Les étiquettes de désinformation de Twitter sont sur le point de devenir beaucoup plus utiles

En mars de l’année dernière, Twitter a introduit des étiquettes d’avertissement dans le but de lutter contre la désinformation sur sa plate-forme. Alors que les étiquettes étaient initialement limitées à la désinformation sur les coronavirus, elles ont ensuite été étendues à des tweets trompeurs sur les élections aux États-Unis. Le détective Jane Manchun Wong a maintenant découvert que Twitter travaille sur trois niveaux d’étiquettes d’avertissement de désinformation.

Twitter travaille sur trois niveaux d’étiquettes d’avertissement de désinformation : « Recevez les dernières nouvelles », « Restez informé » et « Trompeur » pic.twitter.com/0RdmMsRAEk – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 31 mai 2021

Selon la capture d’écran partagée par Wong, les tweets contenant des informations erronées seront étiquetés comme “trompeurs” avec une icône d’avertissement et un lien “En savoir plus” avec des informations plus détaillées. Twitter aidera également les utilisateurs à rester informés et à obtenir les dernières informations sur des sujets importants grâce aux nouveaux libellés « Rester informé » et « Obtenir les dernières informations ». Bien qu’aucun détail ne soit actuellement disponible, les étiquettes « Restez informé » et « Recevez les dernières nouvelles » pourraient aider à diffuser des informations plus fiables sur des sujets tels que COVID-19 et la vaccination.

Twitter travaillerait également à apporter des réactions emoji à sa plate-forme, similaires à Facebook et aux meilleures applications de messagerie Android. Selon Wong, le prochain long métrage comprendra cinq réactions : Like, Cheer, Hmm, Sad et Haha. Comme on peut le voir dans le tweet ci-dessus, cependant, la fonctionnalité est actuellement en cours de réalisation. Seuls les boutons de réaction Hmm et Haha semblent avoir un emoji à côté d’eux. Cela dit, il est toujours probable que les réactions des tweets soient diffusées auprès des utilisateurs plus tard cette année.

Twitter travaille sur la vue Réactions aux Tweets : « J’aime », « Acclamations », « Hmm », « Triste », « Haha » Les icônes pour les réactions Cheer et Sad sont WIP et affichées comme le cœur générique pour le moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 28 mai 2021

Reste à savoir si les réactions aux tweets seront limitées aux utilisateurs disposant d’un abonnement Twitter Blue. Le service d’abonnement devrait coûter 2,99 $ par mois et comprendra des fonctionnalités exclusives telles que la possibilité de choisir des icônes d’application personnalisées, des thèmes de couleurs et un mode lecteur qui rendra les discussions beaucoup plus faciles à lire. De plus, les utilisateurs disposant d’un abonnement Twitter Blue auront accès à l’option « annuler les tweets ».

