Les États-Unis vont restreindre les voyages en provenance d’Afrique du Sud et de 7 autres pays

Un voyageur porte un masque facial tout en vérifiant son téléphone au niveau des arrivées à l’extérieur du terminal international Tom Bradley (TBIT) à l’aéroport international de Los Angeles (LAX) au milieu des restrictions de voyage accrues de Covid-19 le 25 janvier 2021 à Los Angeles, Californie.

WASHINGTON – Les États-Unis restreindront les voyages des citoyens non américains d’Afrique du Sud et de sept autres pays à partir de lundi, dans le cadre d’un effort mondial pour endiguer la propagation de la variante omicron fortement muté de Covid-19, selon de hauts responsables de l’administration Biden.

En plus de l’Afrique du Sud, les autres pays inclus dans les nouvelles restrictions sont le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie, le Lesotho, Eswatini, le Mozambique et le Malawi.

Rien n’indiquait vendredi combien de temps les interdictions resteraient en vigueur. Le président Joe Biden a déclaré dans un communiqué qu’à l’avenir, il serait « guidé par ce que la science et mon équipe médicale conseillent ».

La décision est intervenue moins de trois semaines après que l’administration a levé les restrictions de voyage en cas de pandémie pour les visiteurs de plus de 30 pays, dont l’Afrique du Sud, en faveur des exigences en matière de vaccins pour les touristes internationaux. Le Malawi, la Namibie et le Mozambique figuraient parmi les 51 pays que les États-Unis ont exemptés de l’obligation de vaccins en raison de leur faible disponibilité.

Biden a été informé de la variante vendredi par le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, alors qu’une liste croissante de pays a émis leurs propres interdictions de voyager.

Le Canada, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont tous annoncé vendredi des restrictions aux voyageurs en provenance d’Afrique australe, alors même que des responsables belges ont annoncé que plusieurs cas de variant omicron Covid y avaient déjà été identifiés.

« J’ai décidé que nous allions être prudents », a déclaré Biden aux journalistes vendredi après l’annonce des restrictions de voyage. « Nous ne savons pas grand-chose sur la variante, sauf que c’est une grande préoccupation, qui semble se propager rapidement », a-t-il déclaré.

Vendredi également, l’Organisation mondiale de la santé a attribué à la variante nouvellement identifiée la lettre grecque omicron et a officiellement reconnu la souche, précédemment appelée lignée B.1.1.529, comme une « variante préoccupante. »

Les experts de la santé sont profondément préoccupés par la transmissibilité de la variante omicron étant donné qu’elle présente une constellation inhabituelle de mutations et un profil différent des autres variantes préoccupantes. On ne sait pas à quel point les infections seraient graves pour les patients vaccinés.

Les experts craignent qu’une forte augmentation des cas de Covid dans la province sud-africaine de Gauteng – où la souche fortement mutée du virus a été identifiée pour la première fois – pourrait signifier qu’elle a un plus grand potentiel d’échapper à l’immunité antérieure que d’autres variantes.

Dans un communiqué annonçant l’interdiction de voyager, Biden a exhorté les Américains déjà vaccinés à se faire vacciner de rappel et a exhorté les parents à profiter des nouvelles doses de vaccin approuvées pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

L’émergence de cette nouvelle souche en Afrique du Sud, a déclaré Biden, souligne également l’importance de rendre les vaccins accessibles aux personnes du monde entier. À cette fin, il a exhorté les membres de l’Organisation mondiale du commerce à renoncer aux protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid.

La désignation d’une nouvelle variante préoccupante associée à l’alarme croissante des responsables de la santé a fait chuter les marchés mondiaux vendredi. Les prix du pétrole ont subi de lourdes pertes sur les nouvelles.

Interrogé sur les pertes du marché, Biden a déclaré que la réaction ne l’avait pas surpris. « Ils le font toujours quand quelque chose avec Covid survient », a-t-il déclaré.

Les actions des compagnies aériennes et autres voyages ont plongé vendredi. Les nouvelles restrictions de voyage ont fait suite aux informations faisant état de la nouvelle variante dans des endroits aussi éloignés que le Botswana, la Belgique, Israël et Hong Kong.

Les nouvelles restrictions interviennent alors que les transporteurs et les constructeurs aérospatiaux tels que Boeing sont optimistes quant à une résurgence de la demande de voyages, en particulier sur les routes internationales l’année prochaine.

Les vols entre les États-Unis et l’Afrique du Sud sont limités par rapport à d’autres destinations internationales, mais les changements soudains des règles de voyage rendent difficile la réservation des clients et pourraient retarder davantage le retour des voyages d’affaires internationaux lucratifs.

Il y a 122 vols entre les États-Unis et l’Afrique du Sud prévus pour décembre, selon la société de conseil en aviation Cirium.

United, qui a le service le plus régulier, avec 87 vols, devrait reprendre les vols sans escale entre son hub de Newark, New Jersey et Cape Town le mois prochain. Une porte-parole a déclaré qu’aucun changement n’était actuellement prévu.

Delta a 35 vols réguliers entre les États-Unis et l’Afrique du Sud en décembre.

— Sam Meredith et Robert Towey de CNBC ont contribué à ce rapport.