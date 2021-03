Les étudiants internationaux retiennent les frais de scolarité pour protester contre l’enseignement en ligne ⋆ .

Des centaines d’étudiants internationaux de Goldsmiths, de SOAS et du Royal College of Art refusent de payer leurs frais de scolarité pour protester contre un enseignement en ligne de mauvaise qualité.

Les restrictions et les verrouillages liés aux coronavirus ont eu un «impact massif sur la qualité de l’enseignement et l’expérience des étudiants». De nombreux étudiants estiment qu’ils passent à côté de l’expérience culturelle de la vie universitaire et que l’enseignement virtuel ne vaut pas autant que l’enseignement en personne.

À SOAS, une centaine d’étudiants internationaux refusent de payer leurs frais de scolarité, ce qui représente 18 630 £ par an pour les cours de premier cycle. Une grève similaire est en cours chez Goldsmiths, où les frais varient de 16 390 £ à 22 950 £ au niveau du premier cycle.

Une grève des frais de scolarité a débuté en janvier au Royal College of Art. Le Guardian estime qu’environ 3,4 millions de livres sterling sont retenus par 300 étudiants, dont 200 sont internationaux, pour faire pression sur l’université pour qu’elle rembourse les frais de l’année universitaire écoulée. Alors que certains ont abandonné la manifestation lorsqu’ils ont été menacés de suspension, 93 étudiants retiennent toujours leurs frais de scolarité.

Paul Thompson, vice-chancelier du collège, a de nouveau menacé les grévistes de suspendre leurs frais si les frais restent impayés.

Une pétition demandant au gouvernement britannique d’indemniser les étudiants internationaux a reçu jusqu’à présent plus de 30 000 signatures. Comme de nombreuses universités n’ont pas les moyens de rembourser ces étudiants, les signataires demandent au gouvernement de prendre la facture.

Dans une lettre ouverte adressée à Michelle Donelan (la ministre d’État aux Universités), le groupe d’activistes Pause or Pay UK a demandé au gouvernement de «jouer un rôle en aidant financièrement le secteur de l’enseignement supérieur» par le biais d’un «renflouement gouvernemental» similaire à celui précédemment accordé à institutions culturelles.

En ne payant pas leurs frais, les étudiants internationaux risquent d’être signalés pour avoir enfreint leurs exigences en matière de visa. Ils espèrent que, pour protéger leur réputation à l’étranger, les universités n’iront pas dans ce sens.

