Les ETF Defiance disent que le moment est venu d’acheter de la crypto

Le marché des crypto-monnaies a connu des baisses de prix notables cette semaine. Cependant, les baisses se sont produites non seulement dans le secteur des crypto-monnaies, mais également dans toutes les classes d’actifs, étant donné que les actions sont également en baisse.

Le dernier ralentissement des marchés financiers a été attribué à une nouvelle variante de Covid-19 qui a entraîné des interdictions de voyager en Europe, en Australie et aux États-Unis.

C’est le bon moment pour acheter des crypto-monnaies.

Les baisses du marché ont créé une situation où les actifs ont du mal à réaliser des gains significatifs. Sylvia Jablonski de Defiance ETFs a récemment eu une interview sur CNBC où elle a déclaré qu’elle était un « grand acheteur de crypto-monnaies, en particulier à 54 000 $ ».

Jablonski a en outre déclaré qu’il n’y avait pas de direction claire quant à la direction que prendra le marché dans les prochains jours, car les moyennes mobiles montrent une évolution vers 58 000 $ ou 48 000 $.

En outre, il a noté que les niveaux d’inflation commençaient à se refroidir en raison des baisses de l’ensemble du marché financier. Cependant, il a noté que plusieurs investisseurs reviendraient et augmenteraient les prix, étant donné les bas prix actuels.

En outre, il a noté que le marché des crypto-monnaies n’allait pas disparaître, compte tenu du concept croissant de métaverse. Des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ether étaient nécessaires pour effectuer des transactions dans ce monde, ce qui a créé une situation où les crypto-monnaies étaient de bons achats.

Le marché des crypto-monnaies subit des baisses importantes

L’ensemble du marché financier a connu des baisses de prix importantes, à l’exception de certaines actions de sociétés pharmaceutiques, au milieu de l’annonce de la nouvelle variante de Covid-19. Les crypto-monnaies ont également subi ces chutes. Récemment, le marché des crypto-monnaies a réagi de manière similaire au marché boursier, compte tenu de l’augmentation des investissements institutionnels.

Récemment, Bitcoin (BTC / USD) est tombé à un creux d’environ 53 800 $, et bien qu’il se soit légèrement redressé et se soit consolidé à 54 000 $, un recul est toujours observé. Récemment, des données en chaîne ont montré que les baleines déplaçaient de grandes quantités de BTC vers les échanges, ce qui est attribué à la récession actuelle.

La majeure partie du marché connaît toujours des baisses notables, à l’exception des pièces du métaverse comme Decentraland et The Sandbox qui se négocient toujours dans la zone verte. Ces pièces ont dominé le marché en réalisant les gains les plus importants ces dernières semaines.

Les ETF post Defiance disent que c’est le bon moment pour acheter des crypto-monnaies est apparu en premier sur Invezz.