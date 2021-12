Les étoiles de la LNH manquent les Jeux olympiques, certaines pour la dernière fois

Connor Hellebuyck est l’un des meilleurs joueurs de hockey au monde. Il a remporté le trophée Vézina en tant que meilleur gardien de but de la LNH il y a deux saisons et a reçu un sérieux buzz pour le trophée Hart après avoir entraîné une défensive des Jets de Winnipeg qui fuit jusqu’aux séries éliminatoires. Il a mené la LNH au chapitre des arrêts trois années de suite et, à 28 ans, il est à son apogée.

Pourtant, il n’a jamais joué pour son pays dans un tournoi international best on best. Hellebuyck était le favori pour débuter devant le filet pour l’équipe des États-Unis lors des prochains Jeux olympiques de Pékin, jusqu’à ce que la LNH et la NHLPA concluent un accord mardi pour se retirer au milieu d’une nouvelle épidémie de COVID-19.

« Si le prochain est dans quatre ans, j’aurai 32 ans », a déclaré Hellebuyck frustré aux journalistes en réponse aux rumeurs d’un retrait. « Je sais que je jouerai toujours mon meilleur hockey, mais nous verrons si c’est la même histoire alors. Cela allait être une formidable opportunité de jouer, mais je suppose que c’est exactement ce à quoi nous devons faire face.

Hellebuyck a de bonnes raisons d’être déçu ; les Jeux de Pékin devaient être la première apparition olympique des joueurs de la LNH en huit ans et le tournoi international de hockey masculin le plus compétitif depuis la Coupe du monde 2016. Mais avec une nouvelle variante de COVID déchirant les listes de la LNH comme Connor McDavid à travers la défense des Coyotes de l’Arizona – eh bien, comme tout attaquant de la LNH à travers la défense des Coyotes de l’Arizona – la ligue prend une pause jusqu’après Noël et devra utiliser la pause olympique prévue pour inventer des jeux.

Hellebuyck a qualifié la décision d’« exagérée », mais il est difficile de contester la logique sous-jacente. Avec cette nouvelle variante plus communicable en liberté, certaines équipes ont dû mettre essentiellement toute leur liste active dans des protocoles de santé et de sécurité. La ligue a déjà suspendu les voyages transfrontaliers et reporté de nombreux matchs afin de gagner du temps pour élaborer un plan sur la façon d’aller de l’avant.

Ce sur quoi la ligue et le syndicat des joueurs finiront par s’entendre – sans parler de la façon dont les services de santé gouvernementaux des deux côtés de la frontière affecteront toute ligne de conduite – reste à voir. Tout ce qu’ils savent maintenant, c’est qu’ils n’en savent pas assez pour prendre une décision éclairée pour le reste de la saison, ou pour envoyer des dizaines de joueurs à travers le Pacifique pendant trois semaines.

Néanmoins, les joueurs ont raison d’être frustrés. La relation souvent conflictuelle entre la LNH, le Comité international olympique et la Fédération internationale de hockey sur glace (l’instance dirigeante internationale du sport) exige que les tournois soient organisés des années à l’avance. Et après que la LNH s’est retirée des Jeux de Pyeongchang il y a quatre ans, l’AJLNH a fait des apparitions olympiques une priorité dans sa dernière convention collective.

Même si les raisons invoquées par la LNH pour ne pas participer aux Jeux olympiques sont moins vénales aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a quatre ans, l’écart de 12 ans entre Sotchi 2014 et les Jeux de 2026 en Italie représente l’équivalent de toute une carrière de compétitions internationales de haut niveau perdues pour certains des les plus grandes stars du jeu. Sidney Crosby n’avait que 22 ans lorsqu’il a marqué son but en prolongation qui lui a valu la médaille d’or en 2010. Ce moment, aussi douloureux qu’il puisse être à revivre pour les fans américains, était censé annoncer une nouvelle ère de domination internationale du Canada avec Crosby. à la barre. Ce seul genre de s’est produit; Crosby a dirigé le Canada vers l’or olympique en 2014 et l’or en Coupe du monde en 2016, mais n’a plus joué pour Équipe Canada depuis.

Dans une interview avec Pierre LeBrun de ., Crosby a qualifié de « décevante » la perspective de manquer les Jeux olympiques, ce qui est pratiquement un roman de Richard Ford pour un joueur qui a moins de citations intéressantes dans sa carrière que de médailles d’or olympiques. Crosby a déclaré: «Je sais par expérience à quel point les Jeux olympiques sont spéciaux et uniques. Et pas seulement en pensant à mon expérience, mais en pensant aux gars qui n’ont pas eu l’opportunité d’en faire partie.

Prenons l’exemple du capitaine de l’éclairage de Tampa Bay, Steven Stamkos, qui était en route pour une saison de 51 buts en 2009-10, mais qui n’a pas été sélectionné pour l’alignement canadien à Vancouver. Ne vous inquiétez pas, Stamkos, 19 ans, a dû penser à l’époque qu’il aurait sûrement d’autres chances de remporter une médaille olympique.

Mais une jambe cassée a empêché Stamkos de se rendre à Sotchi, et il aura 36 ans le deuxième jour des Jeux olympiques de 2026. Stamkos n’est que trop conscient que son rêve olympique est pratiquement terminé. « Vous grandissez en rêvant de gagner une coupe Stanley, et j’ai réussi à le faire », a-t-il déclaré mardi. « Vous grandissez en voulant représenter votre pays et remporter une médaille d’or. C’est quelque chose que je n’aurai probablement pas l’occasion de faire maintenant.

Stamkos a atteint la Coupe du monde en 2016, tout comme ses coéquipiers européens très décorés Victor Hedman, Nikita Kucherov et Andrei Vasilevskiy (bien que Vasilevskiy n’ait pas quitté le banc de l’équipe de Russie lors de ce tournoi). Mais ce ne sont pas les Jeux Olympiques. Ensemble, ces quatre-là, ainsi que Brayden Point, espoir d’Équipe Canada, âgé de 25 ans, forment le noyau des équipes du Lightning qui sont venues définir cette ère de l’histoire de la LNH. Mais aucun d’entre eux n’a jamais fait une équipe olympique.

La Coupe du monde 2016, en plus d’être légèrement insatisfaisante faute d’imprimatur olympique, a également présenté deux équipes composites – l’équipe d’Europe et l’équipe nord-américaine des 23 ans et moins – qui ont empêché certaines des stars déterminantes de cette génération de jouer pour leur pays.

Parmi ceux-ci se trouvaient Hellebuyck, qui était le troisième gardien de but de l’équipe d’Amérique du Nord et qui n’a pas joué, et le noyau de la formation qui a remporté l’or aux championnats du monde junior pour les États-Unis en 2013 : John Gibson, Johnny Gaudreau, Seth Jones et JT Miller, parmi autres. Aucun d’entre eux n’a eu la chance de jouer pour son pays lors d’un tournoi senior significatif.

Ni l’un ni l’autre, assez étonnamment, n’ont les autres anciens de la TNA McDavid, Nathan MacKinnon, Jack Eichel et Auston Matthews, ou l’ancien MVP et champion des marqueurs Leon Draisaitl, qui a joué pour Team Europe.

Ces Jeux olympiques étaient censés être les débuts internationaux majeurs d’une génération de jeunes talents prometteurs de la LNH, un équipage de 23 ans et moins qui comprend le Suisse Nico Hischier, le Russe Andrei Svechnikov et l’Adam Fox de l’équipe américaine. Mais McDavid, Matthews et Draisaitl ne sont pas les stars de demain – ce sont les attractions de la ligue, des joueurs qui définissent la génération à égalité avec Crosby et Alex Ovechkin. Et même si la LNH les libère pour les Jeux olympiques de 2026, ils en dépasseront 30 au moment où ces Jeux se dérouleront.

Toutes les légendes de la LNH n’ont pas la chance d’obtenir le genre de gloire olympique qui a contribué à définir la carrière de Crosby, ou celle de Dominik Hasek ou de Peter Forsberg. La seule apparition de Wayne Gretzky est survenue à l’âge de 37 ans et s’est terminée avec son regard dans le vide sur le banc du Canada après l’une des défaites les plus décevantes de l’histoire olympique moderne.

Gretzky, cependant, a également disputé quatre Coupes Canada et une Coupe du monde. C’est plus que ce que l’on peut dire pour cette génération de stars. Imaginez la rivalité McDavid-Matthews avec la fierté nationale en jeu, ou la Suède de Hedman contre la Russie de Kucherov. En effet, nous devons imaginer, car nous n’avons jamais vu la vraie chose – et nous ne le verrons pas avant au moins quelques années.

Il n’y a personne à blâmer, vraiment, pour ces Jeux olympiques sans McDavid, Matthews et les autres. Et jusqu’à ce que la pandémie soit bel et bien derrière nous, ces cruels revers du destin continueront de se produire. Mais cette cohorte de joueurs de hockey masculin d’élite perd sa chance de participer à une compétition internationale sérieuse, et cette absence se fait de plus en plus sentir d’année en année.