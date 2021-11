Les ‘Ethereum Killers’ sont utiles, pas nocifs

Depuis le lancement des offres initiales de pièces (ICO) comme EOS et Tezos, un flux constant de plates-formes alternatives de contrats intelligents a été étiqueté « tueurs d’Ethereum », les opposant immédiatement les uns aux autres.

En 2021, qui a sans doute été la plus grande année d’adoption parmi ces protocoles alternatifs de couche 1, le succès de Solana, Avalanche et d’autres ne s’est pas nécessairement fait au détriment d’Ethereum. En effet, les écosystèmes prospèrent en parallèle avec le déploiement d’applications sur toutes les chaînes.

Cet article est paru à l’origine dans Valid Points, la newsletter hebdomadaire de CoinDesk décrivant Ethereum 2.0 et son impact considérable sur les marchés de la cryptographie. Abonnez-vous aux points valides ici.

La valeur totale verrouillée (TVL) spécifique à la chaîne n’est qu’une mesure de la demande DeFi, et les chaînes les plus importantes ont toutes connu une croissance plutôt qu’une concurrence entre elles. Au tout début de 2021, Ethereum avait 21 milliards de dollars bloqués dans DeFi, représentant 97% de l’écosystème multi-chaînes. Avance rapide jusqu’au 1er juin et DeFi TVL d’Ethereum est passé à 85,6 milliards de dollars mais ne représentait que 73,2% de l’écosystème global alors que Polygon et Binance Smart Chain prenaient des parts de marché.

Aujourd’hui, Ethereum possède 180 milliards de dollars en DeFi TVL, mais sa domination a encore chuté à 66,5%. Je dirais que le nombre de dominance est moins important à court terme, car Ethereum cherche à évoluer énormément avec l’aide d’Arbitrum, Optimism, Polygon et plus encore. L’idée que ces autres chaînes sont des « tueurs d’Ethereum » semble être fausse, car Ethereum TVL a augmenté de près de 9 fois, tandis que son jeton natif n’a augmenté que de 5,9 fois.

Au cours de la même période, l’AVAX d’Avalanche a été multiplié par 25 et le SOL de Solana a été multiplié par 148, contribuant ainsi à représenter une partie importante du capital dans les deux écosystèmes. De plus, Avalanche, Fantom et d’autres chaînes ont utilisé leurs jetons natifs pour augmenter le rendement DeFi et inciter à la croissance immédiate de TVL, une décision relativement impossible à concurrencer pour Ethereum et les couches 2 dans les mois à venir.

Le capital sur Ethereum a été relativement collant au cours des dernières années, et je pense que cela sonnera plus vrai à mesure que nous mettrons fin au cycle haussier et que certains écosystèmes perdent de leur élan.

Deux scénarios pourraient probablement « choisir des gagnants » dans le paysage actuel, notamment :

Un marché baissier soutenu s’installe alors que les programmes d’incitation s’épuisent et que les projets non innovants disparaissent. Les échecs de la centralisation sont mis en évidence par la censure, la réglementation ou les coûts du matériel.

Cela dit, je pense que l’expérimentation de nouveaux écosystèmes et de nouvelles technologies a été très positive pour la crypto dans l’ensemble. Encourager la concurrence offrira en fin de compte de meilleures solutions aux utilisateurs finaux à long terme. À court terme, nous avons pu intégrer des centaines de milliers d’utilisateurs dans la crypto qui auraient été facturés hors de la couche de base d’Ethereum.

Bienvenue dans une autre édition de Valid Points.

Contrôle du pouls

Ce qui suit est un aperçu de l’activité du réseau sur la chaîne de balises Ethereum 2.0 au cours de la semaine dernière. Pour plus d’informations sur les métriques présentées dans cette section, consultez notre explicatif 101 sur les métriques Eth 2.0.

Avis de non-responsabilité : tous les bénéfices tirés de l’entreprise de jalonnement Eth 2.0 de CoinDesk seront reversés à un organisme de bienfaisance choisi par l’entreprise une fois les transferts activés sur le réseau.

Prises validées

La Barbade travaille avec plusieurs sociétés « métavers » pour établir une terre souveraine dans le monde numérique. CONTEXTE: Les petits pays et les grandes entreprises ont exprimé ouvertement leur soutien au métavers, cherchant à tirer parti du fait d’être les premiers entrants. La Barbade pense que la technologie sera une passerelle pour la diplomatie culturelle et le commerce. Un DAO de 8 000 membres a engagé plus de 3 millions de dollars pour acheter une copie de la Constitution des États-Unis. CONTEXTE: L’idée d’acheter une copie originale de la Constitution est venue de 10 natifs de la cryptographie, mais a grandi comme une traînée de poudre dans l’industrie, avec plusieurs constructeurs, investisseurs et membres de la communauté notables. L’adoption des DAO a gagné en popularité auprès de personnes partageant les mêmes idées pour recruter des talents et travailler vers des objectifs communs. Le largage aérien résistant à Sybil de Paraswap a indigné les anciens utilisateurs et la communauté crypto au sens large. CONTEXTE: Le routeur d’échange décentralisé faisait allusion à un largage depuis plusieurs mois avant sa mise en ligne la semaine dernière. Une approche difficile pour distinguer les vrais utilisateurs des chasseurs de largages aériens et l’utilisation de seulement 7,5% de l’offre ont laissé de nombreux vrais utilisateurs de Paraswap sur la touche. Le lancement prévu de Rocket Pool a répondu à la demande de jalonnement décentralisé. CONTEXTE: En une semaine, Rocket Pool a collecté 3 040 dépôts ETH et gère 327 opérateurs de nœuds. Cependant, le pool de jalonnement n’attirera probablement que les acteurs les plus intransigeants sur la décentralisation, car d’autres protocoles de jalonnement ont déjà des millions d’ETH sécurisés.

Factoid de la semaine

Ouvrir les communications

Les points valides intègrent des informations et des données sur le propre validateur Eth 2.0 de CoinDesk dans une analyse hebdomadaire. Tous les bénéfices tirés de cette entreprise de jalonnement seront reversés à une œuvre de bienfaisance de notre choix une fois les transferts activés sur le réseau. Pour un aperçu complet du projet, consultez notre article d’annonce.

Vous pouvez vérifier l’activité du validateur CoinDesk Eth 2.0 en temps réel grâce à notre clé de validation publique, qui est :

0xad7fef3b2350d220de3ae360c70d7f488926b6117e5f785a8995487c46d323ddad0f574fdcc50eeefec34ed9d2039ecb.

Recherchez-le sur n’importe quel site d’explorateur de blocs Eth 2.0 !