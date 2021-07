Les États-Unis vendent un album unique de Wu-Tang Clam confisqué par Martin Shkreli

Les États-Unis ont vendu l’unique exemplaire d’un album de Wu-Tang en possession de Martin Shkreli.

L’album, Once Upon a Time in Shaolin a été condamné à la confiscation en tant qu’actif de remplacement. Shkreli a fait face à un jugement de 7,4 millions de dollars lors de sa condamnation en mars 2018. Le ministère américain de la Justice a déclaré que le produit de la vente de l’album serait utilisé pour satisfaire le solde dû sur ce jugement.

“Grâce aux efforts diligents et persistants de ce bureau et de ses partenaires chargés de l’application des lois, Shkreli a été tenu responsable et a payé le prix pour avoir menti et volé des investisseurs pour s’enrichir”, a annoncé Jacquelyn M. Kasulis, procureur par intérim des États-Unis pour le district de l’Est. de New-York.

“Avec la vente d’aujourd’hui de cet album unique en son genre, son paiement de la confiscation est maintenant terminé”, poursuit Kasulis. Shkreli a été le fondateur et membre directeur de deux fonds spéculatifs et PDG de Retrophin Inc., une société biopharmaceutique cotée en bourse. Shkreli a été reconnu coupable en août 2017 de deux chefs de fraude en valeurs mobilières et d’un chef de complot de fraude en valeurs mobilières pour avoir orchestré une série de stratagèmes visant à frauder les investisseurs et à manipuler le prix et le volume des transactions de l’action Retrophin.

Martin Shkreli a acheté l’album unique du Wu-Tang Clan en 2015 pour 2 millions de dollars. Il a été commercialisé comme une œuvre d’art unique et un artefact audio, car il n’en existe qu’un seul exemplaire. L’album comprend une boîte en nickel-argent sculptée à la main et un manuscrit relié en cuir contenant les paroles et un certificat d’authenticité.

“L’album est soumis à diverses restrictions, y compris celles relatives à la duplication de ses enregistrements sonores”, indique l’avis du ministère de la Justice. En septembre 2017, quelques semaines après sa condamnation mais avant la confiscation, Shkreli a tenté de vendre l’album via une vente aux enchères en ligne.

Les procureurs ont déclaré qu’ils possédaient toujours deux autres actifs de Skhreli, dont un pieu Pheonixus et une gravure de Pablo Picasso. Ces éléments pourraient être appliqués à un autre jugement contre lui dans une affaire civile distincte de Manhattan.

Brianne Murphy, un avocat de Shkreli, dit qu’il lui a dit qu’il était “satisfait du prix de vente et du RIP ODB”. C’est une référence à la mort du fondateur du Wu-Tang Clan, Ol’ Dirty Bastard. La date de sortie de prison de Martin Shkreli est le 11 octobre 2022.