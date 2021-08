Les étuis en cuir Pixel Buds A-Series de Nomad apportent un luxe abordable à vos têtes de milieu de gamme

L’idée d’étuis pour véritables écouteurs sans fil a toujours été amusante pour moi. Les écouteurs modernes sont livrés avec leurs propres étuis par nécessité – c’est ainsi qu’ils se chargent. Pourquoi devrais-je dépenser de l’argent pour protéger ce qui protège mes écouteurs ?

Ensuite, je les ai essayés moi-même. Après avoir passé quelques semaines avec les étuis en cuir Pixel Buds A-Series de Nomad, j’ai découvert qu’ils concernaient autant la forme que la fonction – et pour 30 dollars, je suis là pour ça.

Les boîtiers de la série A de la société sont disponibles en noir et en « brun rustique » ; Je trouve que le marron correspond mieux aux écouteurs vert olive que j’utilise, mais ils sont tous les deux très beaux. À l’exception de la bande en plastique noir destinée à offrir une protection supplémentaire sur les bords de l’étui, toute sa surface est en cuir. Je ne suis pas un grand gars en cuir, mais même je dois admettre que c’est beaucoup plus agréable dans la main que le plastique semi-brillant du boîtier nu de la série A. Je n’ai pas le mien depuis longtemps, mais il développe déjà un certain caractère à travers l’utilisation – chaque éraflure et indentation le rend simplement plus vivant et unique, et ce n’est certainement pas ce que je ressens pour tout ce qui est en plastique.

Sur le bord droit du boîtier, il y a un endroit pour attacher un cordon de poignet inclus. Je ne me vois jamais vouloir l’utiliser, mais ce n’est pas obligatoire et la polyvalence est appréciée. La surface intérieure des étuis de Nomad est recouverte de feutre, ce qui ne devrait pas endommager votre beau plastique propre de l’étui existant de vos écouteurs.

L’installation est un jeu d’enfant – il vous suffit d’enfiler les deux moitiés du boîtier. Grâce à son ajustement serré, le retrait de l’étui est un peu plus délicat : la moitié supérieure sort tout de suite, mais je me suis retrouvé à devoir fouiller dans la zone autour du port de charge des écouteurs avec l’extrémité émoussée d’un stylo pour obtenir l’étui des écouteurs délogé. Ma plus grande plainte, cependant, est que la zone autour de la charnière du couvercle rabattable du boîtier de la série A est complètement exposée. Je ne suis pas particulièrement inquiet à propos de cette bande de plastique sans fioritures qui ramasse les rayures, mais la grande interruption blanche sur une surface en cuir sombre est un peu une horreur. Pourtant, les cas ajoutent plus qu’ils n’enlèvent ici, esthétiquement.

En fin de compte, un étui supplémentaire de 30 $ pour protéger l’étui de vos écouteurs à 99 $ est-il pratique ? Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais c’est vraiment cool, et je suis un grand partisan de laisser tomber quelques dollars sur de petits luxes partout où vous le pouvez. Les étuis en cuir de la série A de Nomad rendent l’utilisation des écouteurs encore plus agréable, et si vous prévoyez d’utiliser les vôtres pendant plusieurs années, ils en valent vraiment la peine.