Les étudiants-athlètes devraient être autorisés à se spécialiser dans le sport professionnel

Le public s’est moqué de l’immaturité de Boobie Miles dans le film “Friday Night Lights” lorsque le porteur de ballon a déclaré qu’il obtenait des A dans son seul sujet, le football.

Les membres des médias et les fans ont fustigé le quart-arrière de l’Ohio State Cardale Jones après que l’étudiant de première année ait demandé pourquoi les joueurs de football devaient aller en classe alors qu’ils n’allaient pas à l’université pour « jouer à l’école ».

Mais il s’avère que les joueurs de football avaient probablement raison. Il est temps de permettre aux athlètes universitaires de se spécialiser en athlétisme professionnel.

Les universités insistent sur l’importance de l’ÉTUDIANT-athlète. Cependant, ils continuent de rendre les choses plus difficiles pour les athlètes que pour tout autre segment du corps étudiant.

Aucun autre étudiant n’est empêché de suivre des cours et d’étudier pour son futur métier. Les étudiants qui souhaitent devenir journalistes sont encouragés à se spécialiser en journalisme à l’université. Futurs ingénieurs major en ingénierie. Même les majors en histoire de l’art, en éclairage classique et en géologie ont la possibilité de se concentrer sur leurs intérêts tandis que les «adultes» se moquent du manque de carrières viables dans leur avenir.

Mais les étudiants qui veulent devenir des athlètes professionnels sont forcés de chanter et de danser dans une autre majeure. Cela ne veut pas dire que les athlètes devraient être autorisés à passer tout leur temps à regarder des enregistrements de match et à faire des exercices. Comme tous les autres étudiants, ils seraient tenus d’assister à des cours et de remplir les conditions de leur majeure. Mais ces cours seraient adaptés à un étudiant qui pourrait avoir un avenir très différent de celui d’un étudiant en communication standard.

À quoi pourrait ressembler une spécialisation en sport

Comme toute autre major, cela aurait ses limites. Seuls les étudiants participant à un sport universitaire seraient autorisés, mais pas obligatoires, à se spécialiser en athlétisme professionnel.

La majeure, en théorie, comprendrait une grande variété de cours qu’un athlète professionnel aurait besoin de maîtriser pour réussir pendant et après sa carrière. Cela inclurait, mais sans s’y limiter : des cours de journalisme, de marketing, de comptabilité, de kinésiologie et de commerce. Après avoir suivi des cours comme la comptabilité 101, le marketing 101, entre autres, les étudiants pourraient se spécialiser dans l’un des sujets qu’ils trouvent les plus intéressants ou les plus attrayants.

Ces cours permettraient à l’étudiant d’être théoriquement mieux préparé aux difficultés sociales et professionnelles avec lesquelles tant de jeunes athlètes luttent en dehors de l’université, comme gérer des millions de dollars en un instant ou gérer les responsabilités sociales d’être dehors un samedi soir. Cela les préparerait également à une carrière après l’athlétisme. Il pourrait également y avoir des cours hyper spécifiques qui ne s’appliquent pas à la plupart des étudiants extérieurs. Par exemple, apprendre à gérer son temps et à gérer ses amis et sa famille après un gros contrat sont des aspects clés du sport professionnel qui ne sont pas enseignés aux étudiants.

Comme la NCAA était toujours si désireuse de le souligner, la plupart des étudiants-athlètes deviennent pro dans autre chose que le sport. Mais à l’école, il est difficile de dire à un jeune athlète qu’il n’a aucune chance de poursuivre une carrière professionnelle. Cette majeure permettrait à ces étudiants non seulement de poursuivre leur rêve, mais leur donnerait une base de connaissances de secours s’ils ne signaient pas un contrat pro. Dans le pire des cas, ils se soucient un peu plus de leurs cours et ne sont pas pris au dépourvu par le « monde réel ».

Les athlètes seront toujours mélangés à une grande partie de la population étudiante régulière pour les cours d’introduction et de bas niveau, comme c’est le cas pour toute majeure. Mais au fur et à mesure qu’ils progressent à l’école, ces cours seront limités aux seuls athlètes universitaires. Oui, l’avenir semble toujours radicalement différent pour le quart-arrière vedette par rapport au longsnapper de sauvegarde, ou même aux athlètes olympiques qui n’ont aucune opportunité d’athlétisme professionnel. Cependant, cette majeure donnerait toujours à ces étudiants une chance de mieux apprendre le monde du sport professionnel, au cas où ils souhaiteraient entrer dans une carrière tangentiellement liée au sport professionnel.

Avec les lois NIL en place, la façade de l’amateurisme complet a disparu. Maintenant, le gouvernement fédéral et le Conseil national des relations de travail se concentrent sur les droits du travail des athlètes. Les écoles doivent cesser de prétendre que les athlètes sont à la fois principalement là pour une éducation et incapables de se préparer à un emploi post-universitaire. Au contraire, offrir aux athlètes une chance d’apprendre à se préparer au mieux à une carrière professionnelle rendrait l’athlétisme universitaire encore plus souhaitable. Après tout, n’est-ce pas tout l’intérêt de la NCAA ?