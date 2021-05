Les étoiles doivent s’aligner pour Williams ou elles ne sont nulle part

George Russell a déclaré qu’à moins que les «étoiles ne s’alignent», Williams ne se retrouvera nulle part avec le FW43B extrêmement sensible.

Williams n’a jamais craint que ses récents challengers aient été très sensibles aux éléments, en particulier au vent.

Et au Grand Prix du Portugal, il était assez choquant de voir comment la tenue de Grove est tombée d’un si haut samedi à un très bas le jour de la course.

Russell s’est qualifié en P11, un nouveau record personnel aux couleurs de Williams, mais la course l’a vu reculer dans le peloton et presque dans les griffes de Mick Schumacher de Haas alors qu’il franchissait la ligne en P16.

Schumacher a réussi à repousser Nicholas Latifi dans l’autre Williams, et Russell a déclaré que la sensibilité de la FW43B les laissait tous les deux «sans confiance» dans les premières étapes les jours de course.

“Lorsque la voiture est si sensible sur le plan aérodynamique, cela ne donne aucune confiance à moi ou à Nicholas pour attaquer sur ces premiers tours”, a déclaré Russell, cité par GPFans.

«Nous sommes constamment sur le pied arrière, nous nous battons par derrière. La voiture avait du potentiel. Est-ce que ce sera l’histoire de la saison? Peut-être pas. Il y a clairement du rythme dans la voiture mais les étoiles doivent être alignées pour nous ou nous ne sommes nulle part.

Russell a ajouté qu’il «ne pouvait honnêtement pas dire» si les pistes à venir se prêteraient mieux à Williams.

La prochaine étape est le Grand Prix d’Espagne sur le Circuit de Barcelone-Catalunya.

«Dans FP1 [in Portugal] nous étions septièmes plus rapides sur le plan du mérite, la voiture semblait fonctionner incroyablement bien, puis en FP2 et FP3 nous avons vraiment eu du mal, puis en course », a poursuivi Russell.

«Nous ne sommes pas les seuls à lutter. Fernando [Alonso] a eu une course exceptionnelle mais a été une deuxième fois en qualifications. Daniel [Ricciardo] était vraiment rapide vendredi et nulle part samedi.

«Ces voitures actuelles et les pneus actuels semblent incroyablement sensibles à beaucoup de choses différentes et ils fonctionnent main dans la main. Si l’aéro est très sensible, cela a un effet d’entraînement sur les pneus et vous commencez à glisser et vous êtes sur une spirale descendante.

«De même, si l’aéro fonctionne bien et que vous n’avez pas de grands moments, les pneus sont dans une bonne fenêtre et le pilote prend confiance, vous êtes dans une bonne spirale.

«Les caractéristiques du circuit que nous recherchons sont une vitesse moyenne à plus élevée, moins d’épingles à cheveux à basse vitesse, plus de virages à 90 degrés. Budapest a été solide pour nous, mais également, notre voiture a l’air très solide en ligne droite, donc Monza pourrait être bonne.

