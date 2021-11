Les étudiants en design peuvent trouver des emplois n’importe où : Arun Bhardwaj, vice-doyen, School of Design, Pearl Academy

Arun Bhardwaj

Une différence entre l’artisanat et le design réside dans le fait qu’un artisan fabriquera un produit fini et fonctionnel, mais qu’un designer « pensera » ce produit et son impact à long terme. « Le monde d’aujourd’hui, pendant la quatrième révolution industrielle, a besoin de plus de personnes de ce type, qui peuvent penser différemment, qui peuvent imaginer », déclare Arun Bhardwaj, doyen associé, School of Design, Pearl Academy. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute qu’au cours des prochaines années, il pourrait y avoir plus d’emplois en design que le nombre d’étudiants en design créés. Extraits :

Dans quels domaines les étudiants en design peuvent-ils trouver un emploi ?

Un cours de conception vous apprend à être innovant et à comprendre les exigences des utilisateurs, il vous apprend à traduire ces exigences des utilisateurs finaux en quelque chose de réalisable, et cette solution finale est dérivée de nombreuses recherches. En d’autres termes, tout ce que vous apprenez dans un cours de design peut être appliqué à presque n’importe quel domaine.

Nous avons vu nos étudiants en conception de produits travailler dans le domaine de l’expérience utilisateur dans des entreprises comme Accenture. En fait, le placement maximum (de nos étudiants) se produit dans des entreprises informatiques.

La pandémie a-t-elle changé le programme de conception?

Pas nécessairement le contenu, mais la façon dont ce contenu est diffusé a été modifié. La livraison hybride du programme d’études est l’avenir. La faculté a appris beaucoup de choses pendant la pandémie, comme comment enseigner efficacement des matières basées sur les compétences (comme le dessin) via le mode en ligne.

Comment la quatrième révolution industrielle change-t-elle le design thinking ?

La valeur des diplômés en design augmentera énormément à mesure que la quatrième révolution industrielle prendra racine. La forme de pensée la plus basique peut être faite par des machines, mais pour une pensée complexe et originale, vous avez besoin d’humains. Les diplômés en design sont formés pour sortir des sentiers battus.

Pouvez-vous partager un exemple?

Parlons du plastique. Lorsque la science a créé le plastique, elle a fourni une solution à court terme à un problème. Mais à long terme, le plastique a fini par menacer la planète entière. La science, à elle seule, n’était pas en mesure d’examiner le problème dans son intégralité ; un concepteur aura probablement une approche globale de tout problème et la solution sera trouvée en pensant aux répercussions et aux avantages du berceau à la tombe et au-delà.

Votre apport est-il principalement composé d’étudiants qui ont un esprit créatif ?

La pensée traditionnelle est que seulement. Mais quiconque est bon en art ne se révèle pas nécessairement être un bon designer, et quiconque est bon en mathématiques peut devenir un grand designer. Nous accueillons des étudiants de tous horizons, et les designers que nous créons sont non seulement doués pour l’artisanat, mais aussi pour l’analyse. Nous avons la School of Creative Practice qui inculque la découverte de soi et la confiance créative aux apprenants. Tous les étudiants doivent entrer en première année dans cette école, puis ils peuvent choisir dans quelle filière ils veulent exceller.

Comment envisagez-vous la croissance des emplois en design ?

Au cours de la dernière décennie, l’accent a été mis sur le design. Les multinationales opérant en Inde ont réalisé que si elles veulent survivre en Inde, elles doivent concevoir pour l’Inde, et elles embauchent donc des talents locaux qui comprennent les sensibilités locales. Auparavant, certaines grandes entreprises dictaient la conception de l’étranger, mais elles créent maintenant des centres de conception en Inde.

On prévoit qu’au cours des prochaines années, il pourrait y avoir plus d’emplois en design que le nombre d’étudiants en design créés.

