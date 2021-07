Les étudiants de l’IIT Ropar développent AMLEX, un appareil qui fournit un volume d’oxygène requis aux patients

in

AMLEX est conçu spécifiquement pour les bouteilles d’oxygène et peut être facilement connecté entre la ligne d’alimentation en oxygène et le masque porté par le patient (Photo : PIB India/ Twitter)

IIT Ropar : Autre excellente nouvelle, l’Institut indien de technologie, Ropar a mis au point un dispositif de rationnement d’oxygène unique en son genre, nommé AMLEX, qui aidera à fournir un volume d’oxygène requis aux patients (lors de l’inhalation) et se déclenchera lorsque le le patient expire du dioxyde de carbone (CO2). Ce processus permettrait d’économiser de l’oxygène qui serait inutilement gaspillé autrement.

Ce qui se passe généralement, c’est que pendant l’expiration, l’oxygène dans la bouteille ou le tuyau est expulsé avec le Co2 expiré par le patient. Il en résulte une grande quantité de gaspillage d’oxygène à long terme. En outre, une énorme quantité d’oxygène s’échappe des ouvertures du masque vers l’environnement pendant la période de repos (entre l’inspiration et l’expiration) en raison du flux continu de gaz salvateur dans le masque, selon l’étude publiée par PIB Chandigarh. Alors que la demande d’oxygène médical augmente considérablement au milieu de la deuxième vague de coronavirus, l’appareil aiderait à lutter contre le gaspillage indésirable d’oxygène.

Développé par des doctorants du département de génie biomédical de l’institution, l’appareil peut être utilisé à la fois sur une alimentation électrique portable (batterie) ainsi que sur une alimentation secteur (220V-50Hz), a déclaré le professeur Rajeev Ahuja, directeur de l’IIT Ropar. Mohit Kumar, Ravinder Kumar et Amanpreet Chander étaient ceux associés à l’innovation sous la direction du Dr Ashish Sahani, professeur adjoint, Département de génie biomédical.

AMLEX est conçu spécifiquement pour les bouteilles d’oxygène et peut être facilement connecté entre la ligne d’alimentation en oxygène et le masque porté par le patient, a déclaré le Dr Sahani. À l’aide d’un capteur, il détecte avec succès l’inspiration et l’expiration de l’utilisateur dans toutes les conditions environnementales. Cet appareil prêt à l’emploi fonctionne avec tous les masques à oxygène disponibles dans le commerce ayant plusieurs ouvertures pour la circulation de l’air, a ajouté le Dr Sahani.

Saluant la nouvelle innovation, le Dr GS Wander, directeur de la recherche et du développement au Dayanand Medical College de Ludhiana, a déclaré que les temps de pandémie nous ont appris l’importance d’une utilisation efficace et pertinente de l’oxygène salvateur. De nombreux hôpitaux augmentent leur capacité de production d’oxygène ces jours-ci, mais un appareil comme celui-ci peut vraiment aider à limiter l’utilisation d’oxygène dans les petits centres de santé ruraux et semi-urbains, a-t-il ajouté.

