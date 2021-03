Les étudiants du Collège avaient besoin de la semaine de relâche pour leur santé mentale. Covid-19 l’a emporté.

Lorsque les vidéos d’étudiants pendant les vacances de printemps à Miami sont devenues virales peu de temps après la fermeture d’une grande partie du pays en mars dernier, de nombreux Américains ont haussé les sourcils. Les étudiants ont été enregistrés sur la plage en disant des choses comme: «Je ne vais pas laisser [Covid-19] arrêtez-moi », et« je pense qu’ils sont démesurés. » Des images ont montré des bars remplis d’étudiants brûlés par le soleil diffusant de la musique à partir de haut-parleurs portables et se penchant sur des tables pour partager des boissons. Ceux qui regardaient et lisaient qui ressentaient déjà les effets du virus étaient furieux du mépris de la sécurité publique. D’autres étaient secrètement d’accord avec les briseurs de printemps et étaient sûrs que Covid-19 exploserait d’ici quelques semaines.

Eh bien, ce n’est pas le cas. Et cette année, les vacances de printemps s’annoncent un peu différentes pour les étudiants.

Pour s’assurer qu’il n’y a pas d’épidémie sur le campus, de nombreux collèges annulent complètement les vacances de printemps ou les remplacent par des «journées de bien-être» pour empêcher les étudiants de se rendre dans des lieux de vacances. L’Université de Yale, par exemple, annule les vacances de printemps, mais donne aux étudiants des jours de congé périodiques tout au long du semestre, tandis que l’Université de l’État du Michigan a réduit ses vacances de printemps à deux jours consécutifs en mars.

D’un point de vue administratif, supprimer les vacances de printemps semble être le moyen le plus simple d’arrêter la propagation, mais cette décision a posé de nouveaux problèmes. De nombreux étudiants ne sont pas actuellement sur le campus et, en raison de la flexibilité des cours en ligne, ils peuvent voyager quand ils le souhaitent, indépendamment de la non-existence des vacances de printemps. Cela signifie que les effets négatifs de la perte de la semaine de relâche sont les plus ressentis par les élèves qui suivaient les restrictions Covid-19 de l’école – comme les tests hebdomadaires obligatoires de Covid-19 – pour commencer.

L’annulation de la semaine de relâche soulève également la question: quel est son principal avantage en premier lieu? Alors que dans la culture populaire, les vacances de printemps peuvent ressembler à une semaine de musique EDM et d’abandon imprudent, la réalité est que de nombreux étudiants utilisent le temps libre pour décompresser après la mi-session et se préparer pour la seconde moitié du semestre. Cela fait un an que les collèges ont eu recours à l’apprentissage en ligne, et l’un des défis les plus discutés a été le maintien de la santé mentale. La fatigue du zoom et le temps passé à l’écran ont rendu la pause encore plus importante. Selon une enquête multi-écoles menée par l’Université du Michigan, 83% des étudiants ont déclaré que leur santé mentale avait eu un impact négatif sur leurs résultats scolaires, et la moitié des étudiants interrogés ont déclaré qu’ils luttaient maintenant contre la dépression, l’anxiété ou les deux.

«Plus un étudiant ressent de l’intensité et de la pression, plus sa performance diminuera», a déclaré Elizabeth Aranda, une psychologue qui travaille à l’UC Berkeley, à Vox. Aranda a déclaré que lors des récents ateliers avec les étudiants, le thème le plus constant a été «l’épuisement professionnel», et ce dont ils ont vraiment besoin après un an d’isolement et de stress, c’est une pause.

Ce printemps, la transition soudaine d’une semaine complète à des journées de bien-être intermittentes, combinée à une année d’apprentissage non conventionnel, s’est avérée difficile pour de nombreux étudiants.

«Beaucoup de gens ont plus de difficultés que d’habitude ce semestre», a déclaré Joe Bjorkman, un étudiant de première année à la Michigan State University. «Ma santé mentale s’est dépréciée à un rythme prolongé.»

Voici trois histoires, éditées et condensées, d’étudiants qui passent leurs vacances de printemps (ou leur absence) à essayer de trouver un équilibre entre être à l’abri de Covid et faire une pause mentale. Par souci de confidentialité, les étudiants ont demandé que leur nom de famille ne soit pas utilisé.

Nigel, 22 ans, Université de Washburn

L’année dernière, à cette époque, je jouais au football au milieu de notre saison printanière. Après quatre entraînements, je n’ai plus jamais joué au football.

Une fois que nous avons continué Les vacances de printemps et les restrictions de Covid ont frappé, nos entraîneurs nous ont dit: « Pas de pratique la semaine prochaine. » Et si vous savez quelque chose sur l’athlétisme collégial, ils jamais annuler la pratique. Déjà. Alors je me suis dit, d’accord, c’est un gros problème. Et puis ils ont annulé la pratique la semaine suivante, et bientôt les sports de printemps ont été complètement annulés.

Cette année, les choses sont un peu différentes. J’ai en quelque sorte supprimé la mentalité des vacances de printemps parce que je sais que je ne vais pas en avoir. Washburn a annulé les vacances de printemps et les a remplacées par deux jours de santé mentale tout au long du semestre pour empêcher les étudiants de voyager.

Photo gracieuseté de Nigel

Je ne suis pas sur le campus de toute façon, tous mes cours sont en ligne, mais je préfère pouvoir prendre une semaine de congé. Je ne pense pas que les deux jours qu’ils nous ont accordés correspondent aux vacances de printemps de 10 jours que nous avons normalement. Mais c’est peut-être moi qui suis égoïste.

Je n’avais vraiment rien de trop fou de prévu pour les vacances de printemps de l’année dernière, ce qui explique en partie pourquoi il était si décourageant de voir que nous n’en avons pas cette année. Principalement, c’était juste beaucoup de temps d’arrêt, dont nous avons besoin en tant qu’étudiants. Le football est difficile, alors cette semaine a été cruciale pour reposer mon corps et réinitialiser le palais mentalement, surtout pendant cette période où tout frappait le fan.

Cette année, je pense qu’il a été important de rester occupé et de ne pas me permettre de rester inactif. Les temps d’arrêt pour moi ne sont pas nécessairement la meilleure chose pour ma santé mentale. Le moyen le plus simple pour moi de faire face est de savoir que je suis sur le point d’obtenir mon diplôme. Donc, après avoir traversé ces derniers mois, j’ai terminé.

C’est bizarre aussi avec l’annonce de la remise des diplômes. Ils prévoient de le faire en personne maintenant au stade de football. On verra donc si ça passe ou pas, mais j’ai appris avec Covid à ne pas vraiment miser sur quoi que ce soit. Ils m’ont dit l’été dernier, avant ma dernière année, d’être prêt à jouer au football. Je me mettais en forme tout l’été, je travaillais avec l’équipe, je me préparais pour une saison qui ne s’est jamais produite.

Kate, 22 ans, Yale Divinity School

L’année dernière, pendant les vacances de printemps, j’ai pu faire un dernier hourra avant de réaliser à quel point la situation allait être grave. En novembre, mon cousin et moi avions prévu un voyage à Mexico pour les vacances de printemps. Nous avons commencé à entendre les émotions de Covid à la mi-février, mais c’était encore très lointain. Puis, deux jours avant notre départ pour Mexico, l’école a commencé à annuler les voyages parrainés par l’école, mais aucun de mes amis n’annulait à l’exception des personnes qui allaient en Chine et en Italie.

Mon cousin et moi avions environ 48 heures pour décider si nous devions y aller ou non, alors nous avons examiné le nombre de cas au Mexique – à ce moment-là, il n’y avait aucun cas enregistré – et nous avons décidé de l’accepter.

Photo gracieuseté de Kate

Sur le chemin, je me suis dit: «Oh, peut-être que je vais me laver les mains un peu plus souvent; c’est la saison de la grippe, après tout. Et puis sur le chemin du retour, je me suis dit: «Ne touche pas n’importe quoi, »Et j’ai essuyé mon siège dans l’avion. Et c’est à l’aéroport sur le chemin du retour que j’ai découvert que le reste de mon semestre avait été annulé.

Dans les médias américains en particulier, c’est cette semaine de mars où Covid a explosé – et c’était la semaine où j’étais à Mexico.

Je me souviens avoir constamment actualisé les numéros de cas sur mon téléphone, et à chaque fois, cela augmentait. Cette année, dans mon album photo iPhone, j’obtiens tous ces souvenirs de Mexico City de moi traînant en public, dans des bars, sans masque, et tout cela semble si lointain.

Ce semestre, Yale nous donne des jours de pause tout au long du semestre au lieu d’une pause complète afin d’alléger une partie de la pression de passer directement. À mon avis, c’est une solution très juste parce qu’ils ne veulent pas que les gens quittent le campus, tombent malades et le ramènent sur le campus.

Mais du point de vue d’un étudiant qui doit en fait passer par là, c’est assez brutal. C’est beaucoup de cours et un emploi du temps assez implacable. Mais les professeurs sont également très fatigués. Ils ne veulent pas non plus enseigner tout au long d’un semestre. L’administration ne prend aucune joie à faire quoi que ce soit. C’est juste une situation terrible, et il n’y a pas vraiment de bonne solution. Je pense que tout le monde essaie simplement de faire de son mieux.

Joe, 19 ans, Université de l’État du Michigan

Le 30 janvier, l’Université de l’État du Michigan a annoncé qu’elle appliquait un verrouillage prolongé sur le campus parce que les cas de Covid augmentaient à nouveau. Nous pourrions seulement quitter notre chambre pour aller à la cafétéria chercher notre nourriture – et si nous recevions quelqu’un et que les AR le découvraient, nous serions mis en probation. Ils ont également annoncé qu’ils remplaceraient les vacances de printemps par deux jours de bien-être pour dissuader les gens de voyager.

Pour moi, la semaine de relâche est une semaine qui vous donne la chance de vous détendre, mais aussi de rattraper tout ce sur quoi vous êtes à la traîne, et les journées du bien-être ne nous ont pas fourni cette opportunité.

Photo gracieuseté de Joe

Je comprends parfaitement le bien-fondé d’essayer d’empêcher les voyages pour la sécurité de Covid, mais lorsque vous réduisez une semaine entière à deux jours au milieu de la semaine, cela vous empêche de vous détendre. La veille de notre journée de bien-être, un de mes professeurs a envoyé un article sur la fatigue Zoom avec des conseils pour la combattre.

Il nous a dit de «simplement vous détendre et de profiter de vos prochains jours». Mais c’est ironique parce qu’alors nous avions un devoir prévu mercredi et un quiz vendredi, alors j’ai fini par y travailler pendant mes jours de congé.

Je ne peux pas dire que j’ai la solution pour mettre fin à toutes les solutions, mais je pense que celle que MSU a inventé était beaucoup trop coûteux pour la santé mentale des étudiants. Et cela me rend fou de sacrifier mon bien-être mental parce qu’il y a des étudiants qui, malgré tout, se mettraient eux-mêmes et les autres en danger pendant une semaine amusante en Floride. Et c’est encore pire parce que peu importait si nous avions une semaine de relâche ou pas. Le les étudiants qui voulaient y aller allaient quand même. Nous n’avons pas de cours en personne, donc personne n’est obligé de rester dans le Michigan, et pendant une semaine récemment, lorsque j’ai ouvert mon Snapchat, toutes les autres histoires concernaient quelqu’un à Fort Lauderdale.

L’année dernière, beaucoup de mes amis ont continué leurs voyages de relâche et étaient vraiment heureux des deux semaines supplémentaires parce que Covid n’était pas aussi important que maintenant. Mais même si nous savons maintenant que cette pandémie est grave, je suppose que peu de choses ont changé, car les gens voyagent encore.

C’est vraiment frustrant de savoir que des restrictions strictes comme l’annulation des vacances de printemps cette année doivent être mises en œuvre à cause de gens comme ça – mais ce sont les gens comme moi qui ont le plus de difficultés.