Les États-Unis vont partager 20 millions de doses de vaccin COVID supplémentaires avec le monde, totalisant maintenant 80 millions

“Nous n’utiliserons pas nos vaccins pour obtenir les faveurs d’autres pays”, a déclaré Biden en annonçant qu’en plus des 60 millions de vaccins AstraZeneca, les États-Unis donneront encore 20 millions de vaccins approuvés COVID-19. (Image représentative)

Les États-Unis partageront 20 millions de doses supplémentaires de vaccin COVID-19 avec d’autres pays, portant le nombre total de ces vaccins à 80 millions, a déclaré lundi le président Joe Biden.

«Au cours des six prochaines semaines, les États-Unis d’Amérique enverront 80 millions de doses à l’étranger. Cela représente 13% des vaccins produits par les États-Unis à la fin du mois de juin. Ce sera plus de doses de vaccin que n’importe quel pays n’a réellement partagé à ce jour, cinq fois plus que tout autre pays. Plus que la Russie et la Chine, qui ont donné 15 millions de doses », a déclaré Biden aux journalistes lors d’une conférence de presse ici.

«On parle beaucoup de la Russie et de la Chine qui influencent le monde avec des vaccins. Nous voulons diriger le monde avec cette démonstration de notre innovation, de notre ingéniosité et de la décence fondamentale du peuple américain. Tout comme pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Amérique était l’arsenal de la démocratie, dans la bataille contre la pandémie COVID-19, notre nation va être l’arsenal de vaccins pour le reste du monde. Nous partagerons ces vaccins au service de la fin de la pandémie partout », a-t-il déclaré.

«Nous n’utiliserons pas nos vaccins pour obtenir les faveurs d’autres pays», a déclaré Biden en annonçant qu’en plus des 60 millions de vaccins AstraZeneca, les États-Unis donneront encore 20 millions de vaccins approuvés COVID-19.

«En mars, nous avons partagé plus de quatre millions de doses de notre vaccin AstraZeneca avec le Canada et le Mexique. Fin avril, nous avons annoncé que nous fournirions 60 millions de doses supplémentaires de notre vaccin AstraZeneca à l’étranger », a-t-il déclaré.

Le vaccin AstraZeneca n’a pas encore été autorisé aux États-Unis et il est en attente d’autorisation sûre par la Food and Drug Administration américaine. «Et aujourd’hui, j’annonce que nous partagerons également les doses de vaccins autorisés aux États-Unis de Pfizer et Moderna et Johnson & Johnson, au fur et à mesure de leur disponibilité, avec le reste du monde également. Ce sont des vaccins dont la mise dans les bras des Américains est autorisée », a-t-il déclaré. «Et d’ici la fin du mois de juin, lorsque nous aurons pris livraison d’une quantité suffisante de ces vaccins pour protéger tout le monde aux États-Unis. Les États-Unis partageront au moins 20 millions de doses de ces doses – cet approvisionnement supplémentaire – avec d’autres pays », a déclaré Biden. L’annonce de Biden a été bien accueillie par les législateurs américains et les dirigeants de la communauté indo-américaine.

«Bien que je sois heureux de voir la Maison Blanche s’engager à partager 20 millions de doses supplémentaires de vaccin COVID-19 avec le monde d’ici la fin du mois prochain, ce n’est qu’une étape parmi les nombreuses autres que nous devons prendre pour réduire la menace. de nouvelles souches mutantes émergeant d’épidémies à l’étranger et provoquant une nouvelle poussée mortelle ici chez nous », a déclaré le membre du Congrès indo-américain Raja Krishnamoorthi.

«Les épidémies que nous voyons en Inde et dans de nombreux autres pays sont une tragédie pour tous ceux qui y sont confrontés, et elles constituent une menace pour ceux d’autres pays qui ont déjà été vaccinés en raison du risque qu’ils présentent de produire des résistants aux vaccins. mutations », a-t-il dit.

«Nous devons élargir encore notre soutien aux pays qui luttent contre ces épidémies afin de sauver les millions de vies en danger aujourd’hui, et les millions d’autres dans le monde et aux États-Unis, qui pourraient être menacés par de nouvelles formes de virus. si ces surtensions sont autorisées à s’aggraver », a déclaré Krishnamoorthi.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes qu’une décision sur les pays qui recevraient ces doses de vaccin serait prise en temps voulu. Le chef de la communauté indo-américaine Ajay Bhutoria a également salué l’annonce de Biden.

«Le président rétablit le leadership de l’Amérique dans le monde en devenant un leader dans la lutte contre le COVID-19 et en partageant les doses de vaccin avec les gens du monde entier», a-t-il déclaré. Dans une déclaration, il a exhorté le Président à envoyer les vaccins en Inde, au Népal, au Bangladesh, au Brésil et dans d’autres pays fortement touchés par la pandémie.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.