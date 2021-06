Les étoiles inspirent la guérison du cancer

07/06/2021 à 08:00 CEST

Le cancer peut être cartographié comme s’il s’agissait de la carte de l’univers : une initiative réunissant immunologistes, pathologistes, oncologues et astrophysiciens a été lancée pour découvrir des biomarqueurs immuno-oncologiques tirant parti de la technologie des télescopes qui observent les étoiles.

Le Bloomberg-Kimmel Cancer Immunotherapy Institute (BKI) et le Bloomberg Center for Physics and Astronomy, à la Johns Hopkins University School of Medicine (tous deux à Baltimore, USA), sont les protagonistes de cette initiative innovante, visant à développer, valider et mettre en œuvre des signatures tumorales phénotypiques utiles pour les traitements du cancer.

L’idée est de profiter des dernières avancées en immunofluorescence multiple (MIF), qui permet d’étudier en détail les interactions qui se produisent au sein d’une tumeur, pour analyser les grands ensembles de données générés par cette technologie avec des algorithmes spécialisés en astronomie : c’est ainsi qu’il parvient à identifier rapidement les signatures phénotypiques prédictives des meilleurs traitements.

Si l’immunothérapie, qui stimule les défenses naturelles de l’organisme pour lutter contre le cancer, a fait ses preuves sur le plan méthodologique, en pratique les patients chez qui elle a fonctionné sont minoritaires.

Nouveaux biomarqueurs

Nouveaux biomarqueursLes médecins augmentent donc la commodité de découvrir de nouveaux biomarqueurs prédictifs, qui anticipent la réponse d’un patient à chaque traitement contre le cancer, pour améliorer les chances de guérison.

Le MIF s’est imposé comme la technologie la plus appropriée pour prédire la réponse qu’un patient cancéreux suscitera à un certain traitement, car il est capable de convertir les données spatiales de la tumeur en intelligence exploitable.

C’est dans cette phase qu’entrent en jeu les algorithmes qui cartographient le ciel. Grâce à un programme (AstroPath), de grands ensembles de données MIF sont analysés en intégrant les principes d’immunologie, de pathologie, d’informatique et d’astronomie, pour découvrir des biomarqueurs prédictifs de chaque patient.

Le système facilite l’exploration de la biologie spatiale profonde de sections de tissus entiers, afin de remodeler le développement futur des biomarqueurs d’immunothérapie, ont déclaré ses créateurs dans un communiqué.

Sujet connexe : Le cerveau fonctionne de la même manière que l’univers

Le cancer comme univers

Le cancer comme universLe magazine The Economist explique également que cette initiative implique le Sloan Digital Sky Survey ou SDSS, un projet de recherche spatiale, qui a jusqu’à présent analysé un tiers de l’univers et près de 2 milliards de corps célestes.

Ce télescope capte les photons de lumière de l’univers et les convertit en un signal électrique qui est ensuite analysé pour construire une représentation de la réalité cosmique : il dessine les objets capturés par le télescope et indique la distance à laquelle ils se trouvent.

Pour se rapprocher de la biologie, un microscope a été ajouté à ce télescope : ainsi, les chercheurs imagent les cellules et les tissus cancéreux de la même manière que le SDSS image l’univers.

C’est-à-dire que le microscope capture des images de larges sections de tumeurs sous différents angles, puis ces images sont soumises aux mêmes techniques d’analyse de données que le télescope utilise pour dessiner une carte détaillée de la tumeur, comme si elle faisait partie de l’univers.

A la portée de tous les oncologues

A la portée de tous les oncologuesAstroPath a jusqu’à présent analysé 226 millions de cellules tumorales pulmonaires et cutanées et pour son analyse, il a dû traiter plus de pixels que tous ceux traités jusqu’à présent par le puissant télescope.

L’idée du projet est d’arriver à traiter, avec l’aide du SDSS, 1 000 fois plus de données pour analyser des centaines de tumeurs individuelles de plus de 20 types de cancers différents.

Ces informations seront ensuite mises à la disposition de tous les oncologues afin qu’ils puissent appliquer de meilleurs traitements à leurs patients respectifs et ainsi sauver beaucoup plus de vies.

Photo du haut : lumière de galaxies lointaines. ESA / Hubble et NASA.