Les étudiants de la région de Seattle volent à nouveau haut alors que 6 équipes s’affronteront dans l’American Rocketry Challenge

Des membres de l’équipe de fusées WISE Camps, les Argonauts, de Bellevue, Washington, effectuent un lancement d’entraînement en mai près de Pasco, Washington (Photo gracieuseté de WISE Camps)

Les finales du plus grand concours de fusées étudiantes au monde débuteront ce week-end avec 100 équipes en compétition pour devenir champion national – et six des équipes sont originaires de la région de Seattle.

L’American Rocketry Challenge est le programme phare de l’industrie de l’aérospatiale et de la défense pour encourager les étudiants à poursuivre des études et des carrières dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM). Il donne aux étudiants la possibilité de concevoir, construire et lancer des modèles réduits de fusées, et le concours attire plus de 5 000 étudiants et 600 équipes chaque année.

L’événement 2020 a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Cette année, des équipes de 27 États et des îles Vierges américaines participeront à la finale. Ces équipes comprennent :

Deux équipes de l’Interlake High School à Bellevue, Washington. Camps WISE à Bellevue Ingraham High School à Seattle Mercer Island Chinese Association Emerald City Rocketry à Bellevue

Les règles exigent que les équipes construisent des embarcations pouvant transporter un œuf cru jusqu’à trois objectifs d’altitude et de temps différents : 800 pieds en 40 à 43 secondes pour leurs vols de qualification ; 775 pieds en 39 à 42 secondes ; et 825 pieds en 41 à 44 secondes. La fusée et l’œuf doivent retourner au sol intacts.

Au-delà du défi de lancer une fusée, la pandémie a créé ses propres obstacles avec les pratiques Zoom, les lancements et calculs virtuels, et les nouveaux protocoles et procédures de distanciation.

« Au cours d’une année pleine de défis extraordinaires, le travail d’équipe et la détermination ont propulsé ces talentueux lanceurs de fusées à se qualifier pour les finales nationales », a déclaré Eric Fanning, président et chef de la direction de l’Aerospace Industries Association. Le groupe est sponsor de l’événement.

Les finales se dérouleront sur 11 sites de lancement à travers le pays, dont un à Pasco, Washington. Les dates de compétition sont les 12-13 juin et les 19-20 juin. Une cérémonie de remise des prix virtuelle aura lieu le 28 juin. Les prix comprennent 20 000 $ pour l’équipe première.

