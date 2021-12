Les étrangers entrant illégalement aux États-Unis viennent de 106 pays différents, selon la patrouille frontalière

Alors que la plupart des Américains voyagent légalement pour rendre visite à des parents et célébrer pendant les vacances, les agents de la patrouille frontalière sont inondés de voyageurs illégaux arrivant à la frontière sud des États-Unis en provenance de plus de 100 pays différents cette année.

Les agents de la patrouille frontalière affectés au secteur Del Rio au Texas, par exemple, ont arrêté des personnes venant de pays africains et de l’ex-URSS à l’occasion de Thanksgiving, ainsi que des délinquants sexuels connus du Mexique et du Nicaragua.

Du 23 au 27 novembre, des agents ont appréhendé six ressortissants érythréens qui ont voyagé du pays d’Afrique du Nord-Est vers le sud des États-Unis après que l’administration Biden a suspendu les lois sur l’immigration établies par le Congrès.

Ils ont appréhendé deux hommes de Syrie le 23 novembre, et un homme du Liban le 26 novembre, et un homme du Tadjikistan le 27, et un homme d’Ouzbékistan.

« Nous rencontrons des individus du monde entier qui tentent d’entrer illégalement dans notre pays », a déclaré Jason D. Owens, agent de patrouille en chef du secteur de Del Rio, soulignant à quel point les agents de la patrouille frontalière travaillent dur.

« Nos agents sont concentrés et travaillent dur pour s’assurer que nous détectons, arrêtons et identifions toute personne qui entre dans notre pays afin de maintenir la sécurité de nos communautés », a-t-il déclaré.

Owens a également tweeté une photo de personnes appréhendées principalement d’Amérique centrale, déclarant : « Une journée typique au bureau du secteur de Del Rio… Un groupe de 107 migrants a été rencontré hier à Eagle Pass, composé de 103 Vénézuéliens, 3 Colombiens et 1 ressortissant nicaraguayen. Le secteur Del Rio continue de voir plus de 1 000 rencontres par jour ! »

Également au cours de Thanksgiving, des agents de la patrouille frontalière du secteur Del Rio ont appréhendé des délinquants sexuels condamnés près de Carrizo Springs, Eagle Pass et Brackettville, au Texas.

Le 25 novembre à Carrizo Springs, des agents ont arrêté et identifié un ressortissant mexicain qui avait déjà été reconnu coupable au Texas d’avoir blessé un enfant avec intention de blesser quelqu’un et condamné à trois ans d’emprisonnement en 2013. L’homme a été expulsé en juin 2019 pour revenir. et se faire à nouveau attraper par la patrouille frontalière.

Le 26 novembre, des agents ont attrapé et identifié un Nicaraguayen à Eagle Pass, qui avait été reconnu coupable en 2016 de cruauté envers un mineur en Louisiane et condamné à huit ans de travaux forcés. Sa peine a ensuite été suspendue et il a été expulsé en octobre 2019 – seulement pour retourner aux États-Unis et tenter à nouveau d’entrer illégalement.

Le 27 novembre, des agents ont identifié un membre mexicain du gang Paisa à Brackettville. En 2001, en Californie, il avait été reconnu coupable de relations sexuelles avec un mineur de moins de 16 ans et condamné à deux ans de prison. Il a également été reconnu coupable de conduite sans permis et de conduite avec facultés affaiblies en 2006 et condamné à trois ans de probation.

En 2008, il a été reconnu coupable d’avoir infligé des lésions corporelles à un conjoint ou un concubin, de conduite avec un permis suspendu et de conduite en état d’ivresse. Il a été condamné à trois ans de probation et 45 jours de prison. Il a été expulsé pour la dernière fois en août 2021 pour rentrer à nouveau illégalement aux États-Unis.

Au cours de l’exercice 2021, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, les agents du secteur Del Rio ont rencontré des personnes entrant illégalement aux États-Unis en provenance de 106 pays.

Plus récemment, en octobre 2021, les agents du secteur Del Rio ont rencontré 28 111 ressortissants étrangers entrant illégalement aux États-Unis en provenance de plus de 50 pays.

Les chiffres de novembre ne sont pas encore disponibles.