Les étrangers désormais éligibles à la vaccination

Les résidents étrangers doivent utiliser leur passeport comme pièce d’identité pour l’enregistrement, après quoi ils obtiendront un créneau pour la vaccination.

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial a décidé lundi d’autoriser les ressortissants étrangers résidant en Inde à s’inscrire sur le portail CoWin pour se faire vacciner contre le Covid-19.

Un nombre important de ressortissants étrangers vivent en Inde, en particulier dans les grandes zones métropolitaines, où le potentiel de propagation du Covid-19 est élevé. Il est donc important de vacciner toutes les personnes éligibles. Cela garantira la sécurité des ressortissants étrangers et réduira également la possibilité d’un nouveau transfert d’infection, selon un communiqué du ministère de la Santé.

Lundi, l’Inde a administré plus de 51 crores de doses de vaccin. Le pays a signalé 35 499 nouveaux cas quotidiens, avec un nombre total de cas actifs de 4,02 lakh et un taux de positivité quotidien de 2,59%. Le taux de récupération dans le pays a atteint 97,40%, le plus élevé à ce jour.

