Les étuis en cuir Nomad pour iPhone 13 offrent des constructions Horween

Les nouveaux étuis en cuir MagSafe de Nomad sont tombés juste après que nous ayons vu l’iPhone 13 arriver sur les lieux et sont maintenant expédiés à ceux qui ont acheté le dernier d’Apple. Si vous êtes toujours à la recherche de cet étui de pilote parfait pour tous les jours, nous avons essayé de voir si la nouvelle collection d’étuis MagSafe pour iPhone 13 de Nomad continue d’être la meilleure option en cuir sur le marché. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails de notre dernière revue Testé avec 9to5Toys.

La dernière collection de coques de Nomad arrive avec le mélange habituel de matériaux haut de gamme pour compléter le nouvel iPhone 13 d’Apple tout en introduisant de toutes nouvelles inclusions en cours de route. Pour commencer, il y a la construction en cuir Horween signature avec des paires avec du TPE ajouté dans le pare-chocs pour une fusion de forme élégante et de fonction sans compromis.

Disponible dans quatre facteurs de forme réels différents, il existe un modèle pour chacun des nouveaux combinés de la série iPhone 13. C’est en plus de pouvoir choisir entre trois offres de couleurs sur l’étui en cuir moderne ou deux styles du cuir Folio. Bien sûr, chacun d’entre eux est compatible avec MagSafe pour compléter également l’ensemble. Mais comment s’en sortent-ils au départ 60 $ étiquettes de prix? Plongeons-nous.

Voici de plus près la fiche technique :

Cuir brun rustique Horween des États-UnisDéveloppe une patine robuste3 emplacements pour cartes1 emplacement pour billetsProtection contre les chutes de 10 piedsFonctionne avec MagSafeCompatible avec le chargement sans filDeux points de fixation de lanière

Prise de 9to5Toys

Nomad est depuis longtemps l’un de nos fabricants d’accessoires préférés pour tout ce qui concerne Apple, et cette tendance se poursuit avec ses derniers étuis en cuir pour iPhone 13. Cela ne devrait pas être trop choquant pour moi de signaler que ses dernières itérations ont la qualité de construction habituelle, c’est-à-dire rien d’autre que de premier ordre. Les étuis en cuir moderne et en cuir Folio se sentent bien dans la main et n’ajoutent pas trop de volume à l’emballage.

Même ainsi, ce ne sont en aucun cas les boîtiers les plus minces du marché, et c’est une bonne chose. La construction offre ce que je ne peux décrire que comme étant le meilleur des deux mondes en termes de forme et de fonction. Non seulement ils ont fière allure avec le cuir Horween, mais Nomad les soutient avec une protection contre les chutes de 10 pieds. Bien que je ne sois pas sur le point de lancer un iPhone 13 par une fenêtre du deuxième étage, il y a déjà eu une occasion pendant laquelle je suis heureux que mon combiné soit sorti indemne d’une chute.

Pour tout ce qui est resté le même, il y a en fait quelques nouveaux ajustements cette fois-ci. Nomad a bien sûr rafraîchi le placement des boutons et le côté bosse de la caméra sur ses derniers étuis en cuir MagSafe pour accompagner la refonte de l’iPhone 13. Cela se poursuit également dans deux autres domaines, dont le plus notable est la nouvelle fonctionnalité unique de carte de visite numérique.

En vous appuyant sur NFC, vous pouvez personnaliser une puce intégrée pour ouvrir automatiquement une page de destination de vos comptes de réseaux sociaux et d’autres informations à partir d’un autre appareil. Je l’ai utilisé un peu le week-end dernier, et c’est plutôt chouette. En parlant de nouvelles inclusions, il y a aussi une paire d’attaches de lanière au bas de l’étui. Ceux-ci sont intégrés à la section de la grille du haut-parleur et vous permettent de fixer divers accessoires à votre iPhone 13, y compris ces charmes de la vieille école et probablement plus probablement, une véritable lanière.

En fin de compte, Nomad n’a pas trop peaufiné ses nouveaux étuis en cuir pour iPhone 13 MagSafe. Bien sûr, il y a le design rafraîchi pour la nouvelle bosse de caméra, ainsi que les fonctionnalités NFC. Mais l’ajustement et la sensation d’ensemble ont été repris des versions de la génération précédente. Tout comme Apple l’a fait sur les smartphones eux-mêmes.

Il n’est vraiment pas nécessaire de réinventer la roue. Nomad peut suivre l’adage s’il n’est pas cassé, ne le réparez pas, et cela s’avère particulièrement vrai cette fois-ci. Et pour cause, cela reste mon choix pour un étui en cuir et est certainement à la hauteur du prix.

