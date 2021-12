Les étudiants qui participent à des initiations dégradantes pourraient être emprisonnés pour torture

« La défense de « Mais je suis un étudiant » ne se tiendrait pas non plus devant les tribunaux si les choses allaient aussi loin »

Les étudiants pourraient être emprisonnés pour torture s’ils organisent ou participent à des initiations toxiques, rapporte le Times.

Universities UK, l’organisme qui représente les établissements d’enseignement supérieur à travers le Royaume-Uni, a écrit aux dirigeants universitaires pour leur rappeler les répercussions juridiques potentielles de l’accueil d’initiations.

La lettre se lit comme suit : « À titre d’exemple concret qui nous a été rapporté, des étudiants ont été involontairement détenus dans des maisons hors campus ou dans des vestiaires après des matchs dans des installations universitaires jusqu’à ce qu’ils aient consommé des quantités importantes d’alcool ou d’autres matériel de nature très désagréable. Ils se faisaient aussi raser la tête ou les sourcils.

« À la suite de cet incident et de l’enquête sur celui-ci, un rapport du chef de la sécurité (un ancien policier) a soulevé le point que le faux emprisonnement est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 15 ans et la torture d’une peine maximale d’emprisonnement à vie.

« La défense de « Mais je suis un étudiant » ne tiendrait pas non plus debout devant les tribunaux si les choses allaient aussi loin. »

La lettre ajoute : « Des comportements tels que les initiations problématiques ne feront qu’exacerber la mauvaise santé mentale de nombreux étudiants, risquant à la fois leur future participation au sport mais aussi leur place à l’université. »

En octobre, The Tab a révélé que le club de rugby de l’Université de Durham faisait l’objet d’une enquête après qu’un étudiant de première année aurait été uriné lors d’une soirée sociale.

Le mois dernier, la SU de l’Université d’Édimbourg a suspendu une équipe de rugby de sa ligue intra-muros après que des joueurs auraient été obligés de se frotter les parties génitales de la sauce piquante lors d’une « initiation ».

Bien qu’aucun des joueurs ne soit un étudiant d’Edinburgh Uni, ils ont joué dans une ligue organisée par l’Union des étudiants.

Universities Scotland a déclaré au Times : « Les initiations dégradantes n’ont pas leur place dans la société en général et pas non plus dans les universités. Il y aura de graves conséquences pour les organisateurs de telles initiations.

Articles connexes recommandés par cet écrivain :

• Le club de rugby de Durham Uni fait l’objet d’une enquête après qu’un plus frais s’est fait uriner lors d’une soirée sociale

• Des joueurs de rugby auraient été obligés de frotter de la sauce piquante sur leurs organes génitaux lors de l’« initiation » de SRUC Agrics

• UoB rugby freshers fait pour manger du foie de poulet cru pendant le social

Lien source