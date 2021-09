Les éternels n’ont pas de sens sans Thanos ⋆ 10z viral

Avertissement! Spoilers for Eternals: Thanos Rises #1 par Marvel Comics ci-dessous

Les Éternels n’ont pas de sens dans leur forme actuelle sans Thanos. Marvel Comics a récemment révélé que l’histoire des Eternals était définie par la naissance du Mad Titan, dont la conception allait à l’encontre de tout ce que l’ancienne race cosmique croyait auparavant. Sans la naissance de Thanos, l’existence des Eternals changerait considérablement à mesure que son arrivée modifiait leur cours pour les éons à venir. Et ils n’ont qu’eux-mêmes à blâmer.

Marvel Comics a déjà raconté l’histoire de la naissance de Thanos, alors que sa mère Sui-San tentait de tuer après avoir vu son horrible apparence pour la première fois. L’Éternel est né avec le gène déviant, modifiant son apparence pour le faire ressembler moins à un humain et plus à un véritable monstre. Malheureusement, Thanos ne se remettra jamais du ridicule et de la honte qu’il a subis pendant son enfance, trahissant finalement les Éternels et tuant sa mère et plus tard, son père Mentor. Dans la dernière série d’Eternals, l’histoire de Thanos qui a précédé sa naissance est explorée comme jamais auparavant, montrant que les Eternals ont tout gâché en lui permettant d’être créé.

En relation: Marvel prouve que Thor a fait une erreur en laissant Mjolnir avec Captain America

Dans Eternals: Thanos Rises #1 de Kieron Gillen, Dustin Weaver, Matthew Wilson et Esad Ribic, les événements entourant la naissance de Thanos sont révélés. Dans la bande dessinée, Mentor conclut un accord avec les Eternals (malgré les protestations de Zuras) pour prouver que la race pourrait se recréer naturellement et accepte de trouver un partenaire pour montrer que c’est possible. En réponse, la guerre civile du héros cosmique est arrêtée et l’esprit des Éternels est réinitialisé. Mentor trouve finalement un partenaire en Sui-San et le couple conçoit deux enfants. Le premier, Eros, prouve que les hypothèses de Mentor sont correctes. Cependant, la naissance de leur deuxième fils, Thanos, s’avère être la plus grosse erreur qu’un membre des Eternals ait jamais commise.

En créant Thanos, Mentor a changé le cours de l’histoire de l’ancienne race. Non seulement ses actions ont mis fin à la guerre civile entre les Éternels, mais cela a également conduit à la création d’un ennemi plus menaçant que leur ennemi de longue date, les Deviants. Thanos s’est donné pour objectif personnel de détruire ceux qui l’ont amené à la vie. En fin de compte, les Eternals n’ont personne à blâmer pour avoir permis à la quête de Mentor de prouver qu’ils pouvaient recréer. Pendant ce temps, Mentor et Sui-San n’ont pas été autorisés à revenir car ils sont tous deux exclus.

L’arrivée du méchant a défini toute l’histoire des Eternals depuis sa création – laissant un fossé permanent entre certains des plus grands Eternals existants. L’itération actuelle des Eternals n’a pas de sens avec Thanos comme sa naissance, et les actions ultérieures les ont changées pour toujours. Ça va être fascinant de voir si la version du MCU des Eternals reconnaît Thanos‘ lien avec la race antique car sans qu’il soit un élément clé de leur histoire, leurs histoires changent de manière significative.

Suivant: La fusée des Gardiens de la Galaxie aime secrètement son surnom de “Trash Panda”

Power Rangers révèle que le cristal Zeo est secrètement son gantelet de l’infini

A propos de l’auteur



Liam McGuire

(1745 articles publiés)



Scénariste principal pour l’équipe de bandes dessinées de .. Liam.M@screenrant.com. Retrouvez-moi sur Twitter @LiamRMcGuire pour des nouvelles et des reportages sur les bandes dessinées.

Plus de Liam McGuire