Les étudiants de l’Université Brown votent pour des réparations pour les descendants de l’esclavage ⋆ .

Étudiants à Université Brown soutiennent massivement les réparations pour les descendants de personnes asservies liées à l’institution ou à la famille Brown.

Selon NBC News, le corps étudiant de premier cycle a voté sur deux questions référendaires la semaine dernière lors de son élection annuelle. Une question posée si l’école de l’Ivy League doit faire «tous les efforts possibles pour identifier les descendants d’Africains réduits en esclavage qui ont été empêtrés et / ou affligés par l’Université et la famille Brown et leurs associés».

Le second proposait à l’université de délivrer des réparations à ces descendants. Le premier a été approuvé par 89% des voix et le second par 85% en faveur.

Brian Clark, un porte-parole de l’université, a publié la déclaration suivante selon NBC:

«Faire face aux questions de réparation et de calcul institutionnel avec des liens avec la traite transatlantique des esclaves a une longue histoire chez Brown. L’Université a interrogé cette question en tant que communauté à part entière de 2003 à 2006, et Brown s’est engagé dans une série d’actions dont l’impact persiste dans notre éducation, nos recherches, notre engagement avec des groupes historiquement sous-représentés et notre travail en cours sur la diversité, l’équité et l’inclusion. Le travail actuel du groupe de travail de Brown sur le racisme anti-noir formulera des recommandations sur ce que Brown peut faire pour lutter contre l’héritage de l’esclavage.

Le point de vente a rapporté que plus de 2000 des près de 7000 électeurs de premier cycle de Brown avaient voté. Les étudiants ont soutenu que les réparations étaient émises selon plusieurs méthodes. Certains inclus étaient l’admission préférentielle pour les descendants de ces esclaves, les paiements directs et les investissements ciblés dans les communautés noires.

Les réparations sont un sujet politique controversé depuis des décennies et sont récemment devenues une question urgente alors que les dirigeants politiques s’efforcent de faire amende honorable.

Comme theGrio a rapporté Evanston, Illinois est devenue la première ville des États-Unis à offrir des réparations à ses résidents noirs pour la discrimination passée et les effets persistants de l’esclavage.

Le conseil municipal de la banlieue de Chicago a voté 8-1 pour distribuer 400 000 $ aux ménages noirs éligibles. Chaque ménage admissible recevrait 25 000 $ pour les réparations domiciliaires ou les acomptes sur la propriété. Le programme est financé par des dons et des revenus provenant d’une taxe de 3% sur la vente de marijuana à des fins récréatives. La ville s’est engagée à distribuer 10 millions de dollars sur 10 ans.

Échevin Rue Simmons, qui a proposé le programme qui a été adopté en 2019, a déclaré que des groupes en faveur des réparations avaient offert une assistance juridique pro bono si le programme était contesté devant les tribunaux.

Des militants organisent une manifestation pour marquer la Journée nationale des réparations devant la résidence du leader de la majorité au Sénat américain, le sénateur Mitch McConnell (R-KY), le 1er juillet 2019 (Photo par Alex Wong / .)

Cédric Richmond, un des principaux collaborateurs du président Joe Biden a révélé en mars que la Maison Blanche prévoyait «de commencer à agir maintenant» sur les réparations pour les citoyens afro-américains. Il a partagé la nouvelle avec le journaliste Mike Allen lors d’une émission en soirée d’Axios sur HBO.

L’ancien législateur de la Louisiane a expliqué à Allen que Biden reste cohérent dans son soutien à HR 40, le projet de loi de la Chambre des représentants qui a reçu une audience du Congrès le mois dernier, qui examinerait la question des réparations.

«Nous devons commencer à briser le racisme systémique et les barrières qui ont retenu les gens de couleur, et en particulier les Afro-Américains qui ont été réduits en esclavage», a expliqué Richmond. «Nous devons faire des choses maintenant pour améliorer le sort, le statut et l’autonomisation future des Noirs dans tout le pays.»

Cet article contient des rapports supplémentaires du Presse associée et Blue Telusma.

