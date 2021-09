Les ‘Eternals’ de Marvel respecteront-ils le calendrier de sortie actuel?

Shang-Chi et la légende des dix anneaux se sont avérés être un énorme succès pour Marvel. C’est le premier film MCU Disney sorti exclusivement en salles pendant la pandémie. Tous les autres films MCU dont la première est prévue en 2021 auront des sorties en salles uniquement, en supposant que Disney, Marvel et Sony ne changent pas leurs plans. Eternals devrait sortir le 5 novembre, suivi de Spider-Man : No Way Home le 17 décembre. Il y a des signes que Eternals pourrait sortir à l’heure, bien qu’il y ait encore une chance qu’il soit repoussé.

Succès de la sortie de Shang-Chi de Marvel

La pandémie a rendu problématique l’accès au cinéma l’année dernière lorsque les studios ont reporté les sorties ou les ont envoyés en streaming. Le nombre de cas a augmenté sur divers marchés ces dernières semaines, entraînant une nouvelle vague de retards de films. Certains blockbusters ont été repoussés à 2022, et d’autres ont été envoyés en streaming.

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a fait un commentaire malheureux sur Shang-Chi de Marvel et la légende des dix anneaux dans les semaines qui ont précédé la première du film. Il a qualifié le film d’« expérience intéressante », un commentaire que l’acteur de Shang-Chi Simu Liu a immédiatement taxé. Mais Chapek faisait référence aux plans de sortie de Disney pour les films MCU restants de l’année. Cela a conduit à spéculer sur le fait que la sortie de Eternals et No Way Home pourrait voir des changements en fonction de l’évolution de la pandémie. Cependant, Disney et Marvel ne contrôlent que Eternals. Sony est en charge des plans de sortie de Spider-Man.

Est-ce que suffisamment de gens iraient regarder le film dans les salles maintenant qu’il n’y a pas d’option Disney Plus Premier Access ? Le week-end de quatre jours de la fête du Travail a permis à Shang-Chi et à la légende des dix anneaux de remporter 94,4 millions de dollars pour le week-end d’ouverture. C’est mieux que les estimations initiales, qui prévoyaient un chiffre d’affaires de 50 millions de dollars pour les trois premiers jours. Le chiffre réel est passé à 75,5 $ pour la période.

Kevin Feige de Marvel a déclaré lors de la première du tapis rouge de Shang-Chi qu’il aimerait que Eternals obtienne une sortie en salle uniquement.

Les fans regarderont-ils #Eternals à la maison ou au cinéma ? “Je pense qu’un théâtre serait ma préférence et Chloé [Zhao]la préférence de. Nous verrons où nous irons avec ça », explique Kevin Feige. https://t.co/Tgq3Td0b9l pic.twitter.com/GyCIz04kjs – Variété (@Variety) 17 août 2021

La première d’Eternals est toujours prévue pour le 5 novembre

Disney et Marvel n’ont pas encore annoncé de modification des plans de sortie actuels pour Eternals. Le film a une première en salle le 5 novembre. Selon Variety, les initiés disent que Disney a un peu plus de deux semaines pour décider quoi faire avec Eternals. Le studio pourrait retarder la première ou revenir à la date de sortie qu’il a donnée à Black Widow, même si cela va à l’encontre des plans de Marvel.

Nous avons entendu la même chose il y a quelques jours à propos des films de Sony fin 2021. Le studio pourrait reporter Venom 2 et No Way Home. Ce dernier pourrait sortir en salles en mars 2022, prenant la place de Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais le succès de Shang-Chi semble avoir convaincu Sony de sortir Venom 2 deux semaines avant la date prévue.

Le rapport Variety note que la performance du week-end d’ouverture de Shang-Chi n’est pas le seul facteur en ce qui concerne Disney et Marvel. Les revenus du box-office pour le deuxième week-end montreront si Shang-Chi a des perspectives à long terme au box-office.

Rumeurs et spéculations mises à part, un article divulgué plus tôt cette semaine semblait indiquer que la sortie d’Eternals est toujours dans les délais. L’édition d’octobre d’Empire Magazine livre un détail passionnant sur l’intrigue des Eternals. Il révèle précisément quand le film se déroule par rapport à Fin du jeu.

Au fur et à mesure que la campagne marketing de Marvel s’intensifie, nous nous attendons à voir plus d’interviews avec les acteurs et l’équipe dans les semaines précédant la première d’Eternals. La fuite de l’article semble suggérer que le film sortira début novembre. Cependant, il ne suffit pas de nous dire si nous envisageons une sortie en salles uniquement ou une première jour et date. Sans oublier que Disney et Marvel pourraient toujours choisir de reporter la sortie d’Eternals, en fonction de ce qui se passe avec la crise sanitaire.