Les étudiants de New York retourneront à l’école “ tous en personne ” en septembre ⋆ .

L’entrée de l’école publique 159 dans le Queens, New York, le 8 juillet 2020.

(Shannon Stapleton / .)

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé lundi que tous les élèves des écoles publiques de la ville reviendraient pour un apprentissage en personne en septembre.

«Les écoles publiques de la ville de New York – 1 million d’enfants – seront de retour dans leur classe en septembre, toutes en personne, sans télécommande», a déclaré de Blasio lors d’une apparition sur Morning Joe sur NBC lundi. «C’est la nouvelle que je pense que les parents, les enfants, tout le monde attendait: savoir que nous allons être de retour forts, prêts, [and] sûr.”

Entièrement en personne, sans télécommande, pour New York en septembre. Le maire de New York, Bill de Blasio, annonce la nouvelle sur @Morning_Joe: «Les écoles publiques de New York, 1 million d’enfants, seront de retour dans leur classe en septembre, le tout en personne, sans télécommande.» pic.twitter.com/ujqEJXExFf – Le recomptage (@therecount) 24 mai 2021

Comme d’autres districts à travers le pays, les écoles de New York avaient mis en œuvre des fermetures généralisées en raison des craintes de propagation du coronavirus parmi les étudiants et les enseignants. Les grandes villes du pays ont refusé de reprendre l’enseignement en personne à plein temps cette année, même après que des données provenant d’autres pays – et d’États comme la Floride, où les écoles sont ouvertes à plein temps depuis l’automne – ont montré que le risque de La transmission du COVID dans les écoles est négligeable.

La résistance à la réouverture complète était principalement motivée par les syndicats d’enseignants, notamment à Chicago, Los Angeles et San Francisco. La Fédération américaine des enseignants, l’un des plus grands syndicats d’enseignants du pays, aurait influencé les directives de réouverture des écoles des Centers for Disease Control and Prevention.

Le district scolaire public de New York est le plus grand des États-Unis avec plus de 1,1 million d’élèves, et environ un élève sur dix est considéré comme sans-abri. Le ministère de l’Éducation de New York a distribué des iPad avec des données cellulaires à des milliers d’étudiants sans-abri dans le but de faciliter l’apprentissage à distance.

La réouverture prévue des écoles publiques de New York pour la nouvelle année scolaire intervient après que 60% des habitants de la ville âgés de 16 ans ou plus aient reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, atténuant considérablement la propagation de la maladie.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.