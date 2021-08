Les étudiants en hôtellerie ont de bons résultats dans l’ensemble du secteur des services : Noémie Danthine, directrice du développement durable, Groupe EHL

Noémie Danthine, Directrice Développement Durable, Groupe EHL

L’impact de Covid-19 sur le secteur mondial de l’hôtellerie a été sévère, mais à mesure que les gens recommencent à voyager, pour les loisirs et les affaires, le secteur devrait rebondir rapidement. Alors que le personnel de l’hôtellerie a connu des pertes d’emplois, les compétences générales qu’il a acquises dans l’hôtellerie sont transférables à de nombreuses industries différentes. «Aujourd’hui, l’hôtellerie est devenue un terme générique, qui englobe tous les secteurs où la satisfaction du client est la clé», déclare Noémie Danthine, directrice du développement durable du groupe EHL, qui dirige l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) en Suisse, considérée comme la meilleure école hôtelière. dans le monde. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, elle ajoute que si de nombreux diplômés de l’EHL poursuivent des carrières dans les domaines de l’hôtellerie traditionnelle, environ la moitié d’entre eux travaillent dans la finance, l’immobilier, le luxe et le conseil. Extraits :

De quelle manière la gestion de l’accueil changera-t-elle en raison de la pandémie ?

La gestion hôtelière ne sera pas révolutionnée après la pandémie, mais certaines tendances, qui avaient déjà commencé plus tôt, ont accéléré le passage à la numérisation et à la technologie, une demande accrue d’hospitalité durable et une plus grande concentration sur le bien-être, la gentillesse, la bienveillance et l’inclusion.

Ce « changement » implique-t-il que le programme des écoles de gestion hôtelière doit également changer ?

L’EHL adapte toujours son programme aux nouvelles tendances, tout en continuant à se concentrer sur les compétences générales et à développer la flexibilité, l’attitude de service client et la résilience de nos étudiants. Certains cours ont été ajoutés au cursus pour refléter les évolutions en cours (éthique des affaires, responsabilité d’entreprise). Mais nous essayons de nous assurer que la culture et les valeurs du Groupe EHL correspondent aux besoins du secteur.

Les étudiants de l’EHL qui ont obtenu leur diplôme en 2020 ont-ils tous obtenu des emplois pertinents ?

Parce que l’EHL forme les étudiants non seulement pour l’industrie hôtelière, mais pour l’industrie des services en général, ils obtiennent leur diplôme avec une agilité et une résilience démontrées lorsqu’il s’agit de trouver un emploi. Par conséquent, la plupart de nos étudiants continuent de trouver des emplois pertinents. Que ce soit ces emplois qu’ils avaient en vue lorsqu’ils ont choisi l’EHL pour étudier est une autre question, qu’il nous faudra un peu plus de recul pour analyser.

Notre taux d’employabilité évalue l’employabilité un an après l’obtention du diplôme, ce qui signifie que nous n’avons pas encore un recul complet sur la situation de nos diplômés 2020. Ce que l’on sait, c’est que l’employabilité des étudiants diplômés en février 2020 n’a baissé que de 1% par rapport à l’année précédente. On constate que de plus en plus d’étudiants ont du mal à trouver un stage en dernière année d’études, et que certains étudiants optent pour un stage après l’obtention de leur diplôme. Cependant, le nombre d’étudiants qui poursuivent leurs études ou créent leur propre entreprise est resté stable par rapport à l’année précédente. Cela indique que nos étudiants à la recherche d’un emploi ont toujours confiance qu’ils en trouveront un en temps voulu.

Quelles sont les chances pour les étudiants de l’EHL diplômés en 2021 d’obtenir des emplois pertinents ?

L’industrie hôtelière est confrontée à une forte demande refoulée maintenant qu’il est plus sûr de voyager à nouveau, regagnant ses consommateurs en appliquant en permanence des mesures d’hygiène et en utilisant des technologies de pointe. C’est une industrie avec un potentiel d’emploi tellement énorme et nos étudiants sont si bien équipés pour cela que nous pensons que les diplômés de 2020 et 2021 conserveront un taux d’emploi proche de celui de 2019.

Aujourd’hui, l’hôtellerie est un terme générique, qui englobe tous les secteurs où la satisfaction client est primordiale. Par conséquent, les compétences générales acquises dans le parcours d’apprentissage de la gestion hôtelière sont transférables à de nombreuses industries différentes. Alors que de nombreux diplômés de l’EHL poursuivent encore des carrières dans les domaines de l’hôtellerie traditionnelle, environ la moitié d’entre eux travaillent dans d’autres secteurs (finance, immobilier, luxe et conseil, entre autres) offrant un service d’excellence aux clients. L’excellence à l’avenir sera définie par la qualité des interactions humaines, ce qui explique pourquoi d’autres industries recrutent activement des diplômés en hôtellerie.

Certains analystes disent qu’en raison des multiples vagues de Covid-19, le secteur de l’hôtellerie mettra beaucoup de temps à se relancer ? Pendant ce temps, certains étudiants voudront peut-être attendre des emplois pertinents. Premièrement, est-ce une bonne idée d’attendre, étant donné que l’année prochaine, un nouveau bassin de nouveaux diplômés sera sur le marché ? Deuxièmement, au cas où ils souhaiteraient attendre, quel genre de cours de perfectionnement devraient-ils suivre ?

L’amélioration des compétences et l’apprentissage tout au long de la vie, résultant d’un virage vers l’apprentissage tout au long de la vie, ont commencé à l’EHL avant même le Covid-19, avec une période de réflexion, de recherche et d’attentes sur l’avenir de l’éducation pour l’adapter à l’environnement de travail de demain.

Les conversations sur le perfectionnement des compétences ont pris de l’importance alors que les établissements se rendent compte de la nécessité de développer des compétences pour rester pertinents et compétitifs dans l’environnement en constante évolution d’un monde post-pandémique. Pendant la pandémie, les opportunités de perfectionnement ont été l’une des stratégies adoptées par les entreprises mais aussi par les employés eux-mêmes – pour étoffer leur curriculum vitae et augmenter leur probabilité de trouver un emploi au moment de la reprise du marché.

Les étudiants de l’EHL ont tendance à être orientés vers l’action et les solutions, et très peu adopteront une approche passive pour répondre à la crise de Covid-19. Cela pourrait signifier poursuivre leurs études pour certains d’entre eux. Parce que l’EHL est une institution qui allie éducation et pratique (par le biais de notre programme AP, de stages et de projets de conseil, etc.), nos étudiants peuvent obtenir un Master sans risquer de perdre le pouls de l’industrie. Tant qu’ils ont un cheminement de carrière clair en tête et identifient le bon diplôme pour poursuivre ce chemin, nous pensons qu’ils continueront à s’efforcer.

Votre programme comprend-il également des cours sur « le changement climatique et l’hospitalité » ?

Nous n’offrons pas de cours spécifiquement sur le changement climatique, mais nous proposons des cours liés à la durabilité dans son ensemble. La connaissance du changement climatique est quelque chose que nous supposons déjà acquise à l’école secondaire. Au cours de notre année préparatoire, nous sensibilisons les étudiants aux problématiques à l’intersection du changement climatique et de l’industrie hôtelière : gestion des déchets, alimentation locale, consommation responsable, emballage et recyclage. Pendant le Bachelor, nous avons des cours sur l’innovation durable, la RSE et l’éthique. En dehors de la salle de classe, nous sensibilisons le public par le biais de « semaines de la durabilité » et d’autres événements liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

De quelles manières l’EHL forme-t-elle les leaders de demain au développement durable ?

Nous proposons quelques cours sur la durabilité environnementale et sociale dans notre programme, à la fois pendant leur année pratique et en licence. Mais nous pensons également que nos élèves deviendront des leaders responsables en étant tenus responsables de leur comportement et de leurs actions en dehors de la classe. Nous mettons beaucoup l’accent sur les valeurs, en particulier la valeur du respect qui est au cœur du leadership responsable. Nous visons également à offrir de nombreuses occasions d’en apprendre davantage sur la durabilité à travers des projets sur lesquels les étudiants travaillent, comme l’organisation de notre « semaine de la durabilité » annuelle ou pendant leur projet d’entreprise étudiant.

