Les étudiants ripostent alors que les écoles censurent Malala, Sesame Street ⋆ 10z viral

Les étudiants et les éducateurs à travers le pays essaient de comprendre comment apprendre / enseigner les dures réalités de notre monde tout en faisant pression contre la censure de droite interdisant les sujets. Dans un district scolaire de Pennsylvanie, les enfants en ont assez et se battent.

L’année dernière, des débats houleux dans les écoles ont conduit les écoles de York, en Pennsylvanie, à interdire (et, dans certains cas, à organiser des « révisions » en cours) une liste de quatre pages de matériel. Dans la liste envoyée aux enseignants du district central de York, les livres interdits d’utilisation en classe comprenaient des titres tels qu’une biographie sur Rosa Parks et 19 autres livres dans le “Who Is/Was _____?” séries. (Pas pour tout le monde, bien sûr. Juste des gens comme Michelle Obama, Sonia Sotomayor, Susann B. Anthony, Frida Kahlo, etc.) des livres écrits par ou sur des personnes de couleur.

Ce qui n’est pas autant discuté, c’est que cette réaction conservatrice incluait un livre intitulé Come Over to My House, du Dr Seuss. Le livre présente des enfants du monde entier qui découvrent les différentes cultures des uns et des autres. Les gens se sont vraiment mis en quatre pour acheter ses livres racistes qui n’étaient plus imprimés (ainsi que ceux qui n’ont pas été contestés, mais achetés de toute façon pour « posséder les bibliothèques »), mais ce livre qui est venu à la fin de sa carrière et cherche à célébrer la diversité et faire amende honorable ? Oui, ce livre peut être interdit, apparemment.

Le matériel interdit ne s’arrête pas aux livres. Il y a des articles, des vidéos, des documentaires (même de PBS), des présentations, des enregistrements de webinaires et des événements virtuels. La liste comprend tout ce qui se trouve sur le site Web Learning For Justice (anciennement Teaching Tolerance), et même la mairie de Sesame Street/CNN traitant du racisme. Ils s’en sont pris à ELMO ET BIG BIRD.

S’adressant à The Morning Call (TMC) – de manière anonyme, pour protéger leur travail – un enseignant a déclaré que la liste était « dégoûtante » : « Appelons-la simplement comme c’est – chaque auteur sur cette liste est une voix noire. » (C’est vrai, avant de plonger dans la liste des livres d’images et les feuilles de calcul.)

Un porte-parole de la Pennsylvania State Education Association a déclaré à TMC dans un e-mail: «Ils interdisent le matériel de« Sesame Street », mais pas David Duke. Ils interdisent PBS, mais pas le KKK… Ils ont même interdit la déclaration de la Pennsylvania Association of School Administrators sur le racisme – qui reconnaît que le racisme existe et qu’il est mauvais.

Les réunions du conseil scolaire, les réunions du conseil municipal et d’autres types de gouvernements locaux ont été le champ de bataille le plus efficace pour QAnon et les points de discussion des médias conservateurs à travers le pays. Cela va au-delà des débats COVID-19, car ces espaces sont utilisés pour lutter contre toute tentative de lutte contre le racisme, le sexisme, l’homophobie, la transphobie et les politiques/pratiques capacitistes dans nos communautés. Nous sommes toujours dans la partie « parler de racisme est pire que le racisme réel » de la chronologie.

L’administrateur appelle cette interdiction un “gel” (qui a duré plus d’un an) pour “révision”. Ils savent que « ban » sonne mal, mais le changement de langue ne cache pas ce qu’ils font.

Les étudiants (comme les éducateurs) appellent cette censure ce qu’elle est : une attaque contre la diversité. Le conseil entièrement blanc et l’apparent arbitre de la vérité ont rejeté les étudiants et les critiques de ces changements, même si les documents « en cours d’examen » traitent TOUS de race et de racisme.

Cette attitude a conduit Edha Gupta, organisatrice et étudiante de la Central York High School, à diriger le groupe étudiant Panther Anti-Racist Union à organiser du 8 au 13 septembre, lorsque la réunion du conseil scolaire a eu lieu. (L’utilisation de “panthère” n’est qu’une similitude fortuite avec les Black Panthers, car la mascotte de l’école est également les panthères.)

Gupta a déclaré à ABC 27 que lorsqu’ils ont entendu la nouvelle, ils ont eu l’impression d’avoir reçu un coup de poing dans le ventre : “J’étais choqué, terrifié, déçu.”

Une autre organisatrice étudiante, Christina Ellis, a déclaré que la suppression de ces livres enlève l’histoire aux étudiants noirs et bruns. Olivia Pituch, une étudiante blanche participante, a déclaré: «Beaucoup de ces ressources peuvent aider les gens à remarquer les micro-agressions, à remarquer les petits actes de racisme, à apprendre aux enfants à accepter et à embrasser les autres.»

La censure des livres est contraire à nos droits du Premier Amendement. Et quand ces livres sont exclusivement écrits par ou sur des personnes de couleur, personne n’est dupe. Tous les jeunes méritent le droit de lire et d’apprendre à l’école, sans censure ni discrimination. https://t.co/Lrqa2p4i09 – ACLU (@ACLU) 16 septembre 2021

Les auteurs et quelques autres personnes qui ont fait la liste s’élèvent également contre ces types d’interdictions.

Je viens de publier By Keeping My Books Banned, Central York, PA School Board Has Chosen Crass Censorship Over… https://t.co/2qh3GmUI28 @AfricanaCarr @pamperry @ToddStevenBurr1 @adjoabasamoah @LurieFavors @Makani_Themba @RukiaLumumba @#MonifaBandele – Nkechi Taifa (@Nkechi_Taifa) 15 septembre 2021

Avec un nouveau surintendant approuvé lundi dernier, il n’est pas clair si les demandes de ces étudiants seront satisfaites. Sur la base de mon expérience récente et de mon implication dans la gouvernance partagée au sein du système de l’Université de Houston, je dirais que c’est peu probable. Il a déjà commencé son mandat avec un langage vague d’unité qui se concentre sur la guérison, sur l’urgence de la justice et la violence du statu quo.

Semaine du livre interdit 2021

Créé par l’American Library Association (ALA), le 26 septembre-2 octobre est considéré comme la « Semaine du livre interdit ». Après les dernières années du Top 10 des livres les plus contestés comprenant principalement des livres avec une représentation LGBTQ+, 2020 a pris un tournant décisif. Si vous pensiez que ce serait (encore une fois) du matériel reflétant l’expérience des Noirs aux États-Unis, vous auriez raison.

Soixante pour cent des livres de la liste 2020 ont été cités pour des raisons telles que des opinions anti-policières, centrées sur des «sujets de division» et «à sens unique». On dirait le conseil scolaire mentionné ci-dessus ou, diable, la direction républicaine du Texas. The Hate U Give, d’Angie Thomas, a quitté la liste en 2019 pour la première fois depuis sa sortie en 2017, mais est revenu en 2020 après un été mettant en lumière l’injustice raciale.

Ce contrecoup continu contre les discussions sur le racisme systémique ou même sur l’oppression manifeste me porte à croire que lorsque l’ALA publiera les chiffres de cette année, ils seront similaires à 2020. En attendant, les étudiants de York, dirigés par la Panther Anti-Racist Union, continuer à défendre leur droit de lire.

(via CNN, image vedette : Sesame Street/HBO)

