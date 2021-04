Dans son livre «Land of Hope: An Invitation to the Great American Story», Wilfred McClay dit: «Pour l’animal humain, le sens n’est pas un luxe; c’est une nécessité. Sans cela, nous périssons. La conscience historique est à la société civilisée ce que la mémoire est à l’identité individuelle.

Les militants politiques s’efforcent de contrôler la conscience historique des étudiants en Californie. Les législateurs des États s’efforcent de faire des cours d’études ethniques une expérience aussi universelle que l’éducation physique et les mathématiques, et les partisans de la théorie critique de la race transforment le nouveau programme en un outil pour endoctriner les étudiants avec une idéologie manifestement marxiste.

Les districts mettent en œuvre ces «études ethniques», de sorte que les familles ont l’occasion d’exhorter les conseils scolaires locaux à offrir une éducation plutôt qu’un endoctrinement. En fin de compte, que les parents puissent ou non résister avec succès aux radicaux locaux, ils doivent connaître la vérité sur ce que leurs enfants apprennent.

Etudes ethniques: le nouveau sujet central

L’année dernière, les législateurs ont voté pour forcer le système de l’Université d’État de Californie à obliger tous les étudiants à suivre des études ethniques. Le législateur devrait également subordonner les diplômes d’études secondaires à ce sujet.

Bien qu’il ait récemment opposé son veto à un projet de loi similaire, le gouverneur a laissé entendre qu’il signera un mandat une fois que le programme d’études modèle d’études ethniques de l’État sera terminé. La troisième ébauche de ce programme a été récemment approuvée par le Conseil de l’éducation. De manière significative, ce modèle offre à plusieurs reprises des conseils pour mettre en œuvre des études ethniques de la «maternelle à la 12e année». Ce n’est plus juste une classe d’université.

Ce n’est pas non plus nécessairement une seule classe. Les directives de mise en œuvre au niveau du district issues du programme d’études du modèle national d’études ethniques demandent que les études ethniques engagent un éventail de disciplines au-delà de l’histoire traditionnelle et des sciences sociales, y compris, mais sans s’y limiter: les arts visuels et du spectacle, les arts de la langue anglaise, l’économie, la biologie, le genre et études de sexualité, etc. » Il suggère également d’élargir une classe pilote initiale en «un cours d’une année complète ou même un ensemble de cours», ou de suivre un cours existant pour une matière différente et de l’enseigner «en utilisant une optique d’études ethniques».

Les parents curieux de savoir comment un «cours existant» pourrait être enseigné dans le cadre des «études ethniques» devraient lire les cours d ‘«ethno-mathématiques» à Seattle, dans lesquels les élèves de la classe de mathématiques devaient interpréter le sujet à travers les thèmes du pouvoir l’oppression, la résistance et la libération pour que les mathématiques puissent être réhumanisées et libérées de l’appropriation occidentale.

Promesses de « pensée critique » et d ‘« autonomisation’ ‘

Les amateurs d’études ethniques promettent qu’il enseignera les compétences en communication, la pensée critique et l’engagement civique. Par-dessus tout, l’argument le plus fréquent est que les élèves issus de minorités doivent se renseigner sur leur patrimoine pour s’engager et devenir autonomes. Comme le disent les partisans des études ethniques, «pas d’histoire, pas de soi».

C’est un argument valable – les humains ont besoin d’une identité informée par l’histoire, le patrimoine et la culture. En outre, tous les étudiants devraient bien sûr en apprendre davantage sur des personnes qui sont différentes d’eux-mêmes.

Les partisans soulignent également un engagement accru des étudiants. Ce n’est pas une surprise – la façon dont les cours d’études ethniques sont généralement dispensés est intéressante. Ces cours fournissent aux étudiants un cadre moral cohérent et les invitent à l’utiliser. En s’attaquant aux questions du bien et du mal, de la justice et de l’injustice, les études ethniques se concentrent sur des histoires qui rappellent aux élèves que le bien et le mal sont réels. Pas étonnant que les étudiants soient intéressés!

Malheureusement, les théoriciens critiques des races utilisent le côté positif des études ethniques pour revendiquer la propriété de ce que signifie être une minorité. Le cadre moral cohérent qu’ils offrent force tous les utilisateurs à des conclusions prédéterminées. Les théoriciens critiques de la race n’ont pas l’intention de modeler les citoyens qui apprécient la vraie diversité – ils veulent des militants qui militeront pour une vision politique étroite.

Fortement façonné par la théorie critique de la race

Lorsque le conseil scolaire du district scolaire unifié de Los Alamitos a voté récemment pour créer un cours d’études ethniques, la vice-présidente du conseil, Diana Hill, a été citée par un média local comme disant: «Je pense que nous craignons de vouloir endoctriner nos élèves, et Je ne crois pas cela avec aucune partie de mon cœur.

Malheureusement, malgré les bons sentiments de Hill, l’endoctrinement est une véritable préoccupation. J’espère qu’elle et les autres membres du conseil scolaire ne suivront pas l’exemple du programme d’État modèle sans réfléchir sérieusement à son orientation idéologique écrasante. L’introduction du modèle de programme dit: «Les valeurs fondamentales des études ethniques sont logées dans le modèle conceptuel de la« double hélice »qui entrelace humanisation holistique et conscience critique.» Ces valeurs permettront aux étudiants de «critiquer la construction d’un empire dans l’histoire et sa relation avec la suprématie blanche, le racisme et d’autres formes de pouvoir et d’oppression».

La note de bas de page donne des exemples du type d’oppression que les écrivains ont à l’esprit:

… Tels que, mais sans s’y limiter, le patriarcat, la cishétéropatriarchie, les systèmes économiques d’exploitation, le capacitisme, l’âgisme, l’anthropocentrisme, la xénophobie, la misogynie, l’antisémitisme, l’anti-noirceur, l’anti-indigénéité, l’islamophobie et la transphobie.

Ainsi armés, dit le document, les étudiants peuvent «conceptualiser, imaginer et construire de nouvelles possibilités pour une société raciste et post-systémique du racisme qui promeut des récits collectifs de résistance transformatrice, d’espoir critique et de guérison radicale».

Les parents doivent comprendre que derrière la cascade de vocabulaire se cache une idéologie militante. Lorsque les enfants apprennent à soumettre toute la vie à la «conscience critique» afin de trouver «l’oppresseur» et «l’opprimé» partout et à tout moment, on leur apprend que le seul sens ultime de la vie est le pouvoir.

De plus, comme le pouvoir est toujours oppressant dans ce système de pensée, toutes les structures sociales – y compris les familles, les églises et notre république constitutionnelle – doivent être déconstruites. Pire encore, les théoriciens critiques des races veulent que les étudiants acceptent l’hypothèse que quiconque ne parvient pas à avaler ces règles de tout son cœur est un outil d’oppression. En fin de compte, c’est un moyen très efficace d’empêcher le dialogue et de dresser les étudiants contre les étudiants.

En effet, Karl Marx aurait trouvé tout cela assez familier. L’écrivain Yoram Hazony note que Marx a également enseigné à ses disciples à diviser le monde en deux catégories: les opprimés et les oppresseurs.

De plus, selon Marx, tout comme les membres de la classe dominante ne se rendent pas compte que tout ce qu’ils font opprime la classe privée de ses droits, de même la plupart des membres de la classe privée de ses droits ne se rendent pas compte qu’ils sont opprimés – tout le monde doit être éveillé à la vérité. En fin de compte, les opprimés doivent renverser la société existante pour inaugurer l’utopie.

Les similitudes entre la théorie critique et le marxisme sont une mauvaise nouvelle pour la Californie et encore pire pour l’Amérique, car le marxisme a fait ses preuves en faisant du monde un endroit plus pauvre dans tous les sens du terme.

Effacer ceux qui ne correspondent pas au récit marxiste

Malgré les campagnes communautaires menées par des groupes tels que les Coréens, les Arabes, les Juifs et les Arméniens pour élargir le champ du programme d’études ethniques en Californie, les rédacteurs du programme modèle ont résisté à ce qu’ils appellent «diluer» l’accent traditionnel sur les Afro-Américains, les Amérindiens, Latinos et Américains d’origine asiatique. Au mépris de la diversité ethnique réelle de la Californie, le programme d’études modèle relègue largement les autres groupes ethniques dans une annexe. Est-ce peut-être parce que les théoriciens critiques de la race sont réticents à permettre aux étudiants de se concentrer sur des groupes ethniques qui ne correspondent pas parfaitement au récit raciste critique du racisme systémique et de l’oppression des Blancs?

De même, le modèle de programme étale ou efface une variété de héros minoritaires réels qui défient les catégories raciales critiques. Martin Luther King Jr. est traité comme un «accommodant» racial passif qui devrait – au mieux – être ignoré. En outre, au lieu d’énumérer des personnalités inspirantes des minorités telles que Katherine Johnson de la NASA ou les «causeurs de code» Navajo, le programme d’études modèle invite les étudiants à admirer des personnalités comme Yuri Kochiyama, qui a ouvertement exprimé son admiration pour Al-Qaida, Oussama ben Laden et Assata Shakur. , un braqueur de banque reconnu coupable de meurtre au premier degré pour avoir tué un policier.

Les partisans des études ethniques affirment fréquemment que sans leur matière, les étudiants issus de minorités ne connaîtront pas les personnes qui leur ressemblent. La réclamation est malhonnête. Ce que veulent ces militants, ce n’est pas de donner aux étudiants une connaissance approfondie et équilibrée de l’histoire et de la culture des minorités en Amérique. Ils veulent apprendre aux étudiants – en particulier aux étudiants issus de minorités – à se définir à travers une lentille idéologique spécifique.

Lia Rensin est parent du district scolaire de Santa Clara et membre de l’Alliance for Constructive Ethnic Studies. Elle souligne qu’un problème avec les études ethniques critiques est la façon dont elles prennent les enfants californiens d’une diversité de milieux extrêmement complexe et «les mettent dans une boîte, puis appose une étiquette sur la boîte».

Ce «réveil» de l’histoire n’est pas la seule façon dont le programme modèle exerce une pression idéologique. Il fournit un ensemble radical d’instructions conçues pour empêcher la conformité idéologique des enseignants.

Encourager l’autocritique de style communiste

Les directives pédagogiques du programme modèle qualifient les études ethniques d’outil de «libération». Les enseignants devront donc déballer et se repentir de leur privilège:

… Les enseignants qui peuvent se sentir particulièrement concernés par l’enseignement des études ethniques devraient travailler à travers des tâches telles que l’autobiographie critique, la narration critique, l’histoire critique de la vie ou la tenue d’un journal de subjectivité, pour commencer le processus de «se situer de manière constructive par rapport aux études ethniques».

En d’autres termes, les enseignants doivent apprendre à considérer la théorie critique des races comme vraie et leurs propres croyances comme des produits subjectifs de l’expérience et des privilèges. Ceux qui résistent peuvent être punis en se faisant dire d’offrir l’auto-flagellation de l’auto-examen critique.

Le processus ressemble plus à une tactique dans une guerre idéologique qu’à un moyen de véritablement responsabiliser les enseignants. En effet, cela rappelle inconfortablement les séances publiques d ‘«autocritique» qui étaient couramment utilisées pour déstabiliser les communautés et pour punir les individus pendant la Révolution culturelle en Chine.

Choisir de suivre le modèle de l’État?

Les districts locaux ont la liberté de décider dans quelle mesure ils doivent suivre le modèle de l’État. Ils seront sous la pression d’activistes qui se plaignent que même le curriculum modèle d’État relativement radical a été «blanchi à la chaux» et affaibli.

L’un des rédacteurs originaux, par exemple, accuse l’État de céder aux organisations «suprémacistes blanches» telles que le Hoover Institute et la Jewish Anti-Defamation League pour avoir autorisé des modifications sur le premier projet, encore plus biaisé. Un autre écrit avec colère qu ‘«une critique du capitalisme» est «au cœur d’une pédagogie décoloniale» et que le fait de ne pas appeler spécifiquement le capitalisme échoue à tout le but des études ethniques.

Ces voix radicales ne devraient pas être les seules à parler. D’autres alternatives existent. L’Alliance for Constructive Ethnic Studies recommande l’approche plus équilibrée adoptée par le Los Angeles Unified School District. Il est à noter que les passages les plus sains du programme d’État modèle – comme ceux faisant référence à la nécessité de permettre aux étudiants la liberté de pensée plutôt que de les faire pression pour qu’ils arrivent à des conclusions politiques particulières – sont cités comme étant le travail de LAUSD. Les écoles locales peuvent être encouragées à s’inspirer de cet exemple.

Le domaine des études ethniques est en passe de façonner la façon dont les étudiants de toute la Californie comprennent leur propre identité. C’est un projet énorme, qui a le potentiel de changer notre nation pour toujours.

Anna Mussmann est une maman au foyer qui écrit pendant la sieste. Elle est fascinée par les vieux livres, les idées et les philosophies historiques de l’éducation. Son travail est également disponible sur le blog www.sisterdaughtermotherwife.com.