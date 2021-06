Les Éthiopiens se réunissent pour obtenir le gouvernement. de la deuxième nation la plus peuplée d’Afrique à adopter Bitcoin

Alors que les banques centrales du monde entier travaillent sur la version numérique de leurs monnaies fiduciaires, El Salvador est allé de l’avant et a déclaré le Bitcoin ayant cours légal.

El Salvador a fait le premier pas, et les habitants d’autres pays veulent maintenant que leur gouvernement suive la même voie.

Comme nous l’avons signalé, le groupe de réflexion Lobby New Zealand a envoyé une lettre au Premier ministre Jacinda Ardern “demandant que le gouvernement néo-zélandais reconnaisse Bitcoin comme devise étrangère”.

L’Éthiopie envisage la même chose où les Bitcoiners du pays se sont réunis pour lancer le projet Mano qui exhorte le gouvernement à adopter la crypto-monnaie.

Défini comme des plans étape par étape pour que la deuxième nation la plus peuplée d’Afrique adopte Bitcoin, Project Mano a partagé sur Twitter que tout au long de cette année, ils ont poussé leur gouvernement à envisager d’exploiter et d’accumuler l’actif crypto pour lutter contre la hausse de l’inflation.

Le taux d’inflation global d’une année sur l’autre au cours des 12 derniers mois menant à mai 2021 a bondi de 19,9% par rapport à il y a un an, selon le rapport de l’Agence centrale de statistique (CSA) éthiopienne.

Même le dollar américain ne peut pas aider car il “n’est plus lié à une ressource rare, rien n’empêche la Réserve fédérale de l’imprimer de manière excessive, laissant les pays qui comptent sur le maintenir vulnérable aux politiques monétaires d’autres nations”, déclare le site Web de le projet open source.

Au lieu d’être à la « merci » de quelques personnes, Project Mano propose d’utiliser Bitcoin, qui dépend du marché libre mondial.

L’exploitation minière, le HODLing et le cours légal sont trois moyens recommandés pour que le pays adopte l’actif cryptographique. Ça disait,

« Le projet vise à publier des plans plus détaillés à la fois pour le gouvernement et les parties privées intéressées sur la façon dont ils pourraient passer à une nouvelle culture volatile et établir un avenir coloré pour l’Éthiopie »,