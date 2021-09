Les étudiants se tournent vers les crypto-monnaies pour améliorer leur situation

09/02/2021 à 09:20 CEST

Les étudiants face à un déficit financier se sont de plus en plus tournés vers l’investissement dans les crypto-monnaies pour financer la vie à l’université. La proportion d’étudiants investissant dans les crypto-monnaies a triplé en un an, selon le site Web Save the Student. Cependant, un investisseur de 22 ans a déclaré qu’il avait perdu de l’argent et a averti les autres de faire leurs recherches avant de s’impliquer.

Les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré avoir envisagé de décrocher. Les problèmes de santé mentale et la pandémie étaient les raisons les plus probables, mais 41% ont déclaré que l’argent était le problème clé. “Avec un marché du travail à temps partiel instable et certains parents perdant des revenus en raison de la pandémie, les sources habituelles de financement pour les étudiants surmontant les déficits financiers sont devenues difficiles à trouver”, a déclaré Jake Butler de Save the Student.

L’enquête a montré que l’étudiant type faisait face à un déficit de 340 livres chaque mois, puisque les subventions de soutien ne couvraient pas les frais de subsistance mensuels avec une moyenne de 810 livres.