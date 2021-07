Les ETF connaissent la meilleure année de tous les temps, tandis que la SEC refuse de donner le feu vert à un ETF Bitcoin

Les ETF ont collecté 488,5 milliards de dollars en moins de 7 mois en 2021 et sont en passe de battre le record de 497 milliards de dollars en année pleine établi en 2020. Pendant ce temps, en crypto, depuis 2013, pas un seul n’a été approuvé par la SEC américaine, qui dit qu’il veut protéger les investisseurs lorsque les ETF sont ce qui leur assurera des frais bas, des avantages fiscaux et une relative facilité de négociation pour eux.

Les gestionnaires de fonds américains se ruent sur les fonds négociés en bourse, les ETF ayant la meilleure première moitié d’entrées jamais enregistrée.

Selon Bloomberg, les ETF sont sur le point d’attirer le plus d’argent en seulement sept mois que dans n’importe quelle année civile jamais enregistrée. Vers la fin de la semaine dernière, à 488,5 milliards de dollars, ils étaient en passe de battre le record annuel de 497 milliards de dollars établi en 2020.

Alors que les investisseurs migrent vers le véhicule moins cher, plus facile à négocier et plus fiscalement avantageux, presque tous les 25 plus grands gestionnaires d’actifs aux États-Unis proposent déjà un ETF ou prévoient de le faire.

Les ETF sont des véhicules qui mettent en commun les liquidités des investisseurs et négocient toute la journée comme des actions, mais avec un intermédiaire qui aide les investisseurs à différer leurs obligations fiscales. Ben Johnson, directeur mondial de la recherche sur les ETF de Morningstar, a déclaré :

“La période de stress que nous avons vécue au premier trimestre 2020 a encore validé non seulement la structure de l’ETF, mais l’écosystème de l’ETF dans son intégralité.”

Dans cette folie des ETF, Vanguard est en tête de l’écosystème avec 239 milliards de dollars dans son ETF Vanguard S&P 500. Ensemble, BlackRock, Vanguard et State Street Corp. représentent environ 80 % du marché.

En raison de la popularité des ETF, les fonds communs de placement se sont également convertis en ETF avec le géant quantitatif Dimensional Fund Advisors en tête.

“Il sera primordial que chaque gestionnaire d’actifs existant dispose d’une stratégie ETF viable à l’avenir”, a déclaré Nate Geraci, président d’ETF Store, une société de conseil.

Outre que le S&P 500 a atteint à plusieurs reprises de nouveaux sommets historiques cette année, la directrice vedette Cathie Wood est le moteur de cette croissance. Wood’s Ark Investment Management a récolté 15,3 milliards de dollars cette année.

On s’attend à ce que la croissance amorcée au premier semestre se poursuive au second semestre. Les ETF ont collectivement perdu de l’argent en seulement deux mois au cours des trois dernières années, et même alors, les sorties étaient relativement moyennes.

« Les FNB sont une sorte de bouton facile sur lequel vous pouvez appuyer pour vous exposer à un certain nombre de segments différents du marché », en s’appuyant sur une base d’investisseurs plus large, a déclaré Johnson de Morningstar.

8 ans et compter

Alors que les ETF connaissent une année folle dans le monde traditionnel, le marché du Bitcoin n’en a pas encore eu aux États-Unis après huit ans. Pendant ce temps, dans d’autres parties du monde, au Canada et au Brésil, plusieurs ETF Bitcoin et Ether ont été approuvés et négociés en bourse.

Récemment, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a reporté sa décision sur l’ETF Bitcoin de Wisdom Tree et a déclaré qu’elle recherchait les commentaires du public sur le produit, ce qui n’est pas la première fois.

Plusieurs ETF Bitcoin et quelques ETF Ether ont été déposés auprès de la SEC, mais le régulateur n’a encore donné aucun signe positif malgré le nouveau président Gary Gensler. Il a dit au Congrès ce printemps,

“L’échange qui négocie les jetons crypto n’a pas encore été enregistré en tant qu’échange auprès de la SEC.” “Dans l’ensemble, cela a considérablement réduit la protection des investisseurs par rapport aux marchés des valeurs mobilières traditionnels et a augmenté les risques de fraude et de falsification en conséquence.”

Grayscale, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, cherche également à transformer son produit phare GBTC en ETF, envers lequel le PDG Michael Sonnenshein a réitéré son engagement à 100%. La semaine dernière, ils ont déclaré que Grayscale travaillait avec BNY Mellon pour y parvenir.

Le FUD GBTC en niveaux de gris est mort Et maintenant, Grayscale s’est engagé à 100% à réaliser l’ETF #Bitcoin, qui serait le plus grand changeur de jeu dans l’espace crypto pic.twitter.com/alqLMDvkDP – LilMoonLambo (@LilMoonLambo) 19 juillet 2021

Selon Sonnenshein, la SEC recherche quelques points de maturation différents sur le marché sous-jacent, qui, selon lui, constituent les “étapes finales” dont les régulateurs ont besoin pour approuver un tel produit et donner aux investisseurs les protections qu’ils recherchent.

Pour les États-Unis, approuver un ETF Bitcoin “est une question de quand pas si”, a-t-il déclaré lundi.

Alors que la SEC déclare vouloir protéger les investisseurs, en particulier les particuliers, les ETF leur garantiront des frais peu élevés, des avantages fiscaux et une relative facilité de négociation.

L’adoption des ETF a bouleversé la façon dont les obligations, les actions et les matières premières sont négociées. Donner le feu vert aux ETF Bitcoin permettra également à toute personne possédant un compte-titres d’investir dans la crypto.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.