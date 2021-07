Les étoiles à neutrons sont le régime préféré de certains trous noirs

in

01/07/2021 à 12:20 CEST

Les astronomes des groupes de collaboration scientifique internationale LIGO, Virgo et KAGRA ont découvert grâce aux ondes gravitationnelles deux exemples d’un système binaire jamais détecté auparavant : en eux, deux trous noirs dévorent leurs compagnons, les étoiles à neutrons. Le phénomène inhabituel pourrait fournir des détails sur des zones encore inexplorées du cosmos.

Le premier événement s’est produit il y a environ 900 millions d’années, entre un trou noir d’une masse équivalente à près de 9 masses solaires et une étoile à neutrons de près de 2 masses solaires. La deuxième fusion s’est produite il y a environ 1 milliard d’années, impliquant un trou noir équivalent à 5,7 masses solaires et une étoile à neutrons d’une magnitude de 1,5 masse du Soleil.

Selon un communiqué de l’Institut Max Planck, l’une des institutions scientifiques ayant participé à l’étude, la particularité de la découverte réside dans le fait que jusqu’à présent, seules des ondes gravitationnelles avaient été détectées à partir de systèmes binaires dans lesquels deux trous noirs, ou dans leur Si une paire d’étoiles à neutrons manquait, elles fusionnaient et s’intégraient. C’est la première fois que ce type de phénomène cosmique mixte est enregistré..

Selon les résultats de l’étude, publiés dans Astrophysical Journal Letters, les événements ont été enregistrés le 5 janvier 2020 et le 15 janvier de la même année, à seulement dix jours d’intervalle. Bien qu’aucune lumière n’ait été observée, les émissions d’ondes gravitationnelles étaient suffisamment claires pour confirmer les deux fusions, ce qui pourrait aider à comprendre la nature et l’origine de cette classe de systèmes binaires.

Une fusion par mois

Ongle étoile à neutrons est une variété de restes stellaires qui est né à la suite de l’effondrement gravitationnel d’une étoile supermassive. Lorsque ce dernier épuise le combustible présent dans son noyau, il explose de façon spectaculaire et génère une supernova. Les débris de l’explosion monumentale créeront une étoile à neutrons.

Elles se caractérisent par être un réservoir d’énormes flux d’énergie fortement comprimée : une étoile à neutrons peut contenir une masse équivalente à 500 000 fois la masse de la Terre, mais contenue dans une sphère d’une dizaine de kilomètres de diamètre.

Bien que les deux événements détectés soient les premières observations fiables basées sur des ondes gravitationnelles de trous noirs fusionnant avec des étoiles à neutrons, les scientifiques pensent qu’il est déjà possible d’estimer la fréquence à laquelle ces phénomènes se produisent : ils se produiraient environ une fois par mois, à une distance d’un milliard d’années-lumière. Cependant, la plupart de ces fusions ne peuvent pas être détectées avec les technologies actuellement disponibles.

Sujet connexe : Ils détectent des galaxies lointaines mangées par des trous noirs.

Après l’origine et les causes

Quelle serait exactement la cause de ces systèmes binaires mixtes ? Les spécialistes soutiennent qu’une possibilité est que structures binaires stellaires évoluer dans le temps en systèmes mixtes : l’une des étoiles évoluerait en trou noir, accompagnée d’une étoile à neutrons. De plus, ils pourraient être des manifestations de jeunes systèmes stellaires ou récemment formé.

Désormais, de nouvelles recherches chercheront à déterminer avec plus de précision l’origine et les caractéristiques de ces étranges systèmes binaires, ce qui pourrait lever de nombreux doutes sur les régions les plus éloignées de l’univers, sur lesquelles il n’y a toujours pas d’informations précises.

Référence

Observation des ondes gravitationnelles de deux coalescences étoile à neutrons – trou noir. La collaboration scientifique LIGO, la collaboration Virgo et la collaboration KAGRA. Lettres du journal astrophysique (2021) .DOI : https : //doi.org/10.3847/2041-8213/ac082e

Photo : reconstitution artistique du phénomène cosmique : un système binaire dans lequel un trou noir dévore littéralement son compagnon, une étoile à neutrons. Crédit : EGO (Observatoire Européen de la Gravitation).

Vidéo : représentation d’un système binaire compatible avec GW200115, l’un des deux événements cosmiques détectés dans lesquels un trou noir fusionne avec une étoile à neutrons. Crédit : Institut Max Planck de physique gravitationnelle sur YouTube.