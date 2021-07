Les États-Unis vont commencer l’évacuation des Afghans qui ont aidé l’armée américaine

in

Le président Joe Biden a subi des pressions de la part des législateurs des deux côtés de l’allée pour proposer un plan d’aide à l’évacuation des aides militaires afghans avant le retrait militaire américain du mois prochain.

L’administration Biden est sur le point de commencer les évacuations des Afghans qui ont aidé l’effort militaire américain dans la guerre de près de 20 ans au cours de la dernière semaine de juillet, selon un haut responsable de l’administration.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à commenter publiquement, a déclaré mercredi que les vols de l’opération Allies Refuge au départ d’Afghanistan seront disponibles en premier pour les demandeurs de visa d’immigrant spécial déjà en train de demander la résidence aux États-Unis.

La Maison Blanche a commencé à informer les législateurs des grandes lignes de leurs plans le mois dernier.

La planification de l’évacuation pourrait potentiellement affecter des dizaines de milliers d’Afghans. Plusieurs milliers d’Afghans qui ont travaillé pour les États-Unis, ainsi que les membres de leur famille, sont déjà en train de demander des visas d’immigrant spéciaux.

L’administration Biden a également travaillé à l’identification d’un pays tiers ou d’un territoire américain qui pourrait accueillir des Afghans pendant le traitement de leurs demandes de visa.

L’administration pèse à l’aide d’avions commerciaux affrétés par le Département d’État, et non d’avions militaires, selon un deuxième responsable de l’administration qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes.

Mais si, à un moment donné, le département d’État demande des avions militaires, l’armée américaine serait prête à aider, a déclaré le responsable.

Tracey Jacobson, trois fois chef de mission au Tadjikistan, au Turkménistan et au Kosovo, dirige l’unité de coordination du département d’État qui respectera l’engagement du président dans le cadre de l’opération Allies Refuge. Cette unité comprend également des représentants des départements de la Défense et de la Sécurité intérieure.

Russ Travers, conseiller adjoint à la sécurité intérieure et ancien chef du Centre national de lutte contre le terrorisme, coordonne le processus politique interagences sur l’opération Allies Refuge, ont déclaré des responsables.

