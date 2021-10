Les ETF Bitcoin font tous le buzz

L’ETF Proshares Bitcoin Strategy a été officiellement lancé le mardi 19 octobre et a commencé à être négocié à la Bourse de New York (NYSE). Le ticker du premier ETF lié au Bitcoin aux États-Unis sur le NYSE est BITO :

Source : Twitter

Cet événement tant attendu a inauguré l’ère des ETF Bitcoin. VanEck, un gestionnaire d’investissement mondial, a également demandé un ETF lié au Bitcoin auprès de la US Security and Exchange Commission. L’ETF sera lancé lundi cette semaine :

Source : Twitter

L’ETF Valkyrie Bitcoin Strategy a commencé à se négocier sur le Nasdaq le vendredi 22 octobre :

Source : Twitter

En raison des lancements des ETF liés au Bitcoin, le sentiment haussier du marché s’est intensifié et BTC a enregistré un nouveau record historique au niveau d’environ 67 000 $ :

Source : Twitter

Cependant, certains experts financiers pensent que la flambée des prix de Bitcoin est due à des problèmes d’inflation et non à des ETF indexés sur Bitcoin. Selon le stratège en investissement de JPMorgan, la perception du Bitcoin comme une meilleure couverture contre l’inflation que l’or est le principal moteur du prix de la crypto-monnaie :

Source : Bitcoin Magazine

Le célèbre taureau Bitcoin et PDG de Twitter, Jack Dorsey, partage également ce point de vue.

Source : Twitter

La semaine dernière a été assez dynamique pour le marché des crypto-monnaies. Au cours de la première moitié de la semaine, le prix du Bitcoin a bondi et a atteint un nouveau record historique. Cependant, plus près du début du week-end, il y a eu un recul. Maintenant, le marché du lundi commence par un petit rallye des prix. Selon Coin360.com, un Bitcoin coûte 53 838,70 € (+ 3,17 %), un Ethereum – 3 564,67 € (+ 1,33%), un DOGE – 0,2301 € (+ 8,61 %) et un UNI – 22,69 € (-0,19 %) :

Source : Coin360.com (Performance quotidienne du marché de la cryptographie)

Analysons maintenant les graphiques des prix des principales crypto-monnaies par rapport à l’euro au cours des périodes les plus importantes.

BTC / EUR

Dans le graphique hebdomadaire (1W), après le Formation de bougie de trois soldats blancs , BTC / EUR a formé un Étoile filante , une petite bougie baissière avec une longue ombre supérieure et une petite ombre inférieure :

Selon la théorie de l’analyse technique, étoile filante il s’agit d’un modèle de chandelier d’inversion de tendance potentiel qui se produit en plus d’une solide flambée des prix. Cependant, pour l’instant, nous ne considérons pas cette bougie baissière comme un signal baissier. Nous pensons que c’est juste un signe que le marché a commencé à se consolider.

Sur le graphique de 4 heures (4H), la semaine dernière, BTC / EUR a presque atteint notre prix cible ou le 100 niveau d’extension de Fibonacci (environ 58 503 €) après avoir quitté le drapeau haussier :

Selon le graphique, le prix s’est retracé après une tentative d’atteindre le 100 niveau d’extension de Fibonacci ; maintenant, il se consolide dans le Niveau d’extension de Fibonacci de 61,8 (environ 50 613 €). Nous espérons que BTC / EUR réessayer d’atteindre le niveau d’extension 100 Fibonacci soit environ 58 503 € à nouveau.

ETH / EUR

Sur le graphique hebdomadaire (1W), ETH / EUR a formé un autre bougie haussière avec un minimum local au dessus du précédent et un maximum local au dessus du précédent :

Plus important encore, nous voudrions souligner que la dernière bougie haussière a un prix de clôture supérieur aux prix de clôture des deux précédents sommets locaux. Cela signifie que les taureaux ont non seulement pu atteindre de nouveaux niveaux de prix, mais ont également pu les confirmer. À notre avis, c’est un signal qui renforce le sentiment haussier.

C’est pourquoi il vaut la peine de garder un œil sur Modèle technique Cup and Handle (C&H) dans la période hebdomadaire (1W) dont nous avons parlé dans notre analyse précédente.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le prix de l’Ethereum a déjà dépassé la ligne supérieure de la C&H . Si ETH / EUR retombe sur cette ligne et rebondit, un signal d’achat se produira. Dans ce cas, nous pouvons ouvrir une position longue pour attraper la poursuite de la tendance haussière.

DOGE / EUR

Sur le graphique en données de 4 heures (4H), le DOGE/EUR est sorti de la Canal descendant (tendance baissière) :

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a eu une pause et le prix a traversé la ligne supérieure du canal (ligne de résistance). Nous considérons cela comme un premier signal indiquant la fin de la domination baissière.

Cependant, pour l’instant, il n’y a de signal haussier que sur le graphique 1 heure (1H) : DOGE / EUR a commencé à tracer un canal ascendant (tendance haussière) :

Cependant, nous tenons à souligner que le graphique sur 1 heure n’est pas le plus fiable pour les prédictions de la dynamique des prix à moyen et long terme. Habituellement, les traders utilisent le délai d’une heure pour le scalping ou le trading intraday. C’est pourquoi nous devons être très prudents si nous basons notre stratégie de trading sur le graphique 1 heure.

UNI / EUR

Sur le graphique journalier (1D), UNI / EUR a commencé à consolider :

Cette consolidation se produit à la moyenne mobile de 30 jours ( MA 30 ) et la moyenne mobile sur 90 jours ( MA 90 ). À l’heure actuelle, il n’y a pas de signal clair dans quelle direction le prix sortira de la fourchette de consolidation. Donc pour l’instant, nous préférons nous abstenir d’entrer sur le marché.

De plus, sur le graphique en 4 heures (4H) d’UNI / EUR, la situation n’a pas changé depuis notre précédente analyse. Le prix Uniswap est sorti de Canal descendant (tendance baissière) mais n’a pas encore dépassé le niveau de dernier maximum local :

Nous prévoyons d’attendre une augmentation des prix pour soulever l’UNI / EUR au-dessus du précédent sommet local ou de 23,30 €. Ensuite, nous ouvrirons une petite position longue.

Restez à jour sur tout ce qui concerne Bitcoin avec Bitvalex. Bitvalex est un portefeuille numérique sous licence et un échange de crypto-monnaie ; en savoir plus sur nous et la technologie blockchain et S’inscrire d’utiliser nos services.

L’analyse est uniquement à des fins d’information et ne constitue pas un conseil en investissement, financier, commercial ou autre, et vous ne devez pas traiter le contenu Bitvalex comme tel. Bitvalex ne vous recommande pas d’acheter, de vendre ou de détenir une crypto-monnaie. Vous êtes seul responsable de la conduite de votre propre diligence raisonnable et de la consultation d’un conseiller avant de prendre toute décision d’investissement.