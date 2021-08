Les étudiants déçus alors que Bombay HC annule le FYJC CET, les parents disent “nous sommes reconnaissants”

Alors que les parents sont reconnaissants de la décision, les élèves sont déçus car ils se préparent sincèrement au CET depuis longtemps (Image représentative/IE)

La Haute Cour de Bombay a annulé mardi le test d’entrée commun (CET) du gouvernement du Maharashtra pour les admissions en classe 11 à la suite de la pandémie de COVID-19, le qualifiant de cas d’« injustice flagrante ». Il a également noté que cela constituerait une « menace pour la vie des étudiants ». Les parents et les élèves semblent avoir des réactions mitigées à la décision et interrogent maintenant le tribunal sur le processus d’admission.

Le gouvernement de l’État avait publié un avis gouvernemental en mai selon lequel un CET facultatif se tiendrait le 21 août pour tous les étudiants de la classe 10 aspirant à être admis en première année au collège (FYJC) à travers l’État. Certains étudiants et parents, cependant, se sont opposés au CET qui devait se dérouler en mode hors ligne, les étudiants devant être physiquement présents dans les centres pour l’examen basé sur le programme SSC. Bien qu’il n’était pas obligatoire pour les étudiants d’être présents physiquement, le département de l’éducation de l’État a en outre précisé que les étudiants apparaissant physiquement pour le CET obtiendraient la première préférence dans les admissions. Un élève du conseil de l’ICSE a déménagé à HC après la décision qualifiant le CET d’« injuste pour les étudiants du conseil non public ».

Répondant au plaidoyer, la chambre de division des juges RD Dhanuka et RI Chagla a déclaré que le gouvernement de l’État ne peut pas émettre une telle notification et que ce tribunal peut intervenir dans une affaire extrême d’injustice flagrante, au cours de l’audience. La Haute Cour a ordonné au gouvernement de l’État de commencer l’admission au FYJC sur la base des notes obtenues dans la classe 10 et de la terminer dans les six semaines. Les étudiants et les parents, cependant, ont des réactions mitigées à la décision.

Ma fille s’est inscrite au CET mais nous pensons que c’est très injuste car le programme est différent, a déclaré Sumati Roy, un résident de NIBM Road, comme indiqué dans IE. Elle a en outre conclu qu’elle était reconnaissante pour cette décision en plus d’avoir exhorté le département de l’éducation à procéder aux admissions et à permettre aux étudiants de passer à autre chose.

Alors que les parents sont reconnaissants de la décision, les élèves sont déçus car ils se préparent sincèrement au CET depuis longtemps. De nombreux étudiants se sont tournés vers les réseaux sociaux et ont exprimé leur déception. Snehal Kulkarni, un étudiant de classe 10 CBSE, a déclaré que nous espérons que le gouvernement dispose d’un plan de secours au cas où le CET serait annulé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.