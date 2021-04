Les étudiants ont de nouvelles façons amusantes d’étudier la cryptographie

«Bitcoin» était un terme inconnu de nombreuses personnes il y a à peine quelques années. Alors que la crypto-monnaie continuait à entrer dans le courant dominant, Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et d’autres actifs numériques étaient discutés plus fréquemment. Récemment, les recherches «Bitcoin» sur Google ont atteint un niveau record en 2020, et les recherches «Buy Crypto» ont bondi pour la première fois au début de cette année, démontrant davantage l’intérêt du grand public.

Il est également important de noter que Bitcoin et les crypto-monnaies en général gagnent du terrain auprès des jeunes générations. Par exemple, un certain nombre d’émissions de télévision pour jeunes ont commencé à mentionner Bitcoin. Plus récemment, la populaire série télévisée britannique Teletubbies a envoyé un tweet de son compte officiel annonçant qu’elle allait frapper un NFT à vendre avec le produit de la charité.

Le manque d’éducation financière dans les écoles crée de nouvelles opportunités

Alors que l’adoption est en cours, la majorité des enfants et des adolescents, et de nombreux adultes, restent sans instruction en ce qui concerne l’utilisation des crypto-monnaies et des blockchains. Une grande raison à cela est due au fait que l’éducation financière ne fait pas partie du programme scolaire dans certains pays.

Vignesh Kamath, une étudiante de niveau A vivant à Scunthorpe, en Angleterre, a écrit l’an dernier un article pour Cointelegraph Magazine expliquant ce dilemme. Kamath a noté que «malgré la nécessité évidente de ces compétences, les programmes scolaires de la plupart des pays manquent d’une approche globale de l’éducation financière.

Le plus récent «Young Persons ‘Money Index», un rapport annuel basé au Royaume-Uni examinant la capacité financière des jeunes, a révélé que 83% des jeunes veulent en savoir plus sur l’argent et la finance à l’école, tandis que 75% ont déclaré que leurs l’alphabétisation vient de leurs parents. Le rapport montre également que très peu d’étudiants utilisent actuellement Bitcoin ou d’autres actifs numériques comme produits financiers.

Dans cet esprit, il convient de noter que de nouvelles plates-formes destinées à la génération Z sont en cours de développement pour aider les étudiants à en apprendre davantage sur la crypto-monnaie et la blockchain.

L’échange de crypto-monnaie et le dépositaire Gemini se sont récemment associés à Learn & Earn, une application qui permet aux étudiants de se familiariser avec la littératie financière, tout en gagnant des récompenses fiduciaires. Cameron Winklevoss, président et co-fondateur de Gemini, a déclaré à Cointelegraph qu’il était ravi de favoriser l’éducation cryptographique au sein des jeunes générations grâce à ce partenariat:

«Notre mission chez Gemini est d’autonomiser l’individu grâce à la crypto et nous pensons que ce voyage commence par la compréhension. Grâce à notre partenariat, Learn & Earn offre aux étudiants un moyen simple mais complet d’en apprendre davantage sur les crypto-monnaies, tout en gagnant des récompenses sur leurs progrès.»

Michael Gleason, PDG de Learn & Earn, a déclaré à Cointelegraph que l’application avait été initialement inspirée par Junior Achievement, une organisation à but non lucratif qui prépare les jeunes à la réussite et cherche des moyens innovants pour atteindre les élèves de la maternelle à la 12e année pour enseigner la littératie financière, l’entrepreneuriat et la préparation au travail. Gleason a expliqué que le projet a évolué pour devenir une plate-forme de micro-apprentissage qui propose des cours rapides pour la «génération TikTok», aidant les étudiants à comprendre la crypto et la blockchain, tout en gagnant des récompenses fiduciaires.

Selon Gleason, les cours de cryptographie et le contenu intégré à l’application se développent rapidement et évoluent avec l’espace. «La demande de cours pour des connaissances basées sur la blockchain est parmi les plus élevées que nous ayons vues et suscitées par des étudiants impatients», a-t-il déclaré.

Gemini sponsorise tous les cours de crypto, expliquant ce que c’est, les différents types de crypto et son histoire. Il éduquera les jeunes sur des sujets tels que les portefeuilles numériques, la finance décentralisée et l’acceptation croissante et l’avenir de la crypto-monnaie.

Bien que l’application se concentre fortement sur l’enseignement de la cryptographie, Gleason a noté que l’objectif global de Learn & Earn est d’aider les étudiants à épargner et à investir, en apprenant ainsi davantage sur la finance. Ceci est réalisé en permettant aux étudiants K-12 basés aux États-Unis de gagner de l’argent à la fin de chaque cours. Les étudiants investissent ensuite leurs revenus dans des comptes d’investissement approuvés par UTMA / UGMA pour maintenir leur portefeuille diversifié et en croissance au fil du temps, auxquels ils peuvent accéder une fois qu’ils ont 18 ans. Gleason a expliqué:

«Les étudiants ont un portefeuille« Core »du plus grand fonds diversifié négocié en bourse au monde, et ils peuvent également sélectionner jusqu’à dix actions distinctes à grande capitalisation, ou ETF, dans un portefeuille« Explore »organisé. Cela permet aux étudiants d’investir dans des actions fractionnaires d’entreprises comme Apple, Tesla, Netflix et Microsoft. »

Alors que des récompenses fiat sont actuellement offertes aux jeunes apprenants, Gleason a mentionné qu’une option pour gagner de la crypto dans l’application sera bientôt disponible. «Les étudiants peuvent également être en mesure de gagner des jetons non fongibles à l’avenir, nous travaillons sur la vision.»

En plus de Learn & Earn, l’enseignement de la cryptographie progresse dans divers États américains. Plus récemment, la Chambre des représentants de Géorgie a adopté un projet de loi exigeant des cours de littératie financière dans les programmes du secondaire. Le projet de loi a été parrainé par six candidats à la State House et a été envoyé au Sénat de l’État pour un examen plus approfondi. Le programme mentionné dans ce projet de loi comprend 16 domaines de la littératie financière, y compris la crypto-monnaie comme priorité finale.

Les influenceurs des médias sociaux font également leur part pour assurer l’éducation cryptographique des jeunes adultes. La micro-influenceuse Miss Teen Crypto a déclaré à Cointelegraph que son intérêt pour la crypto découlait de l’implication de son père dans l’espace:

«Mon père s’intéresse à la cryptographie depuis 5 ans et en parlait tout le temps. Je ne me suis pas vraiment penché sur la question au début parce que je pensais que c’était uniquement pour les adultes et les gens de la finance. Crypto a finalement cliqué pour moi en 2018-2019 quand on m’a montré comment une transaction Bitcoin fonctionnait et à quel point c’était simple. »

Miss Teen Crypto a réalisé que Bitcoin était la nouvelle réserve de valeur et a lancé des questions sur Google pour en savoir plus sur la blockchain. «Je me suis alors demandé pourquoi personne de mon âge ne connaissait cette nouvelle façon étonnante de transactions numériques, ainsi que d’autres technologies émergentes de la blockchain, c’est pourquoi j’ai créé mes comptes sur les réseaux sociaux.»

Son objectif est de sensibiliser et de sensibiliser la jeune génération à l’adoption de la cryptographie. Elle a fait cela en distribuant des cartes de départ physiques – des cartes éducatives scannables contenant des informations sur le BTC, l’ETH et d’autres crypto-monnaies – aux habitants de Manhattan. Elle a également un site Web avec des vidéos utiles pour les nouveaux arrivants en crypto.

Les parents peuvent hésiter à adopter de nouvelles applications d’apprentissage cryptographique

Malgré l’innovation en matière d’éducation cryptographique, certains ont souligné que les parents peuvent hésiter à laisser leurs enfants ou adolescents se renseigner sur les actifs numériques ou les blockchains.

Par exemple, Gleason a mentionné que si la plate-forme Learn & Earn est facile à utiliser pour les étudiants et que l’intérêt reste élevé, l’enregistrement du compte parent est devenu un défi. «Acquérir des utilisateurs étudiants est plus facile avec un partenaire comme Junior Achievement, mais le plus difficile est d’amener les parents / adultes à créer les comptes UTMA / UGMA», a-t-il expliqué.

Miss Teen Crypto a noté qu’elle avait remarqué un grand changement concernant les opinions des parents envers la cryptographie au cours de la dernière année. «Beaucoup commencent à voir Bitcoin comme un investissement, alors que beaucoup à qui j’ai parlé l’ont considéré comme une arnaque.» Elle a souligné que le manque d’adoption était la raison derrière cela, ajoutant que « beaucoup voient des entreprises ajouter Bitcoin à leur bilan, acceptant Bitcoin comme paiement ainsi que de nombreuses stations de nouvelles couvrant Bitcoin. »