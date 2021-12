Les étudiants de l’ASU veulent que le « meurtrier » Kyle Rittenhouse soit expulsé du campus

Kyle Rittenhouse / .

* Il existe un mouvement d’étudiants de l’Arizona State University qui font campagne pour obtenir un tueur d’adolescents Kyle Rittenhouse a lancé le campus.

Rittenhouse, 18 ans, a été reconnu non coupable du meurtre de deux hommes et d’un troisième blessé l’année dernière lors d’une nuit tumultueuse de manifestations à Kenosha, dans le Wisconsin.

Rittenhouse a semblé ému lors de la lecture des verdicts le 19 novembre. Après avoir été innocenté de tous les chefs d’accusation, Rittenhouse a fondu en larmes et a serré l’un de ses avocats dans ses bras.

Comme le rapporte le New York Post, quatre groupes dirigés par Students for Socialism sont à l’origine d’un rassemblement prévu mercredi. Ils demandent aux autorités de retirer Rittenhouse, qui suivrait des cours en ligne, du campus, où il vivrait.

« KILLER OFF CAMPUS », lit-on sur le dépliant, appelant l’université à « protéger les étudiants d’un meurtrier violent et assoiffé de sang ».

Voici d’autres extraits du rapport :

Une liste de quatre demandes comprend le retrait du tueur innocenté de 18 ans de l’ASU, ainsi que la publication par l’école d’une déclaration contre la suprématie blanche et le meurtrier raciste Kyle Rittenhouse.

Il demande également qu’un centre multiculturel soit un espace sûr «de la suprématie blanche». Les groupes souhaitent également que le financement de la police aille à la place dans un centre multiculturel et pour obtenir un centre de «guérison» CAARE.

Selon le rapport, les groupes qui protestent sont Students for Justice in Palestine, la Multicultural Solidarity Coalition et le groupe d’étudiants américano-mexicains MEChA de ASU. Les groupes pensent que Rittenhouse étant innocenté de toutes les accusations pour le triple tir est la preuve d’un « système » judiciaire « défectueux » – insistant sur le fait que « Kyle Rittenhouse est toujours coupable envers ses victimes et les familles de ces victimes ».

Un porte-parole des Étudiants pour le socialisme de l’ASU a déclaré à Fox News qu’ils ne se sentaient pas en sécurité avec un « tireur de masse » étant « si négligemment autorisé » à l’école.

La décision du jury d’acquitter Rittenhouse « donne effectivement aux individus de droite le droit de tuer d’autres individus qui protestent pour les droits humains », affirme le groupe.

« Rittenhouse a tué des personnes innocentes avec l’intention de le faire – en attachant un fusil d’assaut sur lui-même dans une foule de citoyens non armés. C’est la définition classique de l’intention », a déclaré le porte-parole.

« La décision prise par le tribunal est l’une des milliers d’affaires qui ont été influencées par des juges biaisés, des jurys majoritairement blancs, et des erreurs inhérentes à un système judiciaire fondé sur l’injustice au départ », a ajouté le porte-parole.