Les États-Unis voient des signes que la Russie prévoit une invasion de l’Ukraine au début de 2022

Les responsables américains pensent que la Russie prévoit une invasion militaire sur plusieurs fronts de l’Ukraine, impliquant jusqu’à 175 000 soldats, dès le début de 2022, a confirmé Fox News.

Un haut responsable américain de la défense a déclaré à Fox News que les détails décrits dans un rapport publié vendredi soir par le Washington Post étaient conformes à la pensée des responsables du renseignement américain.

Les États-Unis prennent très au sérieux les récents signaux du Kremlin et ne considèrent pas l’affaire comme du bluff, a-t-on dit à Fox News.

La Russie a déjà environ 100 000 soldats stationnés le long de sa frontière avec l’Ukraine, a déclaré le responsable de la défense.

Interrogé sur le rapport vendredi, le président Biden a promis que les États-Unis rendraient « très, très difficile » la mise en œuvre du plan par le président russe Vladimir Poutine, a rapporté l’Associated Press.

« Nous sommes au courant des actions de la Russie depuis longtemps et je m’attends à ce que nous ayons une longue discussion avec Poutine », a déclaré Biden aux journalistes plus tard, alors qu’il se préparait à quitter Washington pour une visite du week-end à la retraite présidentielle au camp. David, Maryland.

Le président Biden a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’Ukraine soit un sujet de discussion clé entre lui-même et le président russe Vladimir Poutine. (Illustration de photo de Fox News)

Dans des commentaires précédents, Biden a déclaré aux journalistes que son administration avait prévu de nouvelles initiatives visant à dissuader l’agression russe, selon l’AP.

« Ce que je fais, c’est mettre en place ce que je pense être, sera, l’ensemble d’initiatives le plus complet et le plus significatif pour rendre très, très difficile pour M. Poutine d’aller de l’avant et de faire ce que les gens craignent qu’il fasse », dit Biden.

Selon le rapport du Post, l’offensive ukrainienne prévue pour 2022 impliquerait environ le double du nombre de troupes russes qui ont participé à un exercice militaire près de la frontière ukrainienne au printemps dernier.

« Les plans impliquent un mouvement important de 100 groupes tactiques de bataillons avec environ 175 000 personnes, ainsi que des blindés, de l’artillerie et de l’équipement », a déclaré au journal un responsable de l’administration Biden qui a requis l’anonymat.

Le Post a rapporté qu’il avait obtenu un document de renseignement américain non classifié qui comprenait des images satellite et des rassemblements de troupes russes à quatre endroits que les responsables américains considéraient comme la preuve d’une offensive planifiée.

Lors d’un voyage en Europe plus tôt cette semaine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis avaient détecté « des preuves que la Russie avait prévu des mesures agressives importantes contre l’Ukraine », a rapporté le Post.

La source de l’administration Biden du Post a déclaré au journal que des responsables à Washington s’étaient alarmés plus tôt dans l’année d’une mobilisation soudaine de troupes de réserve russes et d’une escalade perçue de la rhétorique de Moscou concernant l’Ukraine.

« Toutes les éventualités »

Dans des remarques cette semaine, un jour avant de rencontrer son homologue russe, Blinken a affirmé que Poutine se préparait à avoir la capacité d’envahir rapidement l’Ukraine, qu’il le prévoie ou non – et a déclaré que les États-Unis devaient être prêts de toute façon.

« Nous devons nous préparer à toutes les éventualités », a déclaré Blinken, selon le Post.

Pendant ce temps, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui a rencontré Blinken en Suède, a souligné que l’équipement et les activités militaires américaines se rapprochaient des frontières de la Russie.

« Le scénario cauchemardesque de la confrontation militaire est de retour », a déclaré Lavrov, selon le Post.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est vu à Moscou, le 30 novembre 2021. (Service de presse du ministère russe des Affaires étrangères via AP)

Le responsable russe a également averti Washington que toute sanction visant à

Les exigences de Poutine

Les commentaires de Lavrov ont fait écho aux préoccupations fréquentes soulevées par Poutine au sujet des activités des États-Unis et de l’OTAN près de la Russie. Le président russe a appelé l’Occident à « exclure toute nouvelle expansion vers l’est de l’OTAN et le déploiement de systèmes d’armes constituant une menace pour nous à proximité immédiate du territoire russe ».

Biden a rapidement rejeté les demandes de Poutine lorsqu’on l’a interrogé à leur sujet vendredi, a rapporté l’AP.

« Je n’accepte la ligne rouge de personne », a déclaré le président.

Le président Biden prend la parole à la Maison Blanche, le 4 octobre 2021. (Associated Press)

Fin novembre, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a averti la Russie que toute tentative d’envahir l’Ukraine coûterait cher à Moscou.

« Si la Russie utilise la force contre l’Ukraine, cela aura des coûts, cela aura des conséquences », a déclaré Stoltenberg avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN en Lettonie, du 30 novembre au 30 décembre. 1. Il n’a pas dit quels seraient ces coûts.

L’histoire personnelle de Biden impliquant l’Ukraine comprend son rôle reconnu dans l’éviction du procureur général ukrainien Viktor Shokin en 2016, lorsque Biden était vice-président.

Ce sont les enquêtes ultérieures de l’ancien président Donald Trump sur l’implication de l’Ukraine par Biden et son fils Hunter Biden qui ont finalement conduit les démocrates de la Chambre à destituer Trump lors d’un appel téléphonique avec un dirigeant ukrainien. Le Sénat a ensuite acquitté Trump dans cette affaire de destitution et une autre destitution distincte qui a suivi.

Les critiques disent que l’administration Obama a été prise au dépourvu en 2014 lorsque la Russie a envahi l’Ukraine peu après la conclusion des Jeux olympiques d’hiver à Sotchi, en Russie.

Jennifer Griffin de Fox News et l’Associated Press ont contribué à cette histoire.