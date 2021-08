Les étudiants battent le centre de Cordoue et se rapprochent d’Independiente

08/10/2021 à 6h19 CEST

. / Buenos Aires

Estudiantes de La Plata a battu le centre de Cordoue 1-2 lundi à la fin de la cinquième journée et a terminé cinquième avec neuf points, à seulement deux du leader indépendant. Francisco Apaolaza et Gustavo Del Prete ont marqué pour l’équipe de La Plata et Milton Giménez a réduit un penalty dans le temps additionnel. Ce résultat fait d’Estudiantes de La Plata un l’équipe la mieux notée, avec onze buts en faveur (un de plus que Lanús), et lui laisse deux points de retard sur Independiente et l’un des gardiens : Lanús, Newell’s et l’actuel champion Colón de Santa Fe. Le centre de Cordoue est dix-neuvième avec cinq points.

De plus, ce lundi, deux autres matchs ont été joués. Patronage, ce qui pourrait être un point de Independent, nul 2-2 avec Arsenal et était huitième avec huit. Arsenal a commencé en tête avec des buts d’Alan Ruíz et Leonel Picco, mais plus tard Patronato a égalisé grâce à l’Uruguayen Junior Arias et Oliver Benítez. Arsenal est vingt et unième avec cinq points.

De plus, le Adossivi réalisé par Fernando Gago gagné 1-0 à Défense et Justice avec un but de Gastón Lodico et grimpe à la septième position avec neuf points. Défense et Justice était vingt-deuxième avec quatre.

Cinquième jour

Independiente a gagné 1-0 contre le Racing avec un but de Silvio Romero dans une nouvelle édition du classique Avellaneda et était le seul leader du tournoi de la Ligue professionnelle de football argentine. Le ‘Rojo’ a atteint onze points pour être le seul invaincu de la compétition et avec un avantage d’unité sur Lanús, Newell’s Old Boys et Colón de Santa Fe.

Boca Juniors a sauvé un match nul 1-1 contre les Argentinos Juniors à domicile, River Plate s’est incliné 2-1 face à Godoy Cruz lors de sa visite à Mendoza et San Lorenzo a subi une dure défaite 4-0 contre Unión, à Santa Fe.