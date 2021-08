Les étudiants indiens enregistrent des entrées record dans les universités britanniques alors que les règles de voyage s’assouplissent

L’Inde a été retirée de la liste rouge dimanche à 4 heures du matin, heure locale, et en vertu des règles de la liste orange, tous les voyageurs vaccinés doivent remplir le formulaire obligatoire de localisation des passagers pour fournir une adresse où ils subiraient l’auto-isolement de 10 jours.

Un nombre record de 3 200 étudiants indiens ont été acceptés dans des cours universitaires et d’enseignement supérieur britanniques via le système de candidature centralisé du pays en 2021, marquant une augmentation de 19% par rapport à l’année précédente.

Les chiffres d’acceptation du service d’admission des universités et collèges (UCAS), publiés mardi, surviennent quelques jours après que l’Inde a été retirée de l’interdiction de voyager COVID-19 de la Liste rouge à Amber.

Cela aurait un impact important sur les étudiants indiens qui envisagent de se rendre en Grande-Bretagne pour suivre leurs cours, car ils n’ont plus besoin de se mettre en quarantaine dans un établissement géré par le gouvernement pendant 10 jours à un coût supplémentaire considérable.

Au lieu de cela, ils peuvent se mettre en quarantaine pendant les 10 jours requis dans une destination choisie, qui pour beaucoup sera leur logement universitaire, ou l’adresse d’un ami ou d’une famille.

Nous savons que le passage de l’Inde de la liste rouge à la liste ambre sera une décision importante et bienvenue pour les étudiants indiens qui doivent bientôt se rendre au Royaume-Uni. Ces étudiants doivent rester en contact avec leur université et être au courant de la dernière procédure pour les arrivées sur la liste orange afin d’assurer une arrivée en douceur, a déclaré Vivienne Stern, directrice d’Universities UK International, qui représente plus de 140 universités.

Les universités britanniques se préparent à accueillir chaleureusement les étudiants indiens cet automne. Les étudiants ont fait preuve de beaucoup de patience et de résilience en s’en tenant à leurs projets d’étudier à l’étranger et nous sommes impatients de les accueillir et de les accueillir à nouveau sur nos campus et nos communautés universitaires, a-t-elle déclaré.

Tous les arrivants sur la liste orange devront subir un test COVID-19 négatif avant de voyager, ainsi que passer un test COVID les jours 2 et 8 de leur quarantaine. En Angleterre, il est possible de payer pour un test le jour 5, qui s’il est négatif, permettra aux étudiants de mettre fin plus tôt à leur quarantaine.

Nous nous félicitons d’apprendre que pour l’un de nos plus grands marchés internationaux, l’Inde est passée de la liste rouge du Royaume-Uni à la liste orange, a déclaré Kerry Law, directeur du marketing et de l’engagement à l’Université de Leicester, qui compte une importante population étudiante indienne.

Le passage à la liste orange est une excellente nouvelle pour notre grand nombre d’étudiants indiens et signifie qu’en plus de n’avoir plus besoin de mettre en quarantaine, ils n’auront pas non plus de retard à l’arrivée et pourront s’engager et s’adapter à la vie sur le campus », a-t-elle déclaré.

«Pour nous assurer d’accueillir les étudiants et de leur offrir une expérience formidable, car nous avons prolongé notre accueil d’une semaine supplémentaire et développé un support de transition en ligne pour tous les nouveaux débutants, a-t-elle ajouté.

La National Indian Students and Alumni Union (NISAU) UK avait soulevé le sort des étudiants indiens confrontés à des coûts supplémentaires de quarantaine obligatoire dans les hôtels de 1 750 livres au titre de la Liste rouge.

Cela a conduit le PDG du Serum Institute of India, Adar Poonawalla, à mettre de côté 10 crores de roupies pour aider les étudiants indiens qui pourraient faire face à des coûts supplémentaires, car Covishield, le vaccin Oxford / AstraZeneca fabriqué en Inde ne relève pas de la portée des vaccins approuvés par le Royaume-Uni pour un voyage sans quarantaine vers le Royaume-Uni sous la liste orange.

Nous sommes absolument ravis de voir le nombre d’étudiants indiens acceptés dans les cours via UCAS augmenter de près d’un cinquième dans le cadre de l’augmentation globale significative du nombre de personnes choisissant de venir étudier au Royaume-Uni, a déclaré le président de NISAU UK, Sanam Arora.

Le Royaume-Uni offre désormais une merveilleuse proposition aux étudiants indiens, une éducation de classe mondiale, une excellente offre de travail après les études et, grâce à NISAU, un chez-soi loin de chez eux pour les étudiants indiens, ce qui, je peux le dire, est une offre distincte pour les Indiens qui partent étudier à l’étranger. , elle a dit.

Le nouveau visa post-études ou pour les études supérieures du Royaume-Uni, entré en vigueur en juillet, offre aux étudiants la possibilité de rester deux ans après avoir terminé leur cursus pour pouvoir acquérir une expérience professionnelle.

