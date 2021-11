Les éternels interdits dans les pays du Moyen-Orient – Chihuahua News – Entre les lignes

Angelina Jolie a parlé du fait que Eternals ne sera pas diffusé dans certains pays du Moyen-Orient. Cette même semaine, The Hollywood Reporter a rapporté que l’Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar ont fermé leurs portes au film attendu du MCU, après que Disney ait ignoré la demande de censure de certaines scènes. Selon des sources évoquées par les médias, la suspicion et l’éventuelle interdiction découleraient de la présence d’un couple homosexuel dans le film.

Eternals prétend être le premier titre de l’univers cinématographique Marvel à présenter un super-héros ouvertement gay. Il s’agit de Phastos, l’un des membres de ce groupe d’immortels – appelés Eternals – qui a pour tâche de protéger l’humanité des menaces extraterrestres. Ils cachent également leur véritable identité en se mélangeant aux humains et en vivant avec eux. Par exemple, Phastos – joué par Brian Tyree Henry – a une famille composée de son mari Ben et de leur fils Jack. Dans le film, on voit même que ce couple partage un baiser passionné.

L’homosexualité est toujours illégale dans tout le golfe Persique. Cela expliquerait pourquoi l’Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar ont décidé d’exclure Eternals de leurs cinémas. Quelque chose de similaire s’est produit en 2020 avec le film d’animation Onward de Pixar, également interdit dans ces pays, en l’occurrence, pour un simple dialogue où un couple de lesbiennes était évoqué.

Lors d’une récente conversation avec un portail australien, Angelina Jolie (qui dans Eternals joue la guerrière Thena) a exprimé sa tristesse face à l’intolérance persistante au Moyen-Orient. Cependant, il a applaudi que Disney et Marvel n’aient pas donné leurs bras pour se tordre afin d’atteindre ces marchés.

«Je suis triste pour [esas audiencias]. Et je suis fier que Marvel ait refusé de supprimer ces scènes », a déclaré l’actrice (via). «Je ne comprends toujours pas comment nous vivons aujourd’hui dans un monde où il y a encore [personas que] Ils ne verraient pas la famille de Phastos et la beauté de cette relation et de cet amour. Quiconque est en colère contre cela, menacé par cela, qui ne l’approuve pas ou ne l’apprécie pas, est ignorant.

