulé – l’émeute du Capitole qui a choqué le monde, la mort de George Floyd qui a déclenché des manifestations de masse, la mauvaise gestion tragique de la pandémie de COVID-19 et la dure réalité des riches devenant plus riches et des pauvres plus pauvres », a-t-il déclaré.

