Les étuis Nomad Sport pour iPhone 13 MagSafe offrent des designs élégants

Normalement, Nomad est connu pour ses étuis en cuir, mais la marque cherche à changer cela avec sa dernière gamme d’étuis pour iPhone 13. Débutant avec une nouvelle apparence élégante, les étuis Sport MagSafe qui viennent de sortir offrent une finition en bonbon dans cinq couleurs fraîches. Nomad devrait-il simplement s’en tenir à ses bases ou son dernier succès est-il encore un autre ? Plongez dans notre dernière revue Testé avec 9to5Toys pour tous les détails.

Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques de tous les jours qui rendent la vie un peu plus facile. Parcourez notre guide complet pour toutes les dernières critiques, et sonnez dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir figurer.

Pratique avec les nouvelles coques Sport iPhone 13 de Nomad

Nomad a lancé une collection d’étuis avec l’iPhone 13, présentant les dernières itérations de ses étuis en cuir classiques pour accompagner de tout nouveaux débuts. Parmi ceux-ci, les nouveaux étuis Sport MagSafe sont un point culminant particulier, offrant une grande partie de la forme et de la fonction Nomad habituelles à votre iPhone 13 avec un look rafraîchi.

Composés d’un extérieur à coque rigide en bonbon qui s’associe à un pare-chocs en caoutchouc, les étuis Nomad Sport pour iPhone 13 sont tous dotés d’un support MagSafe. Il existe non seulement des versions pour chacun des nouveaux combinés de la série iPhone 13, mais également cinq coloris dont le noir, le gris lunaire, le dune, le vert cendré et le bleu marine. Chacun est maintenant disponible à l’achat et entrez à 39,95 $.

Voici de plus près la fiche technique :

Plaque arrière brillante et adhérentePare-chocs de protection adhérent en TPEProtection contre les chutes de 6 piedsFonctionne avec MagSafeCompatible avec la charge sans fil

Prise de 9to5Toys

La dernière fois que j’ai vérifié avec Nomad, j’étais en train de mettre la main sur sa dernière itération d’étuis en cuir pour l’iPhone 13. Avec l’arrivée du nouveau combiné d’Apple, Nomad a eu l’occasion de s’écarter de ses normes Horween, c’est là que récemment Les étuis Sport MagSafe sortis entrent en jeu. Ayant été annoncé juste après les combinés pour lesquels ils sont conçus, la gamme offre un look unique par rapport à ce que nous attendons de la marque.

Et après avoir passé du temps la semaine dernière avec les coques Nomad Sport pour iPhone 13, je suis définitivement un converti. Pour la plupart, la construction est à égalité avec ce que j’attends de la marque dans le passé, et offre un boîtier mince qui est moulé uniquement pour les nouveaux combinés d’Apple.

Bien que mon aspect préféré soit le design général, qui entre avec une belle finition hardshell en bonbon. J’ai personnellement vérifié les coloris Lunar Grey et Ash Green, bien qu’il existe également trois autres styles disponibles. Chacun a cet aspect brillant accrocheur qui se démarque vraiment des autres étuis sur le marché. Ils contrastent tous assez fortement avec les constructions en cuir que nous voyons normalement, mais même d’autres marques, la finition de Nomad ici est tout à fait unique.

Pour autant que j’aime le design, je souhaite que le vernis des étuis en cuir soit conservé. Le pare-chocs en caoutchouc qui entoure le boîtier est la plus grande offense pour moi, ce qui enlève la sensation de construction autrement premium. C’est le même matériau que pour les étuis en cuir que j’ai testés auparavant, mais la transition du caoutchouc à la coque rigide n’est tout simplement pas aussi transparente. C’est une petite critique à long terme, cependant.

À la fin de la journée, 40 $ est un peu raide pour ce qui est honnêtement un boîtier en plastique. Bien que pour ce que vous obtenez, Nomad a certainement fourni toutes les fonctionnalités et la qualité que vous attendez de ses nouveaux étuis Sport iPhone 13. Les finitions sont à peu près aussi accrocheuses qu’elles viennent et se marient assez bien avec toutes les nouvelles couleurs des derniers combinés d’Apple. Pour toutes les fois où la durabilité et la protection contre les chutes supplémentaires seront utiles, je serai presque certainement atteindre l’un des derniers modèles de Nomad, même si cela signifie mettre de côté l’un des styles de cuir classiques.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !