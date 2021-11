Les étudiants ne connaissent pas grand-chose à l’ERM

L’enquête « Gestion des risques d’entreprise et système d’enseignement supérieur indien » a attiré les réponses de plus de 1 000 établissements indiens.

L’intelligence de la gestion des risques d’entreprise (ERM) est une exigence critique pour le succès organisationnel et individuel. Cependant, une enquête menée par le groupe régional indien de l’IRM en collaboration avec l’AICTE a révélé que les établissements d’enseignement en Inde ont encore un long chemin à parcourir lorsqu’il s’agit de dispenser un enseignement ERM.

Près de 96 % des établissements répondants considéraient la connaissance des risques comme essentielle à la réussite organisationnelle et personnelle. Pourtant, seulement 27 % pensent que les cours ERM devraient être offerts aux niveaux du premier cycle et du troisième cycle. Sans surprise, seulement 19 % de ces instituts pensaient que leurs étudiants avaient un niveau de littératie à haut risque.

Étant donné que 60 % des établissements interrogés étaient affiliés à des universités qui exerçaient un contrôle sur leur cadre de cours, il y avait un consensus général sur la nécessité de réglementations qui mettent l’accent sur une meilleure éducation aux risques, pour améliorer la connaissance des risques chez les étudiants. Cela était évident, car 82 % des participants à l’étude pensent que les régulateurs universitaires imposant un cadre formel de GRE aideraient le processus d’enseignement-apprentissage. Le manque de préparation aux risques s’étend au niveau institutionnel, avec seulement 37% d’entre eux employant un responsable des risques ou un corps professoral dédié pour conseiller l’équipe de direction de l’école sur les risques institutionnels.

Hersh Shah, président du groupe régional IRM India, a déclaré : « Notre enquête révèle un écart inquiétant entre le besoin d’ERM et la connaissance des risques des étudiants indiens diplômés et de troisième cycle. Pour construire une économie robuste et résiliente, nous devons combler les lacunes du système en renforçant le cadre du programme d’études afin de promouvoir l’éducation ERM dans nos établissements d’enseignement supérieur.

Anil D Sahasrabudhe, président de l’AICTE, a ajouté : « Bien que le monde de l’entreprise adopte une approche proactive pour renforcer ses cadres de gestion des risques, le monde universitaire est malheureusement toujours à la traîne. »

