Les étudiants du MIT ont reçu 100 $ en Bitcoin en 2014 : certains sont devenus riches, d’autres l’ont dépensé en sushi

En 2014, deux étudiants en informatique, Dan Elitzer et Jeremy Rubin, ont attribué 100 $ en BTC à des milliers d’étudiants du MIT. Après que Rubin et Elitzer ont quitté le MIT, ils ont continué à travailler dans l’espace des crypto-monnaies. Plus tard, certains étudiants qui possédaient BTC depuis plus de six ans ont expliqué qu’ils avaient constaté des gains importants.

Le projet Bitcoin du MIT a permis à tous les étudiants du campus de revendiquer gratuitement la propriété fractionnée d’un Bitcoin. Mary Spanjers, comme indiqué dans Bloomberg, a demandé à participer à l’étude (et, par conséquent, à recevoir son bit de Bitcoin), avec 3 100 autres étudiants : chaque étudiant devait remplir un questionnaire et consulter une brochure éducative, puis ils en ont créé une. portefeuille numérique avec 100 dollars en bitcoins.

Mary Spanjers a déclaré que de nombreux étudiants ont dit que ce n’était qu’une blague. “C’est vraiment extraordinaire”, a expliqué Spanjers dans une interview. “La plupart d’entre nous pensaient que c’était une petite blague.”

Ils ont dépensé leurs Bitcoins en pizza et sushi

1 sur 10 a été encaissé au cours des 2 premières semaines, et 1 sur 4 avait déjà décidé de vendre ses crypto-monnaies à la fin de l’expérience en 2017, a déclaré à Bloomberg Christian Catalini, professeur agrégé au MIT qui a supervisé l’étude. “Il est passé de 100 $ à 50 $ peu de temps après le début de l’étude, et beaucoup de gens ont eu peur et ont acheté une pizza.”

À cet égard, Van Phu, maintenant ingénieur logiciel et co-fondateur du courtier en cryptographie Floating Point Group, se réprimande toujours pour avoir dépensé une grande partie de ses bitcoins en sushis.

“L’une des pires choses et l’une des meilleures au MIT est ce restaurant appelé Thelonious Rape”, a déclaré Phu. “J’ai passé une grande partie de ma crypto à acheter des sushis.”

Phu n’était pas le seul à faire une hémorragie de ses monnaies virtuelles dans ce restaurant du campus.

“C’était le seul restaurant de Cambridge à accepter les bitcoins à l’époque, et c’était un endroit assez populaire”, a-t-il déclaré. Le restaurant a depuis changé de nom et a retiré sa politique de paiement en bitcoins.

Le commerçant quantitatif Sam Trabucco, qui a également participé à l’expérience, a estimé que la moitié des personnes qu’il connaissait dépensaient leurs crypto-monnaies en poisson.

Les créateurs du projet MIT BTC ont des entreprises liées aux crypto-monnaies

L’expérience du MIT a été créée par Dan Elitzer, alors étudiant au MBA qui venait de fonder le Bitcoin Club de l’école, et Jeremy Rubin, étudiant en informatique. L’objectif était “de jeter un regard vers l’avenir et de voir où cette technologie pourrait aller”, a déclaré Elitzer à Bloomberg. Actuellement, il dirige la société d’investissement en crypto-monnaie Nascent, tandis que Rubin est le PDG de Judica Inc, une organisation de recherche et de mise en œuvre de bitcoins. Le professeur Catalini a co-créé la crypto-monnaie Diem de Facebook, anciennement Libra.

Spanjers a anticipé qu’il n’avait pas l’intention de vendre du Bitcoin à court terme – il est curieux de voir jusqu’où l’investissement pourrait aller et si la crypto-monnaie sera un jour utilisée comme mode de paiement de manière plus large.

“C’est un peu comme quand tu vas au casino et qu’ils te donnent 20$ gratuits, tu l’utilises pour jouer.” Rappelez-vous, il reconnaît que si son tiers de Bitcoin dépasse le prix des frais de scolarité du MIT, il envisagerait de vendre. “Ce serait comme dire:” Le MIT s’est rentabilisé”, a-t-il plaisanté.

Phu, Rubin et Trabucco ont refusé de partager combien ils ont économisé et combien de crypto-monnaies ils ont accumulées depuis leurs jours sur le campus.

