Les étudiants d’Exeter ont créé un groupe de marche pour promouvoir la sécurité des femmes dans la ville ⋆ .

Suite à la récente tragique nouvelle du meurtre de Sarah Everard et des deux agressions sexuelles qui ont eu lieu sur le campus ce mois-ci, il y a eu de nombreuses manifestations et pressions pour améliorer la sécurité des femmes dans tout le pays et sur le campus. Deux étudiantes de l’université d’Exeter ont fait un effort supplémentaire pour créer une communauté en ligne qui promeut la sécurité des femmes dans la ville, car «nous sommes plus forts et plus en sécurité ensemble».

Urban Angels Exeter a été fondé il y a environ un mois par le diplômé d’Exeter Talisker Alcobia Cornford, 21 ans. Avec déjà plus de 1 500 membres, c’était la première communauté à se lancer, et depuis lors, des groupes similaires ont été créés à Birmingham, Cardiff, Portsmouth et Brighton. Talisker a déclaré: «Le but d’Urban Angels est de fournir un espace pour les femmes pour partager des alertes de tout ce qui est potentiellement dangereux qu’elles vivent à Exeter, un espace pour les femmes pour partager leurs expériences et rechercher la solidarité et le soutien, et un endroit pour partager des idées, des conseils et mettre en place des initiatives qui rendent la ville plus sûre pour nous. La communauté est en train de construire un solide réseau de soutien pour les femmes, pour soutenir d’autres femmes.

À la lumière du meurtre de Sarah Everard et des statistiques selon lesquelles 97% des jeunes femmes ont été victimes d’une forme de harcèlement sexuel de la part des hommes, les femmes de tout le pays ont été rappelées à quel point il peut être dangereux de marcher seules. Talisker a déclaré au Exeter Tab: «Mon idée pour le groupe est venue du désir de rendre les villes britanniques plus sûres pour les femmes. Je me sens extrêmement passionné par la sécurité des femmes, il est ridicule que les femmes aient à craindre pour leur sécurité lorsqu’elles marchent seules et que bon nombre des actions que nous devons prendre deviennent la norme pour nous.

Alors qu’Urban Angels prévoyait de mettre en place un programme de « promenade ensemble », Stroll Mates a été créé par Islay Morgan, 22 ans, étudiante de troisième année à Exeter, qui a contacté son programme développé et ses bénévoles. Avec plus de 560 membres, il est devenu un sous-groupe des Urban Angels. Islay a déclaré au Exeter Tab: «L’objectif principal de Stroll Mates est d’empêcher les femmes de n’avoir d’autre choix que de marcher seules dans la ville. En évitant aux femmes d’avoir à marcher seules chez elles, nous espérons réduire considérablement le risque qu’elles soient suivies ou blessées. »

Le programme fonctionnera en mettant en place un roulement hebdomadaire de paires et de trios de bénévoles qui sont disponibles pour promener n’importe qui, homme ou femme, à la maison après un apéritif, à la bibliothèque ou, à l’avenir, une soirée.

Islay a déclaré: «Les volontaires travailleront en binôme ou en trio et se composeront soit d’un garçon et d’une fille, soit de deux filles ou plus. Chaque volontaire devra porter une carte d’identité et une carte de volontaire. » La personne recevra également une photo et une brève description des volontaires, afin de se sentir en sécurité pour utiliser le programme. Parlant de l’avenir, Islay a ajouté: «Nous aimerions que tous les bénévoles aient des alarmes et des produits de marque, afin qu’ils soient facilement reconnaissables.»

Talisker et Islay espèrent lancer cette initiative après les vacances de Pâques, lorsque les étudiants reviendront à Exeter, et profitent de la pause pour s’assurer que Stroll Mates est aussi sûr que possible.

À long terme, les étudiants d’Exeter espèrent mettre en place une initiative à l’échelle de la ville «Demandez un ange». Cette phrase sera enseignée aux membres du personnel des restaurants, bars et supermarchés de la ville afin que les membres du public puissent utiliser cette phrase pour signifier qu’ils ne se sentent pas en sécurité et peuvent facilement accéder à l’aide.

Comme dernier commentaire, Talisker et Islay ont déclaré au Exeter Tab: «Nous aimerions que chaque femme, fille et tous ceux qui s’identifient rejoignent notre communauté. Alors continuez à inviter vos amis, continuez à partager vos expériences et venez nous rejoindre pour faire d’Exeter un endroit plus sûr pour tout le monde! »

Rejoignez le groupe Facebook Urban Angels ici

Rejoignez Stroll Mates ici

Accédez à Exeter Speak Out pour une assistance supplémentaire

graphiques de The Urban Angels Instagram

